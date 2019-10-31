С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете". Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России

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