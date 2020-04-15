Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Закон Яровой» готовят к карантину

Речь идет, в частности, о том, чтобы отложить на два года требование о ежегодном увеличении емкости хранилищ информации на 15%, а также исключить из расчета видеосервисы, трафик которых вырос из-за самоизоляции.
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с чего всё началось

«Закон Яровой» готовят к карантину

Операторы просят отложить исполнение самых затратных требований В качестве одной из мер поддержки операторов связи правительство может рассмотреть отсрочку исполнения норм одного из наиболее затратных для бизнеса обязательств — «закона Яровой».
Коммерсантъвчера в 18:23

Подробнее о событии

«Закон Яровой» готовят к карантину

Коммерсантъвчера в 18:23

Из-за пандемией коронавируса и экономическим кризисом правительство может отложить исполнение норм «закона Яровой»

Эхо Москвы03:32

СМИ узнали о возможной отсрочке исполнения «закона Яровой» из-за вируса

РБК03:25

«Ъ»: исполнение «закона Яровой» могут отложить для поддержки операторов связи

ТАСС02:14

«Коммерсантъ» узнал о планах правительства отложить введение ряда норм «пакета Яровой»

Интерфакс01:31

«Коммерсантъ»: правительство может отсрочить исполнение норм закона Яровой

Ведомости00:05

СМИ узнали о возможных мерах поддержки российских операторов

Известия04:15
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 05:14, Ашберн
Наука

В Канаде подтвердили эффективность блокирующего коронавирус лекарства

Оттава, 15 апреля 2020, 04:39 — REGNUM Вирусологи из Канады подтвердили эффективность препарата ремдесивир в борьбе с коронавирусом, говорится в публикации журнала Journal of Biological Chemistry.
REGNUM вчера в 21:39
93
Общество

Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом

За последние сутки в 65 регионах России выявили 3388 случаев COVID-2019. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 04:36
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Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
4,6K
Шоу-бизнес

Пранкеры поговорили с Билли Айлиш о России от имени Греты Тунберг

РИА Новости 13 апреля в 16:30
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Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
3K
Здоровье

На Урале нашли коронавирус у жителя Серова

Ранее сообщалось, что среди последних заразившихся — жители Екатеринбурга, Каменского района, Полевского, Заречного, Белоярского района, а также находящиеся в области жители Москвы и Челябинской области.
REGNUM 04:36
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Общество

В Москве 213 нарушителей карантина отправили на принудительное лечение

С начала появления коронавируса в российской столице на принудительное лечение было направлено 213 нарушителей режима самоизоляции, все они были заражены или контактировали с заболевшими, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы городской мэрии.
Газета.Ru 04:42
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Транспорт

На въездах в Москву образовались пробки

Lenta.ru 03:24
1,4K
Энергетика

В России зафиксировали снижение цен на бензин

По итогам прошедшей недели в России зафиксировано снижение розничных цен на бензин, свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго).
РИА Новости вчера в 23:46
3K
Общество

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 51 российском регионе.
RT на русском вчера в 03:38
388
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
2,8K
Здоровье

На Кубани зафиксировали 24 новых случая заражения коронавирусом

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем ранее 14 апреля в крае подтвердили 5 новых случаев заражения коронавирусом.
Кубань 24 03:57
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Энергетика

Спрос на нефть в мире упал до уровня 1995 года

Мировой спрос на нефть в апреле 2020 года упадет на 29 млн барр./день по сравнению с апрелем прошлого года и вернется на уровень, который последний раз был в 1995 году.
РБК 04:58
Общество

Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков

Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
РБК вчера в 06:19
1,9K
Футбол

Клуб «Армавир» снялся с первенства ФНЛ

Футбольный клуб "Армавир" принял решение снялся с розыгрыша Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), передает ТАСС.
Газета.Ru 03:52
Происшествия

В Калуге умер житель Подмосковья с коронавирусом

Первая смерть пациента с коронавирусом зарегистрирована в Калужской области, это житель Подмосковья, оказавшийся в больнице после того, как ему стало плохо на улице, сообщил врио губернатора региона Владислав Шапша в своих аккаунтах в соцсетях.
РИА Новости 04:42
1
Общество

Госдума запретила брать комиссию при оплате услуг ЖКХ

Во вторник, 14 апреля, Госдума в первом чтении поддержала законопроект, который запретит кредитным организациям, платежным агентам и операторам почтовой связи взимать с физлиц комиссию при оплате услуг ЖКХ.
Форпост Северо-Запад вчера в 09:45
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Общество

В Петушинском районе Владимирской области введут особый режим

Согласно подписанному Сипягиным документу, на период действия комплекса особого режима "запрещается въезд в Петушинский район и выезд из него граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) в границах территории с особым режимом".
РИА Новости 05:04
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Гаджеты

Xiaomi представила беспроводные наушники Redmi AirDots S

Сегодня Xiaomi официально представила новые наушники под названием Redmi AirDots S. Внешне наушники ничем не отличаются от оригинальной модели.
3DNews вчера в 10:10
2
Здоровье

Число бессимптомных случаев коронавируса увеличилось в России

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время записи передачи Первого канала, симптомы коронавируса в однозначном виде проявляются далеко не у всех.
Live24 00:57
1,2K
Политика

Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
365
Экономика

Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
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Авто

Мощные «трековые» Cadillac получат «механику»

Все автомобили линейки V-Series Blackwing получат особые настройки шасси, электронных систем и двигателя, а также механическую трансмиссию.
Тарантас Ньюс 01:27
Общество

В Мурманской области пациентов с COVID-19 отследят с помощью браслетов

Власти Мурманской области приняли решение о выделении из резервного фонда почти 1,5 миллионов рублей на закупку трекер-браслетов, которые будут использовать для отслеживания перемещений пациентов с COVID-19, говорится в постановлении правительства.
РИА Новости 04:45
3
Шоу-бизнес

Петров поздравил празднующую 71-летие Пугачеву и назвал великой русской женщиной

Актер Александр Петров в Instagram поздравил певицу Аллу Пугачеву с днем рождения.
Газета.Ru 04:19
12
Общество

В Крыму выявили два новых случая заражения коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля в Севастополе также стало известно о новом случае заражения коронавирусом.
REGNUM 03:26
13
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии

Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia вчера в 08:53
87
Здоровье

Ранние признаки тяжелой формы коронавируса названы

Ученые назвали ранние признаки тяжёлой формы коронавируса.
ToDay News Ufa 04:04
7
Политика

Захарова прокомментировала приостановку США финансирования ВОЗ

Решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование ВОЗ показывает, что для Вашингтона главное - найти "виноватых" и доказать свою "безгрешность".
ТАСС 03:00
30
Экономика

Ритейлеры увеличили объем утилизации продуктов после снижения ажиотажного спроса

Ритейлерам пришлось увеличить объем утилизации продуктов, которые закупались в марте для покрытия ажиотажного спроса, сообщила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).
Коммерсантъ 04:45
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