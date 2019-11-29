Программа заключительного этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2019 года - Гран-при Абу-Даби - стартует в пятницу. Пилоты проведут две свободные практики в первый день гоночного уик-энда.

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