Закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) может быть принят Госдумой в июле, а о цифровой валюте - в осеннюю сессию, сообщил РИА Новости председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Закон о цифровой валюте могут принять осенью, заявили в Госдуме

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