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РИА Новости
РИА Новости

Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.В источнике
С чего всё началось
В понедельник, 24 августа, в России вступают силу поправки
 к закону об ОСАГО (40-ФЗ), которые изменят правила расчета цен на обязательные страховки для автомобилистов.
РБК17:05
Подробнее о событии
Государственная Дума РФ

В России вступает в силу закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Государственная Дума РФ02:45
Профиль

Поправки в закон об ОСАГО вступили в силу

Профиль01:33
РБК

В России изменились правила расчета стоимости полисов ОСАГО

РБК17:05
РИА Новости

Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

РИА Новости22:29
ПРАЙМ

Страховщики ОСАГО теперь могут учитывать личностные факторы водителей при тарификации

ПРАЙМ17:16
AutoNews

Для российских водителей ввели новые правила расчета тарифов ОСАГО

AutoNews17:00
ГТРК Иртыш

C 24 августа вступают в силу очередные поправки в Закон об ОСАГО

ГТРК Иртыш20 августа в 23:56

По меньшей мере 83 фаната ПСЖ задержаны в ходе беспорядков в Париже

Парижские полицейские задержали в ночь на понедельник, 24 августа, 83 футбольных фанатов французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), участвующих в беспорядках после поражения команды в финале Лиги чемпионов.
Известия22:36

Умер актер Борис Христофоров из фильма «Три толстяка»

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Общественное телевидение России04:14

ФСБ перекрыла канал вербовки боевиков ИГ в Сирию

В Татарстане сотрудники ФСБ задержали участника террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), который занимался ее финансированием, вербовал и переправлял граждан России и СНГ в Сирию.
РБК03:30
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Спартак — Локомотив 2:1

Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе получил повреждение в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
RT на русскомвчера в 13:31
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В Госдуме оценили появление Лукашенко с автоматом в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим появлением с автоматом в руках хотел показать готовность бороться за страну против организаторов «оранжевых революций», выразил мнение первый зампред комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Взгляд.рувчера в 15:36
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