Автоспорт
ТАСС СпортЗаключительный этап сезона «Формулы-1» пройдет в Абу-Даби
Программа заключительного этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2019 года - Гран-при Абу-Даби - стартует в пятницу. Пилоты проведут две свободные практики в первый день гоночного уик-энда.
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Заключительный этап Ф-1: не пропустите Гран-при Абу-Даби «Формулы-1» на «Матч ТВ»
Tricolor TV Magazine28 ноября в 23:26
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