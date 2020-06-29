Общество
ТАССИндексация пенсий пенсионерам-опекунам начинается в России
Расходы на индексацию составят около 720 млн рублей. Согласно принятой поправке в федеральный закон об обязательном пенсионном страховании, начиная с 1 июля 2020 года пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут получать страховую пенсию с индексацией.
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