Экономика

Газета.RuГазета.RuЗакон о введении налога на доход по вкладам внесли в Госдуму

Ранее во время обращения к нации президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%. Данную меру предлагается ввести в отношении граждан, общий объем инвестиций которых превышает 1 млн рублей.
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Закон о налоге для вкладов больше 1 млн рублей внесен в Госдуму

Московский Комсомолец14:35

Комитет Думы одобрил введение налогов на проценты по вкладам свыше ₽1 млн

РБК16:07

В ГД внесены поправки о налоге на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей

Российская газета15:21

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REGNUM14:33

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Интерфакс14:17

Комитет Госдумы одобрил норму о налогообложении процентов по вкладам свыше 1 млн рублей

ТАСС14:44
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