Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России
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В России вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, в соответствии с которыми страховщики могут индивидуализировать цены на полисы в зависимости от личностных качеств водителей. Текст закона опубликован на официальном портале правовой информации.В источнике
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Тариф «индивидуальный»: 24 августа в России начали действовать новые правила ОСАГО
ИА Городские вести. Волгоград00:36