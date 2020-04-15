Экономика
Коммерсантъ«Закон Яровой» готовят к карантину
Речь идет, в частности, о том, чтобы отложить на два года требование о ежегодном увеличении емкости хранилищ информации на 15%, а также исключить из расчета видеосервисы, трафик которых вырос из-за самоизоляции.
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с чего всё началось
Операторы просят отложить исполнение самых затратных требований В качестве одной из мер поддержки операторов связи правительство может рассмотреть отсрочку исполнения норм одного из наиболее затратных для бизнеса обязательств — «закона Яровой».Коммерсантъвчера в 18:23
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Политика
Российские ветераны просят перенести Парад Победы
Российские ветеранские организации направили президенту обращение с просьбой перенести Парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, чтобы провести его в тот день, когда ситуация с распространением коронавируса COVID-19 нормализуется.
Вести.Ru 08:50
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
Армия и оружие
Войска Сарраджа заняли побережье Ливии от Триполи до границы с Тунисом
Вести.Ru 13 апреля в 18:35
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
Общество
Уткин вызвал Соловьева на баттл и заявил о желании унизить его
Российский блогер Василий Уткин вызвал журналиста Владимира Соловьева на словесный баттл.
Газета.Ru 04:23
Шоу-бизнес
Поклонники Бурака Озчивита инициировали сбор денежных средств
Согласно распространенному сообщению, фанаты звездной пары организовали сбор несколько недель назад и приурочили его к первому дню рождения первенца любимого актера.
Rusturkey.com вчера в 23:43
Здоровье
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
Авто
Появились изображения новой «Нивы» на базе Renault Duster
Новый дизайн-проект тоже представляет собой нечто подобное, но уже на базе более доступного и знакомого нам Renault Duster.
Автоновости дня 07:25
Шоу-бизнес
Москва судится с мужем Алсу, пишут СМИ
Мэрия Москвы подала в суд на супруга певицы Алсу Яна Абрамова, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 03:20
Транспорт
На въездах в Москву образовались пробки
Из-за чего ввели пропуска Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что цифровые документы ввели из-за того, что москвичи и гости столицы не проявили должной дисциплинированности.
РИА Новости 05:59
Политика
Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru вчера в 11:27
Общество
ВОЗ: в России продолжится рост числа зараженных коронавирусом
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что в России все еще продолжается рост зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 08:35
Общество
Браслеты для слежки за заражёнными закупает Мурманская область
Мурманск, 15 апреля 2020, 14:24 — REGNUM Две тысячи трекер-браслетов закупит Мурманская область для отслеживания передвижений зараженных коронавирусом.
REGNUM 07:24
Политика
Чем известен генерал Шайтанов, которого СБУ назвала агентом ФСБ
Зачем ФСБ было планировать его убийство, платить за это 200 тысяч долларов да еще и привлекая Шайтанова (если тот, как утверждает СБУ, поставлял очень много ценной информации) — вопрос открытый.
Голос Правды 02:42
Общество
В Вязьме у 50 человек из дома-интерната подтвердили коронавирус
В Смоленской области выявлен 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 50 из них у обитателей дома-интерната для престарелых и инвалидов, сообщает региональный оперативный штаб.
РИА Новости 07:22
Политика
На Украине допустили возможность ракетной атаки по объектам в России
Павлоград, Украина, 15 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Возможность ракетной атаки по инфраструктурным объектам в России допустил директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман в интервью изданию «Цензор».
REGNUM 00:32
Армия и оружие
Китайский истребитель 5-го поколения зависим от российского двигателя
Многое и во внешнем облике, и в технических характеристиках самолета напоминает американские истребители пятого поколения F-22 и F-35, а также советско-российский опытный прототип МиГ-1.44.
Военное обозрение 04:26
Общество
Сергей Шнуров заявил, что болен коронавирусом
Пандемия нового коронавируса не обошла стороной и российского музыканта, актера и предпринимателя Сергея Шнурова, фронтмена группировки "Ленинград".
Российская газета 08:18
Общество
Первая испытательница вакцины от коронавируса поделилась ощущениями
Американка Дженнифер Халлер, ставшая первым в мире человеком, получившим экспериментальную вакцину от коронавируса, рассказала в беседе с The Telegraph о своих ощущениях.
РИА Новости вчера в 18:46
Общество
Доктор Комаровский рассказал о риске заражения коронавирусом
Знаменитый врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему не все люди заражаются COVID-19 после тесного контакта с больными.
Волга-Медиа вчера в 22:18
Общество
На поддержку потерявших работу москвичей выделено 7 млрд рублей
Правительство Москвы выделило 7 млрд рублей на поддержку жителей города, которые потеряли работу из-за эпидемии коронавируса.
Известия 08:13
Единоборства
Бой Фергюсона с Гэтжи может состояться 9 мая
Спорт-Экспресс вчера в 20:57
Космос
Как в планетарий сходить: уральцы увидят на небе Марс, Сатурн и Юпитер
Жители Свердловской области на ночном небе смогут увидеть сразу три ближайшие к Земле планеты - Юпитер, Сатурн и Марс.
КП - Екатеринбург 13 апреля в 00:35
Космос
Астрономы обнаруживают космическую бурю
AstroNews.ru 04:37
Политика
Норвежский политик обратился к жителям Крыма в связи с коронавирусом
Российская газета 03:53
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39