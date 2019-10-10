Экономика
Экономика сегодняЗакон о защите инвестиций обеспечит финансирование нацпроектов
Объемы финансирования национальных проектов уже определены, и треть средств составят именно внебюджетные источники, в первую очередь инвестиции российского бизнеса.
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Экономика
Богатые россияне увеличили вложения в американский госдолг
Состоятельные клиенты российского «Ситибанка» увеличили вложения в госдолг США, сообщает Bloomberg.
Ведомости 04:52
Армия и оружие
Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Коммерсантъ 06:12
Происшествия
В Саратове найдено тело пропавшей 9-летней девочки, убийца задержан
Сегодня ночью в Саратове нашли тело пропавшей 9-летней школьницы, которая пропала по дороге в школу.
Piter.tv 01:59
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Общество
Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes
Российская газета 03:30
Политика
Пранкеры Лексус и Вован разыграли американского сенатора
Известия вчера в 21:14
Армия и оружие
Генсек НАТО назвал Турцию «сильным и важным» союзником
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал отвечать на вопрос о том, как будет действовать альянс в случае санкций США против Турции, отметив лишь, что Анкара остается в глазах альянса важным и приверженным союзником.
РИА Новости 05:57
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета 04:46
Общество
Москвичей в эти выходные ждет теплая погода
В столичном регионе в ближайшие дни сохранится теплая погода, и если в субботу все еще будет временами идти дождь, то в воскресенье осадков не ожидается.
Российская газета 04:01
Происшествия
«Победа» планирует взыскать расходы с «Кольцово» за задержку рейсов
Источник в авиакомпании сообщил, что два рейса перевозчика были задержаны более чем на семь часов каждый.
РИА Новости 06:10
Гаджеты
В сети появились характеристики безрамочного 5G смартфона Nokia
Что касается названия смартфона, то называться он будет, скорее всего, Nokia 8.2 5G.
Ferra 05:51
Политика
В России обнаружили потерю 150 миллиардов из-за США
Российская рыбопромышленная отрасль потеряла порядка 150 миллиардов рублей из-за соглашения с США о морской границе.
Lenta.ru 03:19
Футбол
Сборная России разгромила Шотландию в матче отбора на Евро-2020
Сборная России по футболу одержала крупную победу над командой Шотландии в матче отборочного турнира на чемпионат Европы – 2020.
Peterburg2.ru 01:58
Происшествия
В ДТП с участием микроавтобуса под Калугой погибли пять человек
Как сегодня, 11 октября, сообщил ряд федеральных СМИ, количество погибших в страшной аварии на 202 километре автодороги М-3 «Украина» возросло до 5 человек, еще 6 госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Весть (Калужская область) 02:13
Экономика
Никитин рассказал Путину о проекте онкологического центра
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным рассказал главе государства о проекте онкологического центра, сообщает пресс-служба регионального правительства.
АиФ Нижний Новгород 04:55
Политика
Алиев в Ашхабаде пожаловался на памятник Гарегину Нжде в Армении
В столице Туркменистана Ашхабаде проходит заседание глав государств-членов СНГ, на котором выступил и президент Азербайджана.
Rusarminfo.ru 03:10
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09 октября в 09:54
Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости вчера в 08:44
Общество
Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир
Lenta.ru вчера в 04:21
Наука
Аэрофотоснимки показывают потерю льда на Монблане
Полученные фотографии ледников Argentiere, Mont Blanc Bossons и Mer de Glace показывают большие масштабы потери льда в регионе.
ГЛАС.RU вчера в 13:23
Политика
Президент Казахстана предложил ввести в СНГ единый визовый режим
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением рассмотреть возможность введения на территории СНГ единого визового режима наподобие «шенгена».
iReactor 04:19
Армия и оружие
В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе
RT на русском 09 октября в 06:14
Шоу-бизнес
Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану
Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Телепрограмма вчера в 07:50
Экономика
Forbes: совокупный долг семьи Гуцериевых достиг 1 трлн рублей
«Итого, сумма упомянутых в открытых источниках долгов вплотную приближается к 1 трлн руб.: 970 млрд руб.», – сообщает издание.
Ведомости 04:35
Авто
В сети появились изображения Mitsubishi Outlander нового поколения
Дизайнеры представили изображения серийного Mitsubishi Outlander нового поколения на основе шпионских снимков автомобиля.
Профиль вчера в 08:59