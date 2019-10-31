В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

Происшествия В Кузбассе убит бывший мэр города Киселевск Ранее в СМИ появилась информация, что в ночь на 1 ноября Лаврентьева убили в собственном доме в селе Верх-Чумыш.

Политика Эксперт назвал вероятных союзников в Третьей мировой войне Памукоглу полагает, что новая мировая война будет похожа на прошлые конфликты, так как некоторые государства также хотят расширить контроль над ресурсами.

Экономика Новая система пенсионных накоплений охватит самозанятых В новой системе добровольных пенсионных накоплений (гарантированный пенсионный план, ГПП), презентованной 29 октября ЦБ и Минфином, смогут участвовать и наемные работники и самозанятые, следует из комментариев Минфина.

Политика Венгрия сняла вето с заявления НАТО по Украине Венгрия в последний момент сняла вето с совместной декларации послов НАТО по Украине, поскольку венгерские предложения к документу были учтены.

Происшествия В Омской области произошло ДТП с двумя погибшими Два человека погибли, еще шестеро получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Омской области, сообщило издание Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Здоровье Роспотребнадзор призвал кузбассовцев не пить «незамерзайку» Сотрудники областного управления Роспотребнадзора дали кузбассовцам рекомендации по правильному выбору «незамерзайки» (стеклоомывающей жидкости) в преддверии зимнего периода, а также настоятельно рекомендовали жителям области не употреблять эту жидкость в качестве спиртного напитка.

Общество Скворцова заявила о рекордном уровне продолжительности жизни "Продолжительность жизни достигла исторического национального максимума — 73,5 года (рост на 0,6 года) за счет дополнительного спасения 31 тысячи человеческих жизней", — следует из доклада "О задачах субъектов России в сфере здравоохранения"