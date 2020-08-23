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Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В России вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, в соответствии с которыми страховщики могут индивидуализировать цены на полисы в зависимости от личностных качеств водителей. Текст закона опубликован на официальном портале правовой информации.В источнике
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ИА Городские вести. Волгоград

Тариф «индивидуальный»: 24 августа в России начали действовать новые правила ОСАГО

ИА Городские вести. Волгоград00:36
РИА Новости

Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

РИА Новости22:29
Evo-rus.com

Автомобилисты в России стали реже жаловаться на страховщиков

Evo-rus.com21 августа в 09:30
Известия

В России вступил в силу закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Известия18:26
ПРАЙМ

Страховщики ОСАГО теперь могут учитывать личностные факторы водителей при тарификации

ПРАЙМ17:16
AutoNews

Для российских водителей ввели новые правила расчета тарифов ОСАГО

AutoNews17:00
RT на русском

Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

RT на русском19:34

Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран

Как отмечается, 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было дано поручение проработать возможность возобновления авиасообщения с Венгрией, Египтом (только рейсы в Каир), Иорданией, Кипром, Китаем (только рейсы в Шанхай), Мальтой и Францией.
Вести.Ru21:50
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Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском

"Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск привел к общему отключению электричества в Сирии", — передает гостелевидение слова министра электроэнергии Зухейра Харбутли.
РИА Новости22:25
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В ФРГ признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России

В Германии изменили свое мнение относительно "золотого маневра" России после того, как стоимость тройской унции золота на мировых биржах превысила $2 тыс. Немецкие специалисты признали, что наращивание доли резервов золота было верным шагом особенно на фоне пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса.
Газета.Ru22 августа в 14:04
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В России разработают альтернативный скафандр для космонавтов

Специалисты Национального исследовательского технологического университета МИСиС примут участие в разработке дизайна альтернативного скафандра для экипажа нового российского пилотируемого космического корабля «Орел».
Известия21:55
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