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РИА Новости
РИА Новости

Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.В источнике
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Профиль

Поправки в закон об ОСАГО вступили в силу

Профиль01:33
URA.Ru

Важные для водителей поправки в закон об ОСАГО вступили в силу

URA.Ru19:37
РИА Новости

Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

РИА Новости22:29
Коммерсантъ

Вступил в силу закон о влиянии нарушений ПДД на стоимость ОСАГО

Коммерсантъ21:18
RT на русском

Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

RT на русском19:34
Тарантас Ньюс

В России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО

Тарантас Ньюс23:34
ТАСС

В России вступает в силу закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

ТАСС17:03

Определен перечень настроек в смартфоне, которые нельзя трогать

Директор института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев в беседе с агентством «Прайм» заявил, что обращаться с настройками в смартфоне необходимо аккуратно: не стоит менять параметры, если не знаете, что к чему.
Live2400:27
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Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран

Как отмечается, 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было дано поручение проработать возможность возобновления авиасообщения с Венгрией, Египтом (только рейсы в Каир), Иорданией, Кипром, Китаем (только рейсы в Шанхай), Мальтой и Францией.
Вести.Ru21:50
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«Коммерсантъ»: Мэрия Москвы может транслировать данные с камер наблюдения

Мэрия Москвы имеет право транслировать информацию с городских камер наблюдения в интернете, а также предоставлять к ней доступ на возмездной основе, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на условия конкурсов на установку камер, опубликованные на сайте госзакупок.
Ведомости01:36

Первый комплекс ПВО С-400 поступит в Индию в 2021 году

Первый комплекс системы ПВО С-400 «Триумф» поступит в Индию в 2021 году, заявила представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Мария Воробьева, 23 августа передает Интерфакс.
ИА Красная Веснавчера в 05:55

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет отменен в Подмосковье

Согласно документу, Воробьев распорядился внести в постановление о введении режима повышенной готовности и некоторых мерах по предотвращению распространения COVID-2019 на территории Московской области положение об утрате силы пункта, обязывающего соблюдать режим самоизоляции гражданам старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Народные новости23:59
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Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском

"Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск привел к общему отключению электричества в Сирии", — передает гостелевидение слова министра электроэнергии Зухейра Харбутли.
РИА Новости22:25
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