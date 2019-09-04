Правительство Забайкальского края и ООО «Корпорация Мосстройтранс» подписали соглашение об инвестировании свыше 5 млрд рублей в проекты на территории региона, а также направлении 300 млн рублей на развитие социальной сферы.

Заключено соглашение об инвестициях 5 млрд рублей в проекты Забайкалья

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