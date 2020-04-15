Коронавирус
Коммерсантъ«Закон Яровой» готовят к карантину
Речь идет, в частности, о том, чтобы отложить на два года требование о ежегодном увеличении емкости хранилищ информации на 15%, а также исключить из расчета видеосервисы, трафик которых вырос из-за самоизоляции.
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с чего всё началось
Операторы просят отложить исполнение самых затратных требований В качестве одной из мер поддержки операторов связи правительство может рассмотреть отсрочку исполнения норм одного из наиболее затратных для бизнеса обязательств — «закона Яровой».Коммерсантъвчера в 18:23
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Политика
Макрон рассчитывает на поддержку Путиным инициативы о прекращении огня
Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает на поддержку российским лидером Владимиром Путиным инициативы о прекращении огня во всем мире в условиях пандемии коронавируса.
ФАН 03:22
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Футбол
УЕФА пока не принял решение по поводу текущего сезона
Рабочая группа, в которую входят представители УЕФА, ЕСА и лиг Европы, пока ничего не решили по поводу прерванного из-за коронавируса футбольного сезона, сообщает РИА "Новости".
ProstoProSport вчера в 08:15
Гаджеты
Xiaomi представила беспроводные наушники Redmi AirDots S
Сегодня Xiaomi официально представила новые наушники под названием Redmi AirDots S. Внешне наушники ничем не отличаются от оригинальной модели.
3DNews вчера в 10:10
Финансы
Что ожидает российский рубль после снятия ограничений
Аналитики предположили, как на российском рубле может сказаться снятие введенных из-за коронавируса ограничений.
Аргументы недели 02:43
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
Наука
Устройство для контроля сновидений создают ученые
В лаборатории Массачусетского технологического института работают над устройством с открытым исходным кодом, которое может дать человеку контроль над содержанием своих сновидений.
LentaChel.ru вчера в 04:20
Кино
Зрители поделились впечатлениями от сериала «Зулейха открывает глаза»
Культуромания 01:34
Общество
На сайте мэрии Москвы заработал сервис оформления пропусков
На сайте мэрии Москвы заработала услуга по оформлению цифровых пропусков.
Коммерсантъ 12 апреля в 23:22
Экономика
МВФ прогнозирует сокращение мировой экономики в этом году на 3%
"Совокупные потери глобального ВВП за период 2020 и 2021 годов от [мирового экономического] кризиса, вызванного пандемией, могут составить порядка $9 трлн - больше, чем экономики Японии и Германии, если их объединить", - заявила она на пресс-конференции в Вашингтоне.
ТАСС вчера в 08:41
Общество
В Челябинской области зарегистрировано 55 случаев коронавируса
Напомним, что губернатор Алексей Текслер поручил создать в Челябинской области дополнительно 2300 коек для размещения больных с коронавирусом.
Челябинск Сегодня 01:36
Происшествия
В Петербурге поймали сбежавшего пациента с подозрением на коронавирус
"Полиция нашла пациента с подозрением на коронавирус, самовольно ушедшего из Александровской больницы", - заявили в ведомстве.
Газета.Ru 03:23
Общество
Комаровский рассказал, что может защитить от заражения коронавирусом
Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
В России выявили более 2700 случаев заражения коронавирусом за сутки
Общее число случаев заражения в стране возросло до 21 102, болезнь выявлена в 82 регионах России.
ИА Красная Весна вчера в 05:25
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна
Фото: Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Примечательно, что во время карантина Ольга, как и многие российские знаменитости, стала более активно вести странички в социальных сетях.
Bimru.ru вчера в 09:22
Общество
Мэр Москвы объявил о мерах социальной поддержки из-за коронавируса
Власти Москвы объявили о мерах социальной поддержки. Их перечень опубликован на персональном сайте мэра столицы.
Российская газета 02:47
Общество
Южноуральцев начали массово штрафовать за нарушение самоизоляции
Полиция Челябинской области начала выписывать штрафы по статье 20.6.1 КоАП РФ о "Невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности", внесенной в административный кодекс для пресечения нарушений режима самоизоляции, сообщил в среду на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.
Российская газета 02:37
Общество
Глава Минюста назвал бунт в колонии Ангарска срежиссированным извне
Министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что бунт в исправительной колонии №15 в Ангарске Иркутской области был срежиссирован извне.
Взгляд.ру вчера в 11:11
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесение ракетного удара по российским инфраструктурным объектам в случае широкомасштабного наступления России.
Lenta.ru 02:21
Экономика
Кудрин предупредил банки о скором кризисе
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19.
Lenta.ru 13 апреля в 07:47
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
Здоровье
Психолог указал на наиболее уязвимых для коронавируса людей
Психолог Сергей Ланг рассказал, какой тип людей больше всего уязвим перед коронавирусом нового типа.
АБН вчера в 19:54
Наука
В Канаде подтвердили эффективность блокирующего коронавирус лекарства
Оттава, 15 апреля 2020, 04:39 — REGNUM Вирусологи из Канады подтвердили эффективность препарата ремдесивир в борьбе с коронавирусом, говорится в публикации журнала Journal of Biological Chemistry.
REGNUM вчера в 21:39
Общество
Захарова уточнила число россиян, возвращающихся рейсом из Нью-Йорка
Консульство РФ в Нью-Йорке сообщало, что на рейс зарегистрировались 276 человек.
РИА Новости 02:27
Происшествия
В Липецке коронавирус подозревают у двух чиновников облздрава
Липецк, 14 апреля 2020, 15:36 — REGNUM У двух сотрудников департамента здравоохранения Липецкой области подозревают заражение коронавирусом, сообщил портал Gorod48 со ссылкой на заместителя главы региона Александра Ильина.
REGNUM вчера в 08:36
Экономика
Банки начали повышать требования к первоначальному взносу по ипотеке
Крупные банки стали ужесточать условия по ипотечным кредитам: они повышают минимальный размер первоначального взноса, который требуется для оформления ссуды.
РБК 00:00
Общество
Валентина Гречушкина уволена с поста зампреда правительства
Четвертая Власть 03:06
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса.
РБК 01:47
Кино
Тайка Вайтити рассказал, увидят ли зрители вновь толстого Тора
Фильм Про вчера в 04:17