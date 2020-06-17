Политика
REGNUMЗакон о санкциях против Китая из-за уйгуров подписан Трампом
Закон позволит ввести санкции в отношении отдельных иностранных должностных лиц. Этим документам осуждаются «грубые нарушения прав определённых этнических групп мусульманских меньшинств», проживающих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.
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Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК вчера в 16:50
Общество
В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах
В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах и отказаться от их проектирования в новостройках.
Lenta.ru вчера в 21:10
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
Кино
Зоя Бербер рассказала о съемках интимной сцены в «Анне Николаевне»
ИнфоСМИ вчера в 14:13
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости вчера в 13:44
Гаджеты
Huawei обновит старые устройства до EMUI 10.1 в этом месяце
Ещё в марте Huawei выпустила семейство смартфонов P40, вместе с которым была представлена новая версия фирменной оболочки — EMUI 10.1.
3DNews вчера в 14:06
Энергетика
Рубль находится в хрупком равновесии
Москва, 17 июня 2020, 10:06 — REGNUM Российская валюта в середине недели находится под воздействием разнонаправленных локальных факторов.
REGNUM вчера в 03:06
Общество
Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в России
Температура воздуха в центре европейской части России на предстоящей неделе понизится на десять градусов по сравнению с текущими показателями, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 23:59
Происшествия
Число жертв ДТП в Мордовии увеличилось до шести
Число жертв столкновения и последовавшего возгорания двух легковых автомобилей в Саранске увеличилось до шести.
RT на русском 00:08
Спорт
В Steam начался летний фестиваль игр
Cyber.sports.ru 16 июня в 14:17
Армия и оружие
НАТО усилит ПРО и ПВО из-за российских ракет
В январе текущего года генсек НАТО заявил, что альянс подготовит "оборонительный и соразмерный" ответ на размещение Россией ракет 9М729, или SSC-8 по классификации альянса.
Вести.Ru вчера в 14:02
Кино
Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском
Профиль вчера в 12:51
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
Футбол
«Наполи» обыграл «Ювентус» и завоевал Кубок Италии
В финальном матче Кубка Италии «Наполи» в серии послематчевых пенальти обыграл «Ювентус».
RT на русском вчера в 17:07
Футбол
«Вальядолид» и «Сельта» разошлись миром. Смолов не забил
Вничью закончился матч между «Вальядолидом» и «Сельтой» 17 июня, проходивший в рамках 29 тура испанской Примеры.
ИА Красная Весна вчера в 15:25
Экономика
Экономист не исключил падения курса доллара на треть в 2021 году
По сути, ФРС напечатал $2,5 трлн, что рано или поздно скажется на инфляции.
REGNUM вчера в 09:34
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.
Газета.Ru вчера в 16:41
Путешествия
С 18 июля в Хакасию начнут более массово летать туристы
Прилёт первых гостей, если будут сняты ограничения в связи с коронавирусом, ожидается 18 июля.
Хакасия 16 июня в 00:23
Авто
BMW презентовал новые BMW M5 и M5 Competition
Кроме новых фар, модернизированные модели M5 и M5 Competition получили иную решетку радиатора с хромированной рамой.
Тарантас Ньюс вчера в 02:39
Происшествия
Чеченцы и выходцы из Магриба договорились о перемирии во Франции
Lenta.ru вчера в 12:37
Экономика
Банкиры просят отложить импортозамещение ПО
Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банковское сообщество просит на четыре года перенести перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры.
Коммерсантъ 16 июня в 18:37
Путешествия
Слишком дорогим оказался отдых в Крыму для россиян
Основной причиной отказа отечественных туристов от отдыхе в Крыму оказывается дороговизна.
Цензуры.Нет 16 июня в 08:05
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 16 июня в 12:51
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru вчера в 07:51
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Газета.Ru 15 июня в 03:01
Технологии
Дуров назвал «безумным» налог с продажи товаров Apple и Google
«Apple и Google взимают безумный 30-процентный налог с продаж всех цифровых товаров, продаваемых на каждом мобильном телефоне по всему миру», — написал он.
REGNUM вчера в 23:40
Армия и оружие
Госдеп США одобрил продажу Киеву патрульных катеров и вооружения
Российская газета вчера в 22:31