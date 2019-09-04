Забайкальский край, который в этом году впервые принимает участие в Восточном экономическом форуме в качестве региона Дальнего Востока, проведет на ВЭФ переговоры с иностранными инвесторами о возможности реализации проектов в сфере разработки природных ресурсов и развития сельского хозяйства, сообщил врио губернатора региона Александр Осипов.

Забайкалье представит на ВЭФ проекты в сфере добычи ресурсов и АПК

Общество Несовершеннолетний лидер профсоюза в Петербурге оштрафован за пикет Штрафом в размере десяти тысяч рублей 17-летний активист поплатился за одиночный пикет в июне, на котором требовал запретить лекции «Юнармии» в школах.

Происшествия В Воронеже аварийно сел пассажирский самолет из-за проблем с шасси Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Воронежа в Санкт-Петербург, благополучно приземлился в аэропорту вылета после проблем с одной из стоек шасси, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Происшествия В Ставропольском крае ведется поиск пилотов разбившегося Су-25 В Ставропольском крае потерпел крушение учебно-боевой штурмовик Су-25УБ Минобороны РФ, сообщили 3 сентября в оборонном ведомстве.

Политика Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.

Общество Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.

Армия и оружие American Conservative: ИИ может сделать войны США поистине бесконечными Системы искусственного интеллекта (ИИ) могут превратить «вечные» американские войны в поистине бесконечные конфликты, заявил военный обозреватель Дмитрий Саймс-младший в статье для издания The American Conservative.

Футбол Щесны: «Усадил на лавку Алиссона и Буффона, поэтому я лучший голкипер в мире и истории» Страж ворот туринского «Ювентуса» Войцех Щесны иронично назвал себя лучшим голкипером в мире, ведь в «Роме» выиграл конкуренцию у Алиссона Бекера, а в «старой синьоре» - у Джанлуиджи Буффона.

Энергетика Мировые цены на нефть рванули вниз Цены на нефть ускорили снижение до месячного минимума на фоне сообщений о том, что новый раунд переговоров США и Китая может не состояться, так как стороны пока не сумели даже согласовать дату.

Политика Абэ решил вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что хотел бы вывести переговоры по мирному договору с Россией на новый уровень на встрече с Владимиром Путиным, сообщает агентство Киодо.

Происшествия Похитителя телефонов Бондарчука и Миронова поймали "Похититель, укравший из гримерки телефоны Бондарчука и Миронова, задержан", - сообщил собеседник агентства.

Здоровье Скворцова заявила о существенном росте продолжительности жизни россиян Продолжительность жизни в России за последние семь месяцев существенно выросла, рассказала на полях Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Музыка Михаил Боярский презентовал новый клип «Хорошего Питера» Михаил Боярский в эфире телеканала «78» презентовал свой новый клип на композицию «Хорошего Питера».

Политика DW отказалась участвовать в заседаниях Думы по вмешательству в выборы Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle отказалась участвовать в работе комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Происшествия Суд вынес первый приговор по делу о массовых беспорядках в Москве Тверской суд Москвы во вторник приговорил к трем годам колонии Ивана Подкопаева – первого осужденного за нападение на силовика в ходе несанкционированной акции 27 июля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия В «Шереметьево» столкнулись два самолета Два авиалайнера столкнулись на взлетно-посадочной полосе (ВПП) в московском аэропорту "Шереметьево".

Наука Мозг собак менялся под влиянием общения с человеком Тысячи лет жизни рядом с человеком по-разному изменили мозг собак разных пород, информирует издание The Journal of Neuroscience.

Кино Прощание с актрисой Зинаидой Славиной пройдет в Москве 6 сентября Церемония прощания с актрисой театра и кино Зинаидой Славиной состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки».

Армия и оружие Эрдоган осудил авиаудар США по Идлибу Президент Турции Тайип Эрдоган осудил авиаудар, нанесенный США по сирийскому Идлибу.

Происшествия Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии Полиция подозревает бывшего футболиста в распространении детской порнографии.

Политика Россия, Украина и ЕК выберут дату проведения переговоров по газу Российские представители уже на следующей неделе встретятся со своими коллегами из Украины и Европейской комиссии для выбора даты и места проведения трехсторонних переговоров по транзиту газа.

Происшествия В турецком отеле утонула российская девочка Еще один инцидент с российской девочкой произошел 18 августа в одном из отелей Бодрума. Тогда руку ребенка затянуло в трубу на дне бассейна.

Шоу-бизнес Григорий Лепс перенес две операции на голосовых связках За несколько последних месяцев известному российскому певцу Григорию Лепсу пришлось перенести сразу два хирургических вмешательства.