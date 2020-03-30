Ранее во время обращения к нации президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%. Данную меру предлагается ввести в отношении граждан, общий объем инвестиций которых превышает 1 млн рублей.

Закон о введении налога на доход по вкладам внесли в Госдуму

Политика Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.

Авто Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 дебютировала на видео В китайских автосалонах в ближайшее время появится нелицензионная копия японского полноразмерного внедорожника Toyota Land Cruiser 200 под названием Hengtian L4600.

Политика Рада приняла закон, разрешающий продажу сельхозземель на Украине Верховная рада Украины на внеочередном заседании принял закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

Общество Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.

Финансы Курс доллара на торгах поднялся выше 80 рублей Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 2,6 процента и превысил отметку в 80 рублей, сообщает агентство ТАСС.

Спорт Олимпийская чемпионка Резцова призвала отказаться от карантина Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова раскритиковала карантин по коронавирусу и заявила, что не соблюдает его.

Общество Заболевшая коронавирусом жительница Алтая летела с депутатами Как сообщает издание, в том самолете с женщиной летели из Москвы в Барнаул депутаты Госдумы от Алтайского края Иван Лоор, Валерий Елыкомов, депутат Госдумы от Республики Алтай Иван Белеков, депутат Алтайского Заксобрания, персек крайкома КПРФ Мария Прусакова, а также бизнесмены.

Экономика Россия учредила компанию «Росзарубежнефть» Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.

Единоборства UFC ищет нового соперника Фергюсону вместо Нурмагомедова Бой между россиянином и американцем, который должен был стать главным на турнире UFC 249, должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке.

Общество Режим самоизоляции ввели в Петербурге Как указывается в документе, жители старше 65 лет должны соблюдать режим до 14 апреля.

Общество Роспотребнадзор напомнил, как правильно использовать медицинские маски Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как правильно носить многоразовые и одноразовые медицинские маски, а также напомнили об их функциях.

Общество Распространение фейков о коронавирусе может повлечь до пяти лет тюрьмы Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал Госдуме принять поправки в Уголовный кодекс о наказании за распространение фейков об опасных для жизни и здоровья населения обстоятельствах, включая эпидемии, которое предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Общество В США допустили «новую волну» коронавируса осенью Глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья США Энтони Фаучи заявил, что осенью может произойти вторая волна коронавирусной инфекции COVID-19.