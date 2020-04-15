Операторы просят отложить исполнение самых затратных требований В качестве одной из мер поддержки операторов связи правительство может рассмотреть отсрочку исполнения норм одного из наиболее затратных для бизнеса обязательств — «закона Яровой».

с чего всё началось

Речь идет, в частности, о том, чтобы отложить на два года требование о ежегодном увеличении емкости хранилищ информации на 15%, а также исключить из расчета видеосервисы, трафик которых вырос из-за самоизоляции.

Политика Макрон рассчитывает на поддержку Путиным инициативы о прекращении огня Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает на поддержку российским лидером Владимиром Путиным инициативы о прекращении огня во всем мире в условиях пандемии коронавируса.

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах. 4K

Футбол УЕФА пока не принял решение по поводу текущего сезона Рабочая группа, в которую входят представители УЕФА, ЕСА и лиг Европы, пока ничего не решили по поводу прерванного из-за коронавируса футбольного сезона, сообщает РИА "Новости".

Гаджеты Xiaomi представила беспроводные наушники Redmi AirDots S Сегодня Xiaomi официально представила новые наушники под названием Redmi AirDots S. Внешне наушники ничем не отличаются от оригинальной модели. 1

Финансы Что ожидает российский рубль после снятия ограничений Аналитики предположили, как на российском рубле может сказаться снятие введенных из-за коронавируса ограничений.

Политика Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times. 339

Наука Устройство для контроля сновидений создают ученые В лаборатории Массачусетского технологического института работают над устройством с открытым исходным кодом, которое может дать человеку контроль над содержанием своих сновидений. 1

Экономика МВФ прогнозирует сокращение мировой экономики в этом году на 3% "Совокупные потери глобального ВВП за период 2020 и 2021 годов от [мирового экономического] кризиса, вызванного пандемией, могут составить порядка $9 трлн - больше, чем экономики Японии и Германии, если их объединить", - заявила она на пресс-конференции в Вашингтоне. 171

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Общество Комаровский рассказал, что может защитить от заражения коронавирусом Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19. 23

Общество В России выявили более 2700 случаев заражения коронавирусом за сутки Общее число случаев заражения в стране возросло до 21 102, болезнь выявлена в 82 регионах России.

Шоу-бизнес Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Фото: Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Примечательно, что во время карантина Ольга, как и многие российские знаменитости, стала более активно вести странички в социальных сетях. 17

Общество Южноуральцев начали массово штрафовать за нарушение самоизоляции Полиция Челябинской области начала выписывать штрафы по статье 20.6.1 КоАП РФ о "Невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности", внесенной в административный кодекс для пресечения нарушений режима самоизоляции, сообщил в среду на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер. 67

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Происшествия В Липецке коронавирус подозревают у двух чиновников облздрава Липецк, 14 апреля 2020, 15:36 — REGNUM У двух сотрудников департамента здравоохранения Липецкой области подозревают заражение коронавирусом, сообщил портал Gorod48 со ссылкой на заместителя главы региона Александра Ильина. 1