Экономика
Московский Комсомолец ЧитаЗаключено соглашение об инвестициях 5 млрд рублей в проекты Забайкалья
Правительство Забайкальского края и ООО «Корпорация Мосстройтранс» подписали соглашение об инвестировании свыше 5 млрд рублей в проекты на территории региона, а также направлении 300 млн рублей на развитие социальной сферы.
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Заключено соглашение об инвестициях 5 млрд рублей в проекты Забайкалья
Московский Комсомолец Читавчера в 21:44
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 03:55, Вашингтон
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«3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.
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