Экономика
Газета.RuЗакон о введении налога на доход по вкладам внесли в Госдуму
Ранее во время обращения к нации президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%. Данную меру предлагается ввести в отношении граждан, общий объем инвестиций которых превышает 1 млн рублей.
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Культура
Ссылки на видеоверсии представлений забайкальских учреждений культуры публикует «Чита.Ру»
Государственный театр «Забайкальские узоры» предлагает в домашней обстановке посмотреть видеофильмы из архивов театра на официальном сайте учреждения: zabuzor.ru.
Шоу-бизнес
Собчак переболела коронавирусом
Политика
Трамп рассказал Путину о «плачевности» ситуации в Венесуэле
Американский президент Дональьд Трамп в рамках телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудил ситуацию в Венесуэле.
Политика
Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.
Авто
Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 дебютировала на видео
В китайских автосалонах в ближайшее время появится нелицензионная копия японского полноразмерного внедорожника Toyota Land Cruiser 200 под названием Hengtian L4600.
Политика
Депутат Леонид Слуцкий стал президентом факультета мировой политики МГУ
Депутата Госдумы и председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого назначили президентом факультета мировой политики МГУ.
Политика
Рада приняла закон, разрешающий продажу сельхозземель на Украине
Верховная рада Украины на внеочередном заседании принял закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
Технологии
Обновление Windows 10 вызывает проблемы с Интернетом
После обновления начинаются проблемы с интернет-соединением.
Происшествия
Девять нарушителей карантина по коронавирусу привлечены к административной ответственности на Сахалине
Нарушителям вменяется ч.1 ст.19.4 КоАП РФ (неповиновение законному требованию должностного лица, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор).
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вышел в Атлантику
Трубоукладчик «Академик Черский», который принадлежит «Газпрому» покинул Индийский океан и вышел в Атлантический.
Общество
Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов
Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
Культура
Вышла короткометражка по сериалу «Рик и Морти»
В сети появилась короткометражка в стиле аниме, сделанная по мотивам мультсериала «Рик и Морти». Проект получил название «Самурай и сёгун».
Финансы
Курс доллара на торгах поднялся выше 80 рублей
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 2,6 процента и превысил отметку в 80 рублей, сообщает агентство ТАСС.
Игры
Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ
Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
Спорт
Олимпийская чемпионка Резцова призвала отказаться от карантина
Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова раскритиковала карантин по коронавирусу и заявила, что не соблюдает его.
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсацию в связи с коронавирусом
В Москве окажут поддержку оставшимся безработным в связи с пандемией COVID-2019.
Происшествия
В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час
В Московской области не вводили комендантский час.
Общество
Заболевшая коронавирусом жительница Алтая летела с депутатами
Как сообщает издание, в том самолете с женщиной летели из Москвы в Барнаул депутаты Госдумы от Алтайского края Иван Лоор, Валерий Елыкомов, депутат Госдумы от Республики Алтай Иван Белеков, депутат Алтайского Заксобрания, персек крайкома КПРФ Мария Прусакова, а также бизнесмены.
Экономика
Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»
Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Единоборства
UFC ищет нового соперника Фергюсону вместо Нурмагомедова
Бой между россиянином и американцем, который должен был стать главным на турнире UFC 249, должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке.
Общество
Режим самоизоляции ввели в Петербурге
Как указывается в документе, жители старше 65 лет должны соблюдать режим до 14 апреля.
Общество
Роспотребнадзор напомнил, как правильно использовать медицинские маски
Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как правильно носить многоразовые и одноразовые медицинские маски, а также напомнили об их функциях.
Армия и оружие
В США первый военнослужащий скончался от коронавируса
В Соединенных Штатах первый американский военнослужащий скончался после заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер.
Космос
К нашей планете летит комета Атлас
29.03.2020 Комета Атлас, обнаруженная совсем недавно, может сравняться по яркости с Венерой.
Здоровье
Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии
32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Общество
Распространение фейков о коронавирусе может повлечь до пяти лет тюрьмы
Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал Госдуме принять поправки в Уголовный кодекс о наказании за распространение фейков об опасных для жизни и здоровья населения обстоятельствах, включая эпидемии, которое предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
Общество
В США допустили «новую волну» коронавируса осенью
Глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья США Энтони Фаучи заявил, что осенью может произойти вторая волна коронавирусной инфекции COVID-19.
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова подтвердила рождение сына
Татьяна Брухунова подтвердила рождение сына Татьяна Брухунова все же подтвердила рождение сына.
Общество
Путин присвоил звание Героя России посмертно генералу Шаймуратову
Звание Героя России президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил генерал-майору Мингалею Шаймуратову, командиру Башкирской кавалерийской дивизии.
Общество
Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине
С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции.