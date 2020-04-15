Операторы просят отложить исполнение самых затратных требований В качестве одной из мер поддержки операторов связи правительство может рассмотреть отсрочку исполнения норм одного из наиболее затратных для бизнеса обязательств — «закона Яровой».

с чего всё началось

Речь идет, в частности, о том, чтобы отложить на два года требование о ежегодном увеличении емкости хранилищ информации на 15%, а также исключить из расчета видеосервисы, трафик которых вырос из-за самоизоляции.

Политика Российские ветераны просят перенести Парад Победы Российские ветеранские организации направили президенту обращение с просьбой перенести Парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, чтобы провести его в тот день, когда ситуация с распространением коронавируса COVID-19 нормализуется. 738

Политика Путин перед заседанием правительства выступит с обращением Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. 2,7K

Политика Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times. 377

Шоу-бизнес Поклонники Бурака Озчивита инициировали сбор денежных средств Согласно распространенному сообщению, фанаты звездной пары организовали сбор несколько недель назад и приурочили его к первому дню рождения первенца любимого актера. 1

Здоровье Назван нулевой пациент с коронавирусом в России Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России. 451

Авто Появились изображения новой «Нивы» на базе Renault Duster Новый дизайн-проект тоже представляет собой нечто подобное, но уже на базе более доступного и знакомого нам Renault Duster.

Шоу-бизнес Москва судится с мужем Алсу, пишут СМИ Мэрия Москвы подала в суд на супруга певицы Алсу Яна Абрамова, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник. 2

Транспорт На въездах в Москву образовались пробки Из-за чего ввели пропуска Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что цифровые документы ввели из-за того, что москвичи и гости столицы не проявили должной дисциплинированности. 2,3K

Общество ВОЗ: в России продолжится рост числа зараженных коронавирусом Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что в России все еще продолжается рост зараженных коронавирусом. 14

Политика Чем известен генерал Шайтанов, которого СБУ назвала агентом ФСБ Зачем ФСБ было планировать его убийство, платить за это 200 тысяч долларов да еще и привлекая Шайтанова (если тот, как утверждает СБУ, поставлял очень много ценной информации) — вопрос открытый. 652

Общество В Вязьме у 50 человек из дома-интерната подтвердили коронавирус В Смоленской области выявлен 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 50 из них у обитателей дома-интерната для престарелых и инвалидов, сообщает региональный оперативный штаб.

Политика На Украине допустили возможность ракетной атаки по объектам в России Павлоград, Украина, 15 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Возможность ракетной атаки по инфраструктурным объектам в России допустил директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман в интервью изданию «Цензор». 3,8K

Армия и оружие Китайский истребитель 5-го поколения зависим от российского двигателя Многое и во внешнем облике, и в технических характеристиках самолета напоминает американские истребители пятого поколения F-22 и F-35, а также советско-российский опытный прототип МиГ-1.44.

Общество Сергей Шнуров заявил, что болен коронавирусом Пандемия нового коронавируса не обошла стороной и российского музыканта, актера и предпринимателя Сергея Шнурова, фронтмена группировки "Ленинград". 89

Общество Первая испытательница вакцины от коронавируса поделилась ощущениями Американка Дженнифер Халлер, ставшая первым в мире человеком, получившим экспериментальную вакцину от коронавируса, рассказала в беседе с The Telegraph о своих ощущениях. 161

Общество Доктор Комаровский рассказал о риске заражения коронавирусом Знаменитый врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему не все люди заражаются COVID-19 после тесного контакта с больными. 64

Космос Как в планетарий сходить: уральцы увидят на небе Марс, Сатурн и Юпитер Жители Свердловской области на ночном небе смогут увидеть сразу три ближайшие к Земле планеты - Юпитер, Сатурн и Марс.