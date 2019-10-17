Глава британского правительства Борис Джонсон назвал новый вариант "отличным". В четверг или в пятницу сделку Лондона и Брюсселя должны одобрить лидеры всех стран Евросоюза. Юнкер уже рекомендовал членам саммита ЕС утвердить согласованный проект.

Заключит ли Лондон сделку с ЕС до Brexit

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