Экономика
РИА НовостиЗабайкалье представит на ВЭФ проекты в сфере добычи ресурсов и АПК
Забайкальский край, который в этом году впервые принимает участие в Восточном экономическом форуме в качестве региона Дальнего Востока, проведет на ВЭФ переговоры с иностранными инвесторами о возможности реализации проектов в сфере разработки природных ресурсов и развития сельского хозяйства, сообщил врио губернатора региона Александр Осипов.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:20, Вашингтон
Общество
Несовершеннолетний лидер профсоюза в Петербурге оштрафован за пикет
Штрафом в размере десяти тысяч рублей 17-летний активист поплатился за одиночный пикет в июне, на котором требовал запретить лекции «Юнармии» в школах.
Росбалт вчера в 16:40
Происшествия
В Воронеже аварийно сел пассажирский самолет из-за проблем с шасси
Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Воронежа в Санкт-Петербург, благополучно приземлился в аэропорту вылета после проблем с одной из стоек шасси, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 01:25
Происшествия
В Ставропольском крае ведется поиск пилотов разбившегося Су-25
В Ставропольском крае потерпел крушение учебно-боевой штурмовик Су-25УБ Минобороны РФ, сообщили 3 сентября в оборонном ведомстве.
REGNUM вчера в 08:21
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru 02 сентября в 22:42
Армия и оружие
American Conservative: ИИ может сделать войны США поистине бесконечными
Системы искусственного интеллекта (ИИ) могут превратить «вечные» американские войны в поистине бесконечные конфликты, заявил военный обозреватель Дмитрий Саймс-младший в статье для издания The American Conservative.
REGNUM 00:18
Футбол
Щесны: «Усадил на лавку Алиссона и Буффона, поэтому я лучший голкипер в мире и истории»
Страж ворот туринского «Ювентуса» Войцех Щесны иронично назвал себя лучшим голкипером в мире, ведь в «Роме» выиграл конкуренцию у Алиссона Бекера, а в «старой синьоре» - у Джанлуиджи Буффона.
Евро-футбол.ру 01:30
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Минприроды обнародовало перечень городов с наиболее загрязненным воздухом.
Ведомости вчера в 22:23
Здоровье
Мать приняла смертельную болезнь у ребенка за аллергию
Lenta.ru вчера в 14:40
Энергетика
Мировые цены на нефть рванули вниз
Цены на нефть ускорили снижение до месячного минимума на фоне сообщений о том, что новый раунд переговоров США и Китая может не состояться, так как стороны пока не сумели даже согласовать дату.
Lenta.ru вчера в 12:12
Политика
Абэ решил вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что хотел бы вывести переговоры по мирному договору с Россией на новый уровень на встрече с Владимиром Путиным, сообщает агентство Киодо.
Газета.Ru 01:57
Происшествия
Похитителя телефонов Бондарчука и Миронова поймали
"Похититель, укравший из гримерки телефоны Бондарчука и Миронова, задержан", - сообщил собеседник агентства.
РИА Новости вчера в 23:04
Здоровье
Скворцова заявила о существенном росте продолжительности жизни россиян
Продолжительность жизни в России за последние семь месяцев существенно выросла, рассказала на полях Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.
RT на русском 01:23
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
RT на русском 02 сентября в 14:40
Музыка
Михаил Боярский презентовал новый клип «Хорошего Питера»
Михаил Боярский в эфире телеканала «78» презентовал свой новый клип на композицию «Хорошего Питера».
Культуромания 01:13
Политика
DW отказалась участвовать в заседаниях Думы по вмешательству в выборы
Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle отказалась участвовать в работе комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
РБК 01:42
Политика
Источники назвали возможную дату обмена пленными между РФ и Украиной
Обмен пленными между Россией и Украиной может произойти 7 сентября.
Газета.Ru 01:53
Происшествия
Суд вынес первый приговор по делу о массовых беспорядках в Москве
Тверской суд Москвы во вторник приговорил к трем годам колонии Ивана Подкопаева – первого осужденного за нападение на силовика в ходе несанкционированной акции 27 июля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 06:37
Происшествия
В «Шереметьево» столкнулись два самолета
Два авиалайнера столкнулись на взлетно-посадочной полосе (ВПП) в московском аэропорту "Шереметьево".
Интерфакс вчера в 09:54
Наука
Мозг собак менялся под влиянием общения с человеком
Тысячи лет жизни рядом с человеком по-разному изменили мозг собак разных пород, информирует издание The Journal of Neuroscience.
Ugpressa.ru вчера в 15:56
Кино
Прощание с актрисой Зинаидой Славиной пройдет в Москве 6 сентября
Церемония прощания с актрисой театра и кино Зинаидой Славиной состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки».
Вечерняя Москва вчера в 09:47
Армия и оружие
Эрдоган осудил авиаудар США по Идлибу
Президент Турции Тайип Эрдоган осудил авиаудар, нанесенный США по сирийскому Идлибу.
РИА Новости вчера в 14:18
Происшествия
Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии
Полиция подозревает бывшего футболиста в распространении детской порнографии.
Евро-футбол.ру вчера в 16:43
Политика
Россия, Украина и ЕК выберут дату проведения переговоров по газу
Российские представители уже на следующей неделе встретятся со своими коллегами из Украины и Европейской комиссии для выбора даты и места проведения трехсторонних переговоров по транзиту газа.
Комсомольская правда 02:03
Происшествия
В турецком отеле утонула российская девочка
Еще один инцидент с российской девочкой произошел 18 августа в одном из отелей Бодрума. Тогда руку ребенка затянуло в трубу на дне бассейна.
Lenta.ru вчера в 12:07
Шоу-бизнес
Григорий Лепс перенес две операции на голосовых связках
За несколько последних месяцев известному российскому певцу Григорию Лепсу пришлось перенести сразу два хирургических вмешательства.
Дни24 01:14
Происшествия
В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
На победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову напал автохам.
РИА Новости вчера в 18:28
Происшествия
Пропавшая в Липецкой области девочка нашлась в Москве
Вести.Ru вчера в 15:31
Экономика
Минтруд поддержал увеличение до трех лет включаемого в декрет стажа
«Что касается увеличения периода ухода за ребенком, включаемого в стаж для назначения пенсий, с полутора до трех лет, то это представляется справедливым и обоснованным и заслуживает внимания», — публикует ТАСС выдержки из документа в среду, 4 сентября.
Известия 00:43