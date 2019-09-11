Некоторые обитатели «Бутырки» практически попали в прошлое. Их держат в крошечных камерах старинных башен, подняться куда можно только по чугунной, винтовой лестнице позапрошлого века. И условия там примерно такие же, как при Емельяне Пугачеве, только что цепями не приковывают.

с чего всё началось

Руководство тюремного ведомства оперативно отреагировало на информацию, что двое арестантов СИЗО "Бутырки" оказались в антисанитарных условиях в камере старой башни изолятора. Как сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, заключенные переведены в нормальные камеры.

Заключенных из башни «Бутырки» перевели в нормальные камеры

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