В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.

с чего всё началось

Ещё месяцы уйдут на установку необходимого оборудования, сказал газете участник тестирования средства фильтрации трафика на сетях операторов. Напомню, закон, который позволяет Роскомнадзору в худшем случае изолировать российский сегмент интернета от мировой сети, вызвал массу критики.

Закон об изоляции Рунета сегодня вступил в силу

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