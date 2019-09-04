Правительство Забайкальского края и ООО «Корпорация Мосстройтранс» подписали соглашение об инвестировании свыше 5 млрд рублей в проекты на территории региона, а также направлении 300 млн рублей на развитие социальной сферы.

Заключено соглашение об инвестициях 5 млрд рублей в проекты Забайкалья

Экономика Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин не исключил перехода на четырехдневную рабочую неделю.

Происшествия Девочка из России утонула в бассейне в Турции «3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.

Политика Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.

Футбол Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».

Гаджеты Соединение Wi-Fi 7 уже разрабатывается В настоящее время идет работа над соединением нового стандарта Wi-Fi 7, который обещает скорость до 30 Гбит/с по соединению Wi-Fi.

Происшествия Психически больной житель Ленобласти стрелял по собакам соседки Полиция Выборгского района Ленинградской области задержала жителя поселка Цвелодубово за стрельбу из украденного ружья и угрозы соседке.

Происшествия Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25 Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.

Политика Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда» Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.

Происшествия Мужчина выстрелил в 6-летнюю девочку из-за шума во дворе в Хабаровске В Хабаровске мужчина выстрелил из пневматического ружья в ребенка на детской площадке. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на СК России.

Происшествия Штукатурка упала на ученицу в омской школе В Омске в одной из школ на ученицу упала штукатурка. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на администрацию города.

Экономика Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.

Политика В Минприроды провели исследования для расширения границ РФ в Арктике Министерство природы России завершило дополнительные научные исследования для расширения границ РФ в Арктике, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кобылкина.

Игры Поклонник World of Warcraft воссоздал Штормград на Unreal Engine 4 Фанат World of Warcraft под ником Daniel L воссоздал город Штормград на движке Unreal Engine 4.

Политика Жириновский поблагодарил Зеленского за политику по развалу Украины Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал политикой развала Украины инициативу президента Владимира Зеленского о снятии неприкосновенности с депутатов Верховной рады.

Политика Минздрав предложил создать единую базу выявления биологических рисков Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой заявил, что считает необходимым создание единого мониторинга для раннего выявления биологических рисков.

Происшествия Экс-игрока «Реала» подозревают в распространении детской порнографии Бывший защитник мадридского "Реала" и сборной Германии Кристофер Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии, сообщает Bild.

Политика Трамп рассказал о ходе торговых переговоров с Китаем Президент США Дональд Трамп высказался о ходе переговоров, касающихся торговой сделки с Китаем.

Политика Джонсон пригрозил досрочными выборами из-за тупика с Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что считает проведение внеочередных выборов единственным способом разрешения ситуации вокруг Brexit в случае, если его коллеги по парламенту проголосуют за отсрочку, предложение о проведении выборов будет внесено в среду.

Политика Иранский министр посоветовал Трампу перестать изображать Таноса Ранее Вашингтон ввел санкции против космических ведомств Ирана Министр информационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми высказался по поводу новых санкций, введенных США против Тегерана.

Экономика Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.

Политика В Кремле отказались анонсировать дату обмена заключенными с Украиной Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет анонсировать дату обмена заключенными с Украиной, сообщает РИА "Новости".