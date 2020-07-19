Закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) может быть принят Госдумой в июле, а о цифровой валюте - в осеннюю сессию, сообщил РИА Новости председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

с чего всё началось

Цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения записей в информационной системе на основе распределенного реестра. В законопроекте, по словам депутата, дается также и определение цифровой валюты.

Закон о цифровой валюте могут принять осенью, заявили в Госдуме

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