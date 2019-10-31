Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
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Вступил в силу закон о «суверенном рунете»

Коммерсантъ22:09

Свежая голова

Российская газета15:19

В России вступил в силу закон об устойчивом Рунете

РИА Новости17:59

В России начал действовать закон о «суверенном Рунете»

REGNUM18:25

В России вступил в силу закон об устойчивом Рунете

ТАСС17:08

С 1 ноября вступил в силу закон об устойчивом Рунете

Комсомольская правда19:35

Останутся только «Одноклассники»? Что случится с интернетом после 1 ноября

Екатеринбург Онлайн29 октября в 23:00
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Общество

Венера в Стрельце: кому повезет в любви в ноябре

Со 2 ноября планета Венера входит в знак Стрельца.
Московский Комсомолец 05:29
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Федор Добронравов рассказал о новом сезоне «Сватов»

Российский актер Федор Добронравов рассказал, когда выйдет новый сезон комедийного сериала «Сваты».
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Российская военная полиция отправилась по маршруту патрулирования вдоль сирийско-турецкой границы, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 22:37
Общество

В семь раз может вырасти штраф за езду без ОСАГО

Штраф для автомобилистов, которые ездят без обязательного страхования, могут повысить в семь раз.
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В Кузбассе убит бывший мэр города Киселевск

Ранее в СМИ появилась информация, что в ночь на 1 ноября Лаврентьева убили в собственном доме в селе Верх-Чумыш.
РИА Новости 23:15
Армия и оружие

В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок

РИА Новости вчера в 19:44
Энергетика

Пошлина на экспорт нефти из России повышается с 1 ноября

С 1 ноября пошлина на экспорт нефти из России повышается. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минэкономразвития России.
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Мать зарезанного в Нарьян-Маре мальчика рассказала о трагедии

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Экономика

Новая система пенсионных накоплений охватит самозанятых

В новой системе добровольных пенсионных накоплений (гарантированный пенсионный план, ГПП), презентованной 29 октября ЦБ и Минфином, смогут участвовать и наемные работники и самозанятые, следует из комментариев Минфина.
РБК 29 октября в 17:00
Общество

«Роскосмос»: НАСА запросило дополнительные места на «Союзах»

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Российский продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA.
News.ru вчера в 06:16
Армия и оружие

В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму

Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
РБК 08:35
Футбол

Дом Маркизио был ограблен, Клаудио и его жене угрожали оружием

Преступники угрожали Маркизио и его жене Роберте двумя пистолетами и отверткой, из-за чего экс-футболист был вынужден отдать им деньги и драгоценности.
Sports.ru вчера в 06:16
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жителей России ждет относительно теплый ноябрь.
Известия 09:35
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Венгрия сняла вето с заявления НАТО по Украине

Венгрия в последний момент сняла вето с совместной декларации послов НАТО по Украине, поскольку венгерские предложения к документу были учтены.
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В Госдуме занялись решением проблемы ипотечных квартир с детскими долями

Депутаты Госдумы готовят поправки в законодательство, которые позволят решить с получением ипотечных кредитов семьями, в которых детям выделены доли в существующем жилье.
РБК 21:35
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СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
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Два человека погибли, еще шестеро получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Омской области, сообщило издание Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
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«Ливерпуль» и «Арсенал» забили 10 голов в матче Кубка лиги

«Ливерпуль» дома обыграл «Арсенал» в 1/8 финала Кубка Английской лиги в серии пенальти, после того как основное время матча завершилось со счетом 5:5.
Metaratings 02:23
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Изображение складного смартфона Motorola RAZR появилось в Сети

В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR.
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Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»

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Ликвидация аль-Багдади подняла цены на бельгийских овчарок в США

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Сотрудники областного управления Роспотребнадзора дали кузбассовцам рекомендации по правильному выбору «незамерзайки» (стеклоомывающей жидкости) в преддверии зимнего периода, а также настоятельно рекомендовали жителям области не употреблять эту жидкость в качестве спиртного напитка.
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"Продолжительность жизни достигла исторического национального максимума — 73,5 года (рост на 0,6 года) за счет дополнительного спасения 31 тысячи человеческих жизней", — следует из доклада "О задачах субъектов России в сфере здравоохранения"
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Россия U17 обыграла Швейцарию и вышла в элитный раунд отбора Евро-2020

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