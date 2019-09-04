Экономика
Московский Комсомолец ЧитаЗаключено соглашение об инвестициях 5 млрд рублей в проекты Забайкалья
Правительство Забайкальского края и ООО «Корпорация Мосстройтранс» подписали соглашение об инвестировании свыше 5 млрд рублей в проекты на территории региона, а также направлении 300 млн рублей на развитие социальной сферы.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:57, Вашингтон
Происшествия
В Ставропольском крае обнаружили место крушения Су-25
РИА Новости вчера в 09:48
Шоу-бизнес
Актриса Нина Ургант отмечает 90-летний юбилей
Сегодня, 4 сентября, свой 90-летний юбилей отмечает актриса театра и кино Нина Ургант.
78.ru 02:07
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Игры
Borderlands 3 можно будет предзагрузить в Epic Games Store за 48 часов до релиза
Сегодня же 2K Games подтвердила, что предзаказавшие шутер на РС всё-таки смогут загрузить его на свои компьютеры до релиза — возможность появится приблизительно за 48 часов до выхода, то есть 11 сентября в 02:00 по московскому.
Игромания.ру вчера в 10:55
Происшествия
Командир севшего в поле в Подмосковье А321 вернется за штурвал
Командир аварийно севшего в кукурузном поле Подмосковья самолете "Уральских авиалиний" А321 Дамир Юсупов вновь возвращается за штурвал на следующей неделе.
Газета.Ru вчера в 10:48
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Говорить о реальном переходе на четырехдневную рабочую неделю пока рано, считает министр экономического развития Максим Орешкин.
Российская газета 02:51
Здоровье
В России закуплены 10 тысяч упаковок незарегистрированного «Фризиума»
Московский эндокринный завод закупил около 10 тыс. упаковок незарегистрированного в России препарата «Фризиум».
RT на русском вчера в 22:22
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Экономика
В России отложили введение новых налогов
Министерство финансов России отложило включение в Налоговый кодекс трех платежей неналогового характера: платы за проезд большегрузов по дорогам (система "Платон"), за негативное воздействие на окружающую среду и экологического сбора.
Уралинформбюро 01:41
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости вчера в 03:43
Шоу-бизнес
После развода рыжий из «Иванушек» собрался к Гузеевой
Знаменитый артист рассказал, что не собирается обсуждать развод в эфире телешоу. Волгоград, 4 сентября / «Волга-Медиа.ру» /.
Волга-Медиа 00:15
Экономика
Кто сможет получит налоговые льготы на Дальнем Востоке
Минвостокразвития рассчитывает, что новый механизм может заработать уже в 2020 г. По проекту инвесторы, самостоятельно построившие необходимую для предприятия инфраструктуру, будут получать льготы по основным налогам.
Финмаркет 01:45
Армия и оружие
Военные рассказали о причине мощной канонады на полигонах в Оренбуржье
Вчера на полигонах Оренбуржья прошла очередная тренировка. Артиллеристам ставилось 80 огневых задач, из которых две трети - практические.
56orb.ru вчера в 22:51
Политика
Песков отказался анонсировать дату обмена заключенными с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября.
РБК 02:14
Игры
Поклонник World of Warcraft воссоздал Штормград на Unreal Engine 4
Фанат World of Warcraft под ником Daniel L воссоздал город Штормград на движке Unreal Engine 4.
3DNews 02:33
Происшествия
В Турции девочка из России утонула в бассейне
Девочка из России 2013 года рождения утонула в бассейне в турецкой Аланье, сообщила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова.
РИА Новости вчера в 12:20
Авто
АвтоВАЗ сделал макет новой Lada Vesta FL
Первый макет будущего автомобиля с другим «передком», задней частью и новой панелью приборов сделали в Научно-техническом центре (НТЦ) «АвтоВАЗа».
Автоновости дня 01:10
Армия и оружие
Системы ПВО авиабазы Хмеймим сбили два беспилотника боевиков
Два ударных беспилотника боевиков попытались приблизиться к российской авиабазе Хмеймим в Сирии и были уничтожены комплексами ПВО базы, сообщили в Минобороны РФ.
Российская газета вчера в 15:47
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
RT на русском 02 сентября в 14:40
Культура
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Прохору Шаляпину стало плохо после новости о смерти «возлюбленной»
Телепрограмма 02:46
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Ведомости вчера в 22:23
Происшествия
В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
На победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову напал автохам.
РИА Новости вчера в 18:28
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова
Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.
Paparazzi.ru вчера в 03:05
Интернет
Обновление Firefox снизит энергопотребление macOS-устройств в три раза
Инженер Mozilla Хенрик Скупин (Henrik Skupin) пишет, что разработчики сумели устранить проблему повышенного энергопотребления Firefox на macOS, и в Firefox Nightly патч показал себя хорошо, сократив энергопотребление в три раза.
Хакер Online вчера в 04:30
Политика
Абэ на встрече с Путиным хочет обсудить диалог по мирному договору
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в среду журналистам, что хотел бы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным вывести переговоры по мирному договору на новый уровень, сообщает агентство Киодо.
РИА Новости 01:07
Здоровье
Сосудистые центры Кубани получат новое оборудование
В краевые больницы поступит 33 единицы медоборудования для диагностики и лечения.
Краснодарские известия 00:43
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26
Происшествия
Автомобиль въехал в остановку в Пскове
Легковой автомобиль в среду утром въехал в остановку в Пскове, в результате ДТП водитель погиб, пострадали четыре человека, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.
ТАСС 02:33