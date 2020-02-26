Общество
Псковское агентство информацииЗакон о бесплатном питании школьников младших классов одобрил Совфед
Закон о бесплатном питании школьников 1-4 классов одобрил Совет Федерации. Для реализации инициативы была создана рабочая группа, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить516
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 07:39, Ашберн
Политика
Горсовет Харькова вновь переименовал проспект в честь маршала Жукова
Харьковский городской совет вновь проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.
Общество
Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии
Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
Политика
Путин оправдал действия силовиков на митингах оппозиции
За силовиков заступился президент Владимир Путин. Он заверил, что «дубинкой просто так никто не молотит».
Энергетика
«Ямал СПГ» отгрузил 30 млн тонн сжиженного газа
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Экономика
ВТБ выступил против повышения надбавок за системную значимость
ВТБ выступает против повышения надбавок за системную значимость, анонсированного Банком России в начале года.
Армия и оружие
Polskie Radio (Польша): враг не должен даже помыслить, что может одержать победу (Polskie Radio)
Polskie Radio: «Мы в каком-то смысле вернулись во времена холодной войны».
Происшествия
Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Наука
Найден способ прогнозировать содержание тяжелых металлов в почве и растениях
В результате многолетних исследований установлено, что при внесении 1 кг/га Cd, Zn, Ni, Cr, Pb содержание подвижных форм этих металлов увеличивается соответственно в среднем на 0,011, 0,011, 0,005, 0,027, 0,031 мг/кг в слое почвы до 30 см. Исследования проводились в условиях южной лесостепи Омской области.
Шоу-бизнес
Катя Жужа вышла замуж за миллионера Артема Маркелова
В конце мая прошлого года Катя и Артем устроили свадебную церемонию в США, а теперь решили узаконить свои отношения в России.
Интернет
Google хочет возобновить сотрудничество с Huawei
Пару недель назад глава Huawei заявил, что компания не будет работать с Google, даже если Белый дом снимет запрет.
Общество
В Греции выявили первого больного с коронавирусом
Северная Италия стала локальным очагом нового коронавируса, в стране от него умерли уже 11 человек, всего больных более 320.
Политика
Встреча глав МИД стран «нормандской четверки» планируется через месяц
Встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) планируется через месяц для подготовки очередного саммита на высшем уровне, заявил в среду глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Армия и оружие
Пентагон принял этические принципы для искусственного интеллекта
Общество
Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе
Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Здоровье
В Саратовской области снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом
В Саратовской области продолжается снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом.
Шоу-бизнес
Автор хитов Лолиты и Лободы раскрыл стоимость новых песен
Автор хитов Лолиты и Лободы раскрыл стоимость новых песен. Он сообщил, что им уже написано «на продажу» больше полусотни песен.
Спорт
Финский тренер призвал спасти лыжные гонки от Норвегии
Кабинетные игры норвежцев полностью подминают под себя спорт. Мы теряем Францию, Германию и Чехию в лыжном спорте.
Политика
Путин потребовал от МВД жестко реагировать на произвол полицейских
«На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников»,— сказал господин Путин на заседании расширенной коллегии МВД.
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Политика
Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.
Кино
Netflix запустил топ-10 популярных фильмов и сериалов
Netflix запустил новую функцию. Теперь пользователи могут видеть топ-10 самых популярных фильмов и сериалов.
Политика
Кремль отреагировал на слова Суркова об обнулении президентских сроков
В Кремле считают слова бывшего помощника главы государства Владислава Суркова, допустившего обнуление президентских сроков в России в случае уточнения в Конституции полномочий президента, частным мнением.
Авто
Редкий полноприводный ВАЗ-21099 выставили на продажу
Кроме оригинальной КПП, ВАЗ-21099 с полноприводной системой получил другую схему задней подвески и бензобак, который сдвинут назад.
Армия и оружие
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
Футбол
Орлов: «У Кузяева есть предложения от „Динамо“ и „Спартака“»
Кузяев думает, что делать дальше, и у него есть предложения от «Динамо» и «Спартака».
Шоу-бизнес
Певица Даффи призналась, что её насиловали и накачивали наркотиками
Британская певица Эйми Энн Даффи, известная как Даффи, рассказала, что её насиловали и накачивали наркотиками.
Общество
Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию
Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на Евровидении-2018 певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил в интервью "Люкс ФМ" Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка.