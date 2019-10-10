Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняЗакон о защите инвестиций обеспечит финансирование нацпроектов

Объемы финансирования национальных проектов уже определены, и треть средств составят именно внебюджетные источники, в первую очередь инвестиции российского бизнеса.
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