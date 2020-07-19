Общество
РИА НовостиЗакон о цифровой валюте могут принять осенью, заявили в Госдуме
Закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) может быть принят Госдумой в июле, а о цифровой валюте - в осеннюю сессию, сообщил РИА Новости председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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Госдума может принять закон о цифровой валюте в осеннюю сессию, сообщил Аксаков
Парламентская газета07:58
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Общество
Определен срок испытания вакцины от коронавируса на детях
Испытания вакцины от коронавируса для детей могут начаться в течение полугода после завершения ее испытаний на взрослых.
Lenta.ru 01:23
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию в «Фуд Сити»
Власти Москвы обсудили с послом Армении Варданом Тоганяном ситуацию вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок «Фуд Сити».
Lenta.ru 06:24
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«Химки» победили «Урал» и вышли в финал Кубка России по футболу
RT на русском 07:59
Культура
Сериал «Чернобыль» получил семь телевизионных премий BAFTA
Российская газета вчера в 10:58
Армия и оружие
Forbes: НАТО потеряла российскую подлодку в Ла-Манше
Британские военные потеряли российскую подлодку в Ла-Манше, пишет Forbes.
Газета.Ru 06:12
Армия и оружие
На Северном Кавказе в ходе проверки развернули атомные минометы
В ходе внезапной проверки боевой готовности в Ингушетии произошло развертывание подразделений артиллерии большой мощности 58-й общевойсковой армии.
Российская газета вчера в 11:16
Экономика
Доллар под угрозой: дефицит бюджета США достиг критической отметки
Дефицит бюджета США в июне оказался примерно таким же, как за весь прошлый финансовый год, — слишком большими были расходы на поддержку экономики в условиях пандемии, а поступления в казну рухнули.
РИА Новости 17 июля в 01:00
Политика
Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть
Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна вчера в 11:22
Политика
Рааб обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцины
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что российские спецслужбы участвовали в кибератаках в отношении разработок западных стран по вакцине от коронавируса, об этом министр заявил в воскресенье, выступая в эфире телеканала Sky News.
РИА Новости 08:29
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия вчера в 12:01
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском вчера в 04:49
Автоспорт
Россиянин Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Венгрии
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) выиграл первую гонку "Формулы-2" в Венгрии в субботу, 18 июля.
Известия вчера в 15:47
Происшествия
В Петербурге задержали 3 лжебанкиров, которые обналичили 100 миллионов
В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 3 женщин, которые подозреваются в совершении незаконной банковской деятельности.
РЕН ТВ 07:53
Общество
Умер лама петербургского дацана
Лама Санкт-Петербургского буддийского дацана Гунзэчойнэй Ломал Жамсо умер на 42-м году жизни, его похоронят на родине.
ТАСС 07:52
Происшествия
В Подмосковье грибники нашли тело женщины в чемодане
В Московской области обнаружен труп пожилой женщины, спрятанный в чемодане.
Российская газета 05:43
Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM вчера в 11:07
Политика
СМИ узнали о перелете в Минск хваставшегося документами по «Новичку»
Бывший ключевой стратег немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который хвастался инвесторам знакомством со спецслужбами, а в июне после увольнения из компании пропал, может находиться в Белоруссии, следует из совместного расследования журнала Der Spiegel, расследовательской группы Bellingcat и The Insider.
РБК 04:31
Политика
Путин поручил провести юридический форум в Петербурге в мае 2021 года
Российский президент Владимир Путин поручил провести X Петербургский международный юридический форум 18—22 мая 2021 года.
RT на русском 08:40
Происшествия
В Севастополе заражение коронавирусом выявили у шестилетней девочки
Севастополь, 19 июля 2020, 11:42 — REGNUM Один новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Севастополе за минувшие сутки, сообщили 19 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:42
Общество
В Сеченовском университете сообщили о состоянии испытателей вакцины
15 июля из Сеченовского университета выписали первую группу испытателей отечественной вакцины от COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
РБК 06:40
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор разработал новые правила для заведений общепита.
Lenta.ru 08:26
Происшествия
Основной фигурант дела о торговле младенцами объявлен в розыск
Следователи объявили в федеральный розыск основного фигуранта уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей – юриста Константина Свитнева.
Газета.Ru 07:26
Кино
Фестиваль «Горький fest» открыли в Нижнем Новгороде
«Горький fest» проводят с 2017 года. В прошлом году мероприятие собрало более 70 тысяч зрителей.
Телеканал 360° вчера в 23:51
Игры
В сети появилось изображение с дизайном обложки игр для Xbox Series X
В сети опубликовали изображение с внешним видом обложки игр для Xbox Series X. На примере упаковки с DiRT 5 можно посмотреть, как может выглядеть дизайн коробки для новой версии консоли.
CyberSport.ru 07:46
Политика
Twitter удалил запись Трампа из-за нарушения авторских прав
Сообщение исчезло из ленты главы Белого дома вечером в субботу с пометкой "Это сообщение было удалено в ответ на жалобу о нарушении авторских прав" В Twitter сообщили, что удалили твит президента после жалобы лейбла Machine Shop Entertainment, принадлежащего рок-группе.
РБК 03:36
Наука
Ученые назвали Солнце причиной разрушительных землетрясений
МедиаПоток вчера в 10:46
Здоровье
Хабаровский минздрав заявил о росте заболеваемости коронавирусом
Министерство здравоохранения Хабаровского края заявило, что в регионе фиксируется повышение числа новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Московский Комсомолец 08:38