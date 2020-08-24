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РИА Новости
РИА Новости

Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.В источнике
С чего всё началось
В понедельник, 24 августа, в России вступают силу поправки
 к закону об ОСАГО (40-ФЗ), которые изменят правила расчета цен на обязательные страховки для автомобилистов.
РБК17:05
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Вступил в силу закон об индивидуальных тарифах ОСАГО

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Поправки в закон об ОСАГО вступили в силу

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Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

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В России вступает в силу закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

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Для российских водителей ввели новые правила расчета тарифов ОСАГО

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