Происшествия
ИнтерфаксЗаключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников. По словам Мельникова, такую информацию он получил от руководства СИЗО.
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с чего всё началось
Некоторые обитатели «Бутырки» практически попали в прошлое. Их держат в крошечных камерах старинных башен, подняться куда можно только по чугунной, винтовой лестнице позапрошлого века. И условия там примерно такие же, как при Емельяне Пугачеве, только что цепями не приковывают.Комсомольская правдавчера в 11:37
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В Москве в старинных казематах еще времен Пугачева обнаружили людей
Комсомольская правдавчера в 11:37
Во ФСИН объяснили содержание арестантов в башне «Бутырки» переполненностью изолятора
Агентство Москва04:49
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RT на русском 10:56
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В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL
«Газпром» должен сократить транспортировку газа по трубопроводу OPAL до половины транзитной мощности, как постановил суд Евросоюза.
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Гаджеты
Компания Apple презентовала iPhone 11
Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.
Газета.Ru вчера в 15:23
Общество
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Говорит Москва 12:29
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Общество
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По данным сервиса, средний чек за коммунальные услуги в России составляет около 3 тыс. рублей, при этом больше всего платят в Казани и Москве (5970 и 3937 рублей), а меньше всего — в Воронеже и Волгограде (1496 и 1537 рублей), отмечает ТАСС.
Известия 03:05
Политика
В полном составе правительство Японии ушло в отставку
Стало известно о том, что в среду в полном составе правительство Японии подало в отставку.
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В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском 09:32
Происшествия
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
Ранее в пятницу местное информагентство ТВ2 сообщило, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка.
РИА Новости 12:39
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
Ведомости вчера в 21:13
Происшествия
Разбивший чужой Rolls-Royce челябинец попросил признать его банкротом
Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году въехал в Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова, подал в суд заявление с просьбой признать его банкротом.
РБК 11:21
Экономика
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Победить бедность в России удастся путем выстраивания адресного механизма помощи семьям, при этом проблему не решить, если просто заливать ее деньгами, заявил глава Минтруда Максим Топилин в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
РИА Новости 06:33
Футбол
Госдума не разрешила продажу пива на стадионах
Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи отклонил законопроект о снятии запрета на продажу пива на стадионах.
Soccer.ru 13:06
Политика
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
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Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Происшествия
Экс-замначальника ОМВД «Лефортово» приговорили к восьми годам тюрьмы
Экс-замначальника отдела МВД по району Лефортово Анзор Шулая приговорен к 8 годам колонии общего режима.
Москва 24 12:07
Происшествия
Следственный комитет сообщил об участившихся случаях пропажи детей
Следственный комитет России обнаружил рост числа случаев исчезновения малолетних детей, сообщается на сайте ведомства.
РБК 11:30
Шоу-бизнес
Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре
OvideO.ru 09 сентября в 19:37
Авто
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Nissan назвала свое мероприятие «Francfort Show 2019», а накануне мероприятия компания разослала приглашение своим европейским клиентам, пообещав фуршет и подарки для первых 150 гостей.
Тарантас Ньюс 06:50
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о дронах-нарушителях
Нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, разрешающий российским силовикам уничтожать дроны-нарушители.
РИА Новости 09:12
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Суд признал смерть во время секса в командировке несчастным случаем
Во Франции суд признал мужчину, скончавшегося во время секса в командировке, жертвой несчастного случая на рабочем месте.
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Политика
Государственная Дума и Росстат создадут совместную рабочую группу
Возглавить рабочую группу Советом ГД было предложено Первому заместителю Председателя ГД Ивану Мельникову, фракции и профильные комитеты должны будут представить ему свои предложения по ее персональному составу.
Государственная Дума РФ 12:13
Футбол
Компани пропустит собственный прощальный матч из-за травмы
Играющий тренер «Андерлехта», защитник Венсан Компани пропустит собственный прощальный матч за «Манчестер Сити» из-за травмы.
Бомбардир.ру 12:29
Происшествия
В здании одного из подразделений Минюста произошел пожар
В центре Москвы горит здание, где расположены подразделения Министерства юстиции России. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
ТАСС 13:04
Политика
Нидерланды переквалифицировали Цемаха в подозреваемого по делу о MH17
Нидерланды переквалифицировали жителя Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, освобожденного из-под стражи по условиям обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, из свидетеля в подозреваемого по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году.
ТАСС 11:55
Политика
Украинская Рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада Украины во втором чтении утвердила закон, предложенный лидером страны Владимиром Зеленским, о процедуре импичмента президента.
Общественная служба новостей вчера в 05:29
Общество
Адвокат заявил об отказе проверить появление в Telegram данных россиян
Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков опубликовал в Telegram ответ Роскомнадзора (РКН) на обращение жительницы Москвы Марьям Саларзай провести проверку публикации личных данных россиян, которые приняли участие в нескольких митингах в центре Москвы.
РБК 12:21
Политика
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Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность смягчения санкций в отношении Ирана, однако это вызвало резко негативную реакцию у Джона Болтона, занимавшего пост советника по нацбезопасности.
RT на русском 12:17