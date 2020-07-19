Общество

РИА НовостиРИА НовостиЗакон о цифровой валюте могут принять осенью, заявили в Госдуме

Закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) может быть принят Госдумой в июле, а о цифровой валюте - в осеннюю сессию, сообщил РИА Новости председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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Законопроект о криптовалюте появится в России осенью

News.ru07:58

Госдума может принять закон о цифровой валюте в осеннюю сессию, сообщил Аксаков

Парламентская газета07:58

Закон о цифровой валюте могут принять осенью, заявили в Госдуме

РИА Новости07:36
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