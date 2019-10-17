Политика

Российская газетаРоссийская газетаЗаключит ли Лондон сделку с ЕС до Brexit

Глава британского правительства Борис Джонсон назвал новый вариант "отличным". В четверг или в пятницу сделку Лондона и Брюсселя должны одобрить лидеры всех стран Евросоюза. Юнкер уже рекомендовал членам саммита ЕС утвердить согласованный проект.
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Юнкер убежден, что парламент Великобритании примет сделку по Brexit

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Заключит ли Лондон сделку с ЕС до Brexit

Российская газета08:16
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Политика

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США и Россия продолжают сотрудничество по предотвращению и расследованию терактов, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
Коммерсантъ 09:26
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Россия проведет 16 пусков крылатых и баллистических ракет на учениях

РФ проведет военные учения с 15 по 17 октября. Военные запустят 16 крылатых и баллистических ракет.
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Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
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Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI 15 октября в 14:34
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Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»

RT на русском 09:13
Политика

Би-би-си узнала о выброшенном Эрдоганом письме Трампа

9 октября, в день начала военной операции Турции в Сирии, Трамп написал Эрдогану письмо, в котором заявил, что практически договорился о мирном урегулировании конфликта, и предложил Анкаре заключить сделку.
РБК 08:42
Армия и оружие

Асад пообещал противостоять турецкой агрессии всеми способами

«Сирия будет противостоять агрессии, развязанной Турцией против нашей страны, на всей сирийской территории и всеми возможными законными методами и средствами», — цитирует Асада ТАСС.
Известия 09:48
Транспорт

В ГИБДД одобрили увеличение лимита скорости на платных дорогах

РЕН ТВ 04:38
Политика

Украина потребовала ликвидировать ДНР и ЛНР

Накануне в Киеве заявили, что выполнение «формулы Штайнмайера» замораживается как минимум на год, а теперь представитель Украины в Минске выдвинул заведомо невыполнимые условия для продолжения переговоров по минским соглашениям.
Госновости вчера в 08:29
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 15 октября в 12:43
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Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора

В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
News.ru 06:01
Происшествия

Бывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии

Экс-баскетболист сборной России Дмитрий Домани осужден на шесть лет за хищение 44 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 15:52
Происшествия

Тело девочки обнаружено в одной из школ Новосибирска

Тело старшеклассницы обнаружено в одной из школ новосибирского микрорайона ОбьГЭС.
Известия 00:35
Политика

Медведев призвал не засорять русский язык иностранными терминами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал не засорять русский язык иностранными терминами, передаёт РИА Новости.
RT на русском 09:52
Политика

РПЦ прекратит общение с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви

Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Газета.Ru 09:36
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов лишился квартиры из-за долгов

Артист, задолжавшийся банку «круглую» сумму, лишился квартиры.
Bimru.ru 04:16
Армия и оружие

Пентагон опасается, что курды передадут России секреты спецназа США

ФАН 10:18
Общество

Госслужащим Подмосковья разрешат работать удаленно

В Мособлдуме в трех чтениях приняли изменения в закон «О государственной гражданской службе в Московской области», согласно которым у части госслужащих появится возможность работать удаленно.
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Футбол

Матч «Барселона» — «Реал» могут перенести на 18 декабря

Sport24.ru вчера в 17:42
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В Кургане после протестов медиков задержали главу «Альянса врачей»

Газета.Ru 04:15
Общество

Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире

Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94,35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
РИА Новости 15 октября в 08:58
Спорт

Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
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Армия и оружие

В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км

Военное обозрение 08:00
Происшествия

В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже

В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже. Во всех храмах и мечетях города прозвучат молитвы.
RT на русском 07:37
Культура

В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова

В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
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Шоу-бизнес

Яна Рудковская устроила званый ужин с пышным оформлением

Оформление дома действительно было сказочным. Целое море цветов встречало гостей с самого порога.
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Политика

Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда

Американские военные атташе, задержанные в Северодвинске 14 октября, во время поездки по Архангельской области несколько раз меняли поезда.
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Происшествия

Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде

Обвиняемые в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной заявили в суде, что раскаиваются, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
РИА Новости 03:27
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