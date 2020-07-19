Общество
РИА НовостиЗакон о цифровой валюте могут принять осенью, заявили в Госдуме
Закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) может быть принят Госдумой в июле, а о цифровой валюте - в осеннюю сессию, сообщил РИА Новости председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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Госдума может принять закон о цифровой валюте в осеннюю сессию, сообщил Аксаков
Парламентская газета07:58
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«Химки» победили «Урал» и вышли в финал Кубка России по футболу
RT на русском 07:59
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На Кубани подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 19 июля 2020, 11:27 — REGNUM 75 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за сутки, сообщили 19 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:27
Общество
Новые акции протеста в Хабаровске прошли без задержаний
СОРОКА вчера в 17:53
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Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Футбол
Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче
Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и закончилась победой французского клуба со счетом 2:0.«Монако» открыл счет в матче на 5-й минуте.
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Подольская шокировала фанатов новым имиджем
Life.ru вчера в 06:47
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Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг общественного питания.
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Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
Происшествия
СК возбудил дело после обнаружения тела женщины в Подмосковье
В Московской области возбуждено уголовное дело в связи с обнаружением тела неустановленной пожилой женщины в чемодане в Сергиевом Посаде.
RT на русском 06:04
Шоу-бизнес
Друг семьи Ефремова рассказал о жизни актера на домашнем аресте
Друг семьи Михаила Ефремова рассказал о том, как актер проводит время, находясь на домашнем аресте.
Культуромания 06:58
Общество
Гинцбург рассказал, кого нужно прививать от COVID-19 в первую очередь
Кроме людей из группы риска по коронавирусу, необходимо прививать учителей и представителей профессий, которые работают в замкнутых коллективах.
Российская газета 02:50
Политика
СМИ узнали о перелете в Минск хваставшегося документами по «Новичку»
Бывший ключевой стратег немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который хвастался инвесторам знакомством со спецслужбами, а в июне после увольнения из компании пропал, может находиться в Белоруссии, следует из совместного расследования журнала Der Spiegel, расследовательской группы Bellingcat и The Insider.
РБК 04:31
Политика
Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину
РИА Новости вчера в 08:05
Политика
Смартфоны Huawei могут вернуться на рынок Великобритании
По словам инсайдеров, китайские смартфоны могут вернуться на рынок Великобритании.
Дни24 05:48
Космос
Новая экологическая экспертиза может отложить запуск сверхтяжёлой ракеты SpaceX Super Heavy на годы
SpaceX / YouTube Для этого компании необходимо пройти новую экологическую экспертизу в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), так как утверждённым FAA в 2014 году планом был предусмотрен запуск Starship с помощью ракет Falcon 9 и Falcon Heavy.
3DNews вчера в 04:47
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать на автомобили в России
Как сообщается в новом тексте документа, отныне будет нельзя использовать восстановленные и подержанные запчасти при ремонте автомобиля.
Avtovesti.com 05:49
Общество
В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира
Гутерриш констатировал, что свыше 70% населения планеты находится в условиях растущего неравенства.
Газета.Ru вчера в 13:45
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Ведущего Первого канала оштрафовали за экстремистскую символику
Предприниматель и ведущий Первого канала Евгений Колесов был оштрафован на тысячу рублей за демонстрацию экстремистской символики в логотипе общественной организации «Сила закона», президентом которой он является.
Lenta.ru 06:26
Здоровье
В Казахстане предложили продлить карантин по COVID-19 до конца года
Карантин по COVID-19 предложил продлить в Казахстане до конца 2020 года профессор, академик НАН Казахстана, президент Казахстанской Ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин 17 июля в своем видеообращении.
ИА Красная Весна 02:41
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
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«Локомотив» заплатит за 18-летнего Джалолиддинова почти миллион евро
Отмечается, что сумма трансфера полузащитника может составить 900 тысяч евро.
ODDS.ru 07:04
Шоу-бизнес
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
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В Киеве рассказали об отказе от Крыма и Донбасса
Киев проводит такую языковую и религиозную политику, из-за которой жители Донбасса не хотят жить в составе Украины, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Газета.Ru 04:21
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Доктор Мясников назвал нормой потребления три чашки кофе в день
«Вы можете его любить или не любить, но вы не можете его хаять и говорить, что это вредно», — заявил Мясников.
Слово и Дело вчера в 12:19
Технологии
Бета-тестирование прошивки 8.00 для PlayStation 4 – Sony начала рассылать приглашения
Несколько владельцев PlayStation 4 получили приглашение на участие в закрытом бета-тестировании системного обновления под номером 8.00.
Srnsk вчера в 21:23
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
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