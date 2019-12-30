Общество

Народные новостиНародные новостиЗакон об органической продукции вступил в силу в России

Закон об органической продукции вступает в сила в России с 1 января. Соответствующим документом сформирована нормативно-правовая база для выпуска и предложения в России продукции, принципы производства которой исключают использование удобрений и химических средств.
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В России утвердили стандарты органической продукции

Комсомольская правда03:46

В России вступает в силу закон об органической продукции

RT на русском01:58

В России вступил в силу закон об органической продукции

ТАССвчера в 16:23

Вступил в силу закон об органической продукции

Вести.Ruвчера в 19:12

В России вступил в силу закон об экопродукции

REGNUMвчера в 18:30

В России утвердили стандарты органической еды

Lenta.ruвчера в 19:30

Каким знакам верить: много ли продуктов притворяются органическими?

Сергиевские Курантывчера в 07:51
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Происшествия

Четыре человека пострадали в результате ДТП в Петербурге

RT на русском 04:09
Космос

В Красноярске испытали напечатанный на 3D-принтере ракетный двигатель

Журналистская правда 30.12.19 в 10:11
Политика

Охрана посольства США в Багдаде применила газ против демонстрантов

РИА Новости 05:19
Происшествия

Пропавшего в Амурской области двухлетнего мальчика нашли живым

Двухлетнего мальчика, который в канун Нового года пропал в Благовещенске, нашли живым. Об этом сообщает управление СК по Амурской области.
РБК 05:27
Происшествия

У берегов Южной Кореи столкнулись российское и корейское суда

Российская газета 01:13
Политика

Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Газета.Ru 04:39
Политика

Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту

Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите, сообщил "Оператор ГТС Украины".
РИА Новости 05:04
Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости 03:12
Общество

Владимир Путин поздравил граждан России с Новым годом

Говорит Москва вчера в 07:21
Общество

В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Известия 03:38
Общество

В первые часы Нового года в Башкирии родились 20 малышей

Аргументы и Факты - Уфа 01:52
Происшествия

При нападении на пост ДПС в Ингушетии ранены трое полицейских

Интерфакс вчера в 11:49
Политика

Украинские депутаты лишились неприкосновенности

На Украине вступили в силу поправки в закон «О статусе народного депутата Украины», который уточняет порядок отмены депутатской неприкосновенности.
Lenta.ru вчера в 18:33
Общество

«Его используют разведчики»: гомеопат назвал средство от похмелья

Людям, злоупотребляющим алкоголем, может помочь вещество под названием тиосульфат натрия, которое, в частности, используют разведчики.
РИА Новости вчера в 19:44
Хоккей

Молодежка сборной России разгромила Германию и вышла в плей-офф МЧМ

Молодежная сборная России сумела одержать победу над командой Германии, разгромив ее со счетом 6:1 и выйдя в плей-офф чемпионата мира по хоккею.
АБН вчера в 16:24
Энергетика

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
РИА Новости 00:45
Происшествия

Австралия пережила худший день с начала сезона пожаров

Красная весна 04:59
Спорт

WADA обновило список запрещенных веществ

С 1 января начал действовать обновленный список веществ, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
РИА Новости 05:55
Футбол

Дзюба: надеюсь, в новом году забудем негатив и злость

Футболист сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба пожелал всем забыть негатив и злость в новом году.
РИА Новости 06:10
Общество

Уильям и Кэтрин попытались помириться с Гарри и Меган перед Новым годом

Уходящий 2019 год окончательно рассорил некогда дружных братьев-принцев Уильяма и Гарри.
Sunmag.me вчера в 08:55
Кино

Фильм Федора Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат

Фантастический фильм Федора Бондарчука "Вторжение" выходит в российский прокат в среду.
ТАСС вчера в 16:20
Энергетика

Цены на нефть незначительно снижаются во вторник утром

Нефтяные котировки незначительно снижаются на мировом товарно-сырьевом рынке в начале торговой сессии в последний день уходящего года.
Московский Комсомолец 30.12.19 в 21:48
Политика

Строители «Северного потока-2» отказались работать

Lenta.ru 30.12.19 в 08:46
Общество

В Ростовской области нашли два новых вида мышей

Учёные выявили в Ростовской области два новых вида мышей, которые раньше на этой территории не встречались.
News.ru 03:24
Общество

Назван возможный автор сообщений о минировании

Организатором массовой отправки ложных сообщений о минировании по всей России в декабре 2019 года был житель Киева по имени Сергей.
Телеканал 360° вчера в 16:37
Армия и оружие

В ЛНР сбит украинский беспилотник

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, за год защитники Донбасса сбили над территорией республики более 50 украинских беспилотников.
REGNUM вчера в 05:53
Финансы

Экономика Украины. Итоги 2019 года

Нацбанк Украины ожидает, что номинальная ревальвация гривны по итогам 2019 года составит 14,5% по доллару и 16,7% по евро.
Украина.ру 04:45
Политика

Лукашенко приказал найти альтернативу российской нефти

Белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании с руководством нефтехимического комплекса страны дал поручение завершить переговоры с Россией по поставкам нефти и заключить необходимые контракты с Москвой, передает пресс-служба президента.
РБК вчера в 08:19
Экономика

ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Известия вчера в 21:39
Экономика

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
REGNUM 30.12.19 в 22:33
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