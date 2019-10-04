Политика
РЕН ТВЗакон об особом статусе Донбасса не вынесут на референдум на Украине
На Украине заявили о том, что не будут выносить закон о предоставлении особого статуса Донбассу на референдум. Об этом сообщил глава парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко.
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Проект об особом статусе Донбасса не будут выносить на референдум, заявили в Раде
Народные новостивчера в 17:22
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Политика
Microsoft обвинила иранских хакеров в атаке на президентскую кампанию
В заявлении говорится, что речь идет о лицах, связанных с президентской кампанией в США, о нынешних и бывших чиновниках, журналистах, а также о видных иранцах, живущих за пределами страны.
Происшествия
Число погибших при протестах в Ираке превысило 30
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва с детьми была замечена в Московском планетарии
При чём видео Аллы Пугачёвой с Гарри и Лизой сделал маленький папарацци.
Армия и оружие
Суд ДНР приговорил украинского силовика к 30 годам тюрьмы
"Суд приговорил военнослужащего Вооруженных сил Украины Воскобойника В. В. к 30 годам лишения свободы", - указывается в сообщении.
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Политика
Трамп шлепнул по колену президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
Общество
Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах
Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
Происшествия
В Красноярске учитель обратилась в полицию из-за злой шутки школьников
В Красноярске учительница обратилась с заявлением в полицию из-за злой шутки школьников.
Политика
Оскорбившего Путина грузинского журналиста вызвали на допрос
Тележурналиста Георгия Габуния, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире, вызвала на допрос грузинская Генпрокуратура.
Происшествия
Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках
Ростовской областной суд признал трех человек виновными в покушении на подготовку и участие в массовых беспорядках, сообщается на сайте суда.
Армия и оружие
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
Политика
Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
Космос
Представитель NASA рассказал о проведении поисков жизни на Марсе
Политика
Украина потребовала от «Газпрома» доступ к туркменскому газу
"Нафтогаз" требует от "Газпрома" разблокировать возможность получать на российско-украинской границе газ из Туркмении.
Политика
Трамп объявил об отмене виз для граждан Польши
Президент США Дональд Трамп сообщил о начале действия безвизового режима для граждан Польши.
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту
Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Политика
В ПАСЕ попытались сорвать выступление Петра Толстого
Неизвестный мужчина попытался сорвать выступление российского делегата и депутата Госдумы Петра Толстого на ПАСЕ, посвященное протестам оппозиции в Москве, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Политика
Трамп призвал Конгресс проголосовать по вопросу импичмента
Трамп ранее написал в Twitter, что его требования к Украине и позднейшее — к Китаю начать расследование против Байденов связано не с политикой, а с «их коррумпированностью».
Общество
Педагог из Волгограда получила титул «Учитель года России»
«Учителем года России» стала педагог из Волгограда Лариса Арачашвили.
Футбол
«Крылья Советов» отреагировали на данные об интересе МЮ к Соболеву
Ранее издание The Sun сообщило, что нападающий «Крыльев Советов» Соболев входит в список игроков, которыми интересуется «Манчестер Юнайтед».
Шоу-бизнес
Дочь Алсу рассказала, чему ее научила Светлана Лобода на шоу «Голос»
Дочь Алсу призналась, что раньше не могла раскрепоститься на сцене. Но Светлана Лобода нашла подход к Микелле и помогла ей преодолеть себя.
Происшествия
Сдавшемуся Кадырову чеченцу вынесли приговор
Космос
Две женщины впервые в истории выйдут в открытый космос
Впервые в истории женщины могут выйти в открытый космос.
Политика
Путин заинтересовался возможностью создания медицинской госкорпорации
Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» 4 октября задался вопросом, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация.