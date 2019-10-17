Политика
Российская газетаЗаключит ли Лондон сделку с ЕС до Brexit
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье заявили в четверг, что не видят препятствий для того, чтобы новое соглашение между ЕС и Великобританией было подписано до 31 октября - официальной даты Brexit.
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Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская отреагировала на замечание телеведущей Ксении Собчак о ее наряде.
Lenta.ru 09:11
Политика
В Раде создали межфракционное объединение «Кубань»
В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском 11:27
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Двое фигурантов дела «Нового величия», Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков вскрыли вены в Люблинском районном суде Москвы, сообщает «Дождь» со ссылкой на Анастасию Павликову, сестру фигурантки дела Анны Павликовой.
Коммерсантъ 11:04
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,9 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 4 октября, увеличились на 2,9 млн баррелей — до 425,6 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Service вчера в 10:48
Происшествия
«Жил в туалете»: сокамерник рассказал, как «опускали» убийцу саратовской девочки
Страсти вокруг резонансной истории об убийстве 9-летней девочки рецидивистом в Саратове не утихают.
Московский Комсомолец 07:31
Игры
Вышел трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2 в разрешении 4K
Недавний анонс Red Dead Redemption 2 для ПК заметно встряхнул геймеров, ведь игру ждали миллионы.
The GEEK 10:51
Политика
Владимиру Путину вручили медаль «Столетие ВГИКа»
Ректор Всероссийского государственного института кинематографии Владимир Малышев вручил президенту Российской Федерации Владимиру Путину памятную медаль к 100-летию ВГИКа.
REGNUM 11:41
Экономика
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 10:14
Происшествия
Бывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии
Газета.Ru вчера в 15:52
Политика
СБУ заподозрила экс-замминистра экономики Украины в работе на Россию
По версии СБУ, с 2017 года по настоящее время экс-замминистра экономики вместе с группой лиц «в ущерб обороноспособности и экономической безопасности Украины» предоставил иностранному государству помощь «в проведении подрывной деятельности против Украины».
РБК 10:42
Происшествия
СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде
Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК России (насильственные действия сексуального характера) после сообщений об изнасиловании женщины в Великом Новгороде.
РБК 11:59
Политика
В Европарламенте призвали остановить переговоры о членстве Турции в ЕС
Евросоюз должен заморозить процесс переговоров по вопросу вступления Турции в ЕС, заявил 17 октября глава Европарламента Давид Сассоли.
REGNUM 11:53
Футбол
УЕФА разводит по углам Россию и Украину на ЕВРО 2020
Не сегодняшний день, даже на футбольном поле, руководство УЕФА «разводит по углам» Россию и Украину на ЕВРО 2020.
Версия.Инфо 15 октября в 08:08
Экономика
Тиньков сравнил блокчейн-платформу Дурова с финансовой пирамидой
Напомним, сегодня стало известно, что представляющие интересы компании Telegram Group Inc. юристы уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания собирается отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова на пять месяцев приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram.
Коммерсантъ 10:05
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины
RT на русском 06:13
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Футбол
Тедеско познакомился со «сборниками» «Спартака»
Новоиспеченный главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско познакомился с игроками клуба, передает пресс-служба красно-белых.
Газета.Ru 10:59
Единоборства
Хабиб не пришел на пресс-конференцию в Москве. Это было весело
В последний раз Хабиб встречался с российскими журналистами в Москве в ноябре прошлого года на подписании контракта с новым спонсором, производителем энергетического напитка.
Матч ТВ 08:19
Культура
Новые «Сваты» сменят название из-за ухода актеров
Седьмой сезон популярного телесериала "Сваты" может выйти под другим названием. Причиной тому станет массовый уход актеров из проекта.
Piter.tv 08:56
Футбол
Маркизио рассказал, чем его впечатляет Россия
Газета.Ru 10:53
Происшествия
Мосгорсуд подтвердил приговор фигуранту «московского дела» Коваленко
Мосгорсуд сегодня, 17 октября, рассмотрел апелляцию на приговор Евгению Коваленко по делу о брошенной в сотрудника Росгвардии урне на акции протеста 27 июля.
Коммерсантъ 10:25
Музыка
Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора
В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
News.ru 06:01
Армия и оружие
Передача курдами России секретов спецназа США встревожила Пентагон
Военное ведомство США серьёзно обеспокоено возможностью «слива» курдами секретов подготовки американского спецназа.
News.ru 11:39
Экономика
В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
REGNUM 09:15
Общество
Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние мультивизы
Со 2 февраля 2020 года Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Интерфакс 11:08
Политика
В ООН попросили закрыть сайт «Миротворец»
Украинским депутатам предложили закрыть сайт "Миротворец", содержащий персональные данные оппозиционных политиков, журналистов и граждан.
Газета.Ru вчера в 19:39
Армия и оружие
Армия США заказала разработку боевого лазера мощностью 250-300 кВт
Разработка будет вестись в рамках программы IFPC, предполагающей разработку средств защиты объектов от огня из закрытых позиций — ракет, снарядов и минометных мин. Как ранее сообщалось, для обеспечения энергией боевого лазера мощностью 100 кВт, разрабатываемого в рамках программы HEL TVD, будет применяться гибридная энергетическая установка, представленная британской компанией Rolls-Royce.
Военное обозрение 11:58