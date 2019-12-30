Общество
Народные новостиЗакон об органической продукции вступил в силу в России
Закон об органической продукции вступает в сила в России с 1 января. Соответствующим документом сформирована нормативно-правовая база для выпуска и предложения в России продукции, принципы производства которой исключают использование удобрений и химических средств.
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Происшествия
Четыре человека пострадали в результате ДТП в Петербурге
Космос
В Красноярске испытали напечатанный на 3D-принтере ракетный двигатель
Происшествия
Пропавшего в Амурской области двухлетнего мальчика нашли живым
Двухлетнего мальчика, который в канун Нового года пропал в Благовещенске, нашли живым. Об этом сообщает управление СК по Амурской области.
Происшествия
У берегов Южной Кореи столкнулись российское и корейское суда
Политика
Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Политика
Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту
Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите, сообщил "Оператор ГТС Украины".
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Общество
Владимир Путин поздравил граждан России с Новым годом
Общество
В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Общество
В первые часы Нового года в Башкирии родились 20 малышей
Происшествия
При нападении на пост ДПС в Ингушетии ранены трое полицейских
Политика
Украинские депутаты лишились неприкосновенности
На Украине вступили в силу поправки в закон «О статусе народного депутата Украины», который уточняет порядок отмены депутатской неприкосновенности.
Общество
«Его используют разведчики»: гомеопат назвал средство от похмелья
Людям, злоупотребляющим алкоголем, может помочь вещество под названием тиосульфат натрия, которое, в частности, используют разведчики.
Хоккей
Молодежка сборной России разгромила Германию и вышла в плей-офф МЧМ
Молодежная сборная России сумела одержать победу над командой Германии, разгромив ее со счетом 6:1 и выйдя в плей-офф чемпионата мира по хоккею.
Энергетика
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»
Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
Происшествия
Австралия пережила худший день с начала сезона пожаров
Спорт
WADA обновило список запрещенных веществ
С 1 января начал действовать обновленный список веществ, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Футбол
Дзюба: надеюсь, в новом году забудем негатив и злость
Футболист сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба пожелал всем забыть негатив и злость в новом году.
Общество
Уильям и Кэтрин попытались помириться с Гарри и Меган перед Новым годом
Уходящий 2019 год окончательно рассорил некогда дружных братьев-принцев Уильяма и Гарри.
Кино
Фильм Федора Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат
Фантастический фильм Федора Бондарчука "Вторжение" выходит в российский прокат в среду.
Энергетика
Цены на нефть незначительно снижаются во вторник утром
Нефтяные котировки незначительно снижаются на мировом товарно-сырьевом рынке в начале торговой сессии в последний день уходящего года.
Политика
Строители «Северного потока-2» отказались работать
Общество
В Ростовской области нашли два новых вида мышей
Учёные выявили в Ростовской области два новых вида мышей, которые раньше на этой территории не встречались.
Общество
Назван возможный автор сообщений о минировании
Организатором массовой отправки ложных сообщений о минировании по всей России в декабре 2019 года был житель Киева по имени Сергей.
Армия и оружие
В ЛНР сбит украинский беспилотник
Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, за год защитники Донбасса сбили над территорией республики более 50 украинских беспилотников.
Финансы
Экономика Украины. Итоги 2019 года
Нацбанк Украины ожидает, что номинальная ревальвация гривны по итогам 2019 года составит 14,5% по доллару и 16,7% по евро.
Политика
Лукашенко приказал найти альтернативу российской нефти
Белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании с руководством нефтехимического комплекса страны дал поручение завершить переговоры с Россией по поставкам нефти и заключить необходимые контракты с Москвой, передает пресс-служба президента.
Экономика
ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона
Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.