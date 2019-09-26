Общество

Российская газетаРоссийская газетаЗакон о повторных нарушениях на митингах предлагают смягчить

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается уточнить условия назначения наказания в виде лишения свободы тем, кто осужден за повторное нарушение порядка организации или проведения митингов. Также предлагается снизить штрафы.
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с чего всё началось
Депутат от КПРФ Сергей Шаргунов внес
 на рассмотрение Государственной думы законопроект, декриминализующий ст. 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, шествия или пикетирования»).
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Сергей Шаргунов
Российский писатель
Российский писатель, журналист, общественный и политический деятель, радио- и телеведущий еженедельной авторской программы «Двенадцать» на канале «Россия-24». Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 года, заместитель председателя Комитета по культуре. Избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Коммунистической партией Российской Федерации.
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