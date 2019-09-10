Происшествия
ИнтерфаксЗаключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников. По словам Мельникова, такую информацию он получил от руководства СИЗО.
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с чего всё началось
Некоторые обитатели «Бутырки» практически попали в прошлое. Их держат в крошечных камерах старинных башен, подняться куда можно только по чугунной, винтовой лестнице позапрошлого века. И условия там примерно такие же, как при Емельяне Пугачеве, только что цепями не приковывают.Комсомольская правдавчера в 11:37
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В Москве в старинных казематах еще времен Пугачева обнаружили людей
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Во ФСИН объяснили содержание арестантов в башне «Бутырки» переполненностью изолятора
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