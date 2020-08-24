Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России
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В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.В источнике
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