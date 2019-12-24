Политика

Газета.RuГазета.RuКадыров заявил, что закон о домашнем насилии разрушает институт семьи

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что закон о домашнем насилии способен разрушить институт семьи в России. Об этом сообщает РИА "Новости". Он считает, что это "серьезная проблема".
Читать в источнике
Комментировать3
Рамзан Кадыров
То же самое происходит в Европе. Там нет понимания обычаев, традиций, института семьи. Поэтому они потихоньку становятся тем, кем они сейчас являются: выходят замуж за собак, покойников, женятся не знаю на ком.
— Рамзан Кадыров, российский политикLenta.ru вчера в 17:47
с чего всё началось

Кадыров считает, что закон о домашнем насилии разрушает институт семьи

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что закон о домашнем насилии может разрушить институт семьи в России.
РИА Новостивчера в 16:43

Подробнее о событии

Кадыров считает, что закон о домашнем насилии разрушает институт семьи

РИА Новостивчера в 16:43

Рамзан Кадыров: В Европе нет понимания обычаев, традиций, института семьи

Телекомпания Грозныйвчера в 13:55

Кадыров заявил, что закон о домашнем насилии разрушает институт семьи

Газета.Ruвчера в 16:49

Кадыров назвал закон о домашнем насилии причиной разрушения семей

РБКвчера в 19:20

Кадыров назвал закон о домашнем насилии причиной разрушения семей

Lenta.ruвчера в 17:47

Глава Чечни Кадыров выступил против закона о домашнем насилии

Московский Комсомолец00:32

Кадыров выступил против закона о домашнем насилии и напомнил о браках с собаками в Европе

URA.Ruвчера в 17:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 02:15, Ашберн
Происшествия

Истребитель Су-57 упал в Хабаровском крае, пострадавших нет

Коммерсантъ вчера в 22:59
Политика

Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента

В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
Известия вчера в 17:49
Армия и оружие

Жители бывшей столицы ИГ впервые пообщались с российскими журналистами

Lenta.ru 00:03
Общество

Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права

В кабмине подтверждают подписание премьер-министром Дмитрием Медведевым постановления об изменении правил проведения экзамена на водительские права, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе правительства.
РИА Новости 01:57
Общество

Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу

Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Интерфакс 01:42
Экономика

Людмила Коган получила 81,8% акций банка «Уралсиб»

Людмила Коган - вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана - получила 81,809% акций кредитной организации.
ТАСС 01:49
Политика

Медведев назвал срок задержки «Северного потока-2» из-за санкций США

Несмотря на санкции США, будет достроен газопровод «Северный поток — 2», задержка может составить несколько месяцев, сообщает ТАСС по заявлению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
Мой Брянск вчера в 12:21
Хоккей

Овечкин вышел на чистое шестое место в истории НХЛ по голам на выезде

Заброшенная шайба в ворота «Брюинз» стала для россиянина 347-й в выездных матчах за карьеру НХЛ.
Чемпионат вчера в 22:24
Шоу-бизнес

На дне рождения дочери Ксении Бородиной заметили эскортницу

Младшая дочь Ксении Бородиной Теона на днях отметила свой четвёртый день рождения.
Bimru.ru вчера в 11:18
Шоу-бизнес

Тигран Кеосаян пришел к Борису Корчевникову с двумя женами

Актуальные Новости 02:00
Происшествия

Полиция задержала бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина

Полиция задержала бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина. О задержании он сообщил в своем Telegram-канале.
Коммерсантъ 01:42
Политика

Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
Российская газета 00:11
Политика

Кадыров заявил о непричастности России к убийству боевика в Берлине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что убийство боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине никакого отношения к республике не имеет, а тем, кто думает иначе, следует доказать это.
РИА Новости вчера в 11:58
Кино

В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Клопс вчера в 23:47
Политика

Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью телеканалу Hromadske заявил, что есть определенный риск, что Киев отзовет все свои иски против «Газпрома», а Россия затем откажется от транзита газа через Украину.
РБК вчера в 17:23
Общество

МЧС предложило сделать обязательной эвакуацию из зон ЧС

Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России готовит поправки в законодательство об обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайной ситуации.
Известия 01:09
Транспорт

Правительство ограничит водителям фур и автобусов время езды за рулем

По вине водителей автобусов произошло 5,8 тыс.
РБК вчера в 15:07
Авто

Найден способ спасения дизельных двигателей

Car.ru 21 декабря в 08:41
Происшествия

Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
РИА Новости вчера в 04:09
Общество

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
РИА Новости вчера в 18:49
Армия и оружие

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости вчера в 14:05
Транспорт

Из Санкт-Петербурга в Крым отправился первый поезд

Из Санкт-Петербурга в Крым отправился первый поезд. В пути он будет находиться 43 с половиной часа.
Эхо Москвы вчера в 07:02
Политика

Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru вчера в 10:21
Общество

«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян

Среди продуктов «Яндекса» — поисковый сервис, браузер, онлайн-карты, сервисы для перевода денег, покупки товаров, поиска авиа- и ж/д билетов, поиска работы, подбора недвижимости, заказа услуг и такси и т.д. ИT-компания не раскрывает, какие данные используются для построения скоринговой модели, отмечает собеседник РБК в банке из топ-30.
РБК вчера в 22:01
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM вчера в 10:33
Политика

Андрей Травников назвал объявление 31 декабря выходным популизмом

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников приветствует решения предприятий о выходном или сокращенном дне для сотрудников 31 декабря, однако считает популизмом объявления этого дня выходным на уровне различных регионов РФ.
РИА Новости 01:49
Экономика

«Ростелеком» может войти в уставный капитал ФРИИ

Как рассказали РБК три источника на венчурном рынке, "Ростелеком" может также инвестировать в фонд 1 млрд руб. Сделку планируется закрыть в 2020 г. Причиной сделки является потребность ФРИИ в дополнительном финансировании.
Adindex.ru вчера в 23:40
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Газета.Ru вчера в 18:11
Хоккей

«Нью-Джерси» разгромил «Чикаго», Гусев сделал 3 голевые передачи

«Чикаго» на своем льду проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:7). Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев отметился тремя голевыми передачами.
Спорт-Экспресс вчера в 23:13
Финансы

Топливо для роста индекса Мосбиржи еще есть

По итогам торговой сессии индекс Мосбиржи поднялся на 0,59% до уровня 3033,81 пункта, индекс РТС прибавил 0,74% до 1535 пунктов.
DP.RU вчера в 12:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 5 апреля 2011.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное