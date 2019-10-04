Политика
ИзвестияЗакон об особом статусе Донбасса не вынесут на референдум на Украине
Законопроект об особом статусе Донбасса не будет вынесен на референдум на Украине из-за отсутствия соответствующего закона. Об этом в четверг, 3 октября, заявил депутат Богдан Яременко из фракции Верховной рады «Слуга народа», сообщает в пятницу, 4 октября, «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Проект об особом статусе Донбасса не будут выносить на референдум, заявили в Раде
Народные новостивчера в 17:22
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 13:38, Ашберн
Здоровье
Названы простые правила, которые помогут сохранить здоровье печени
Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского Юрий Коваленко заявил, что в последнее время специалисты фиксируют рост числа пациентов с первичным раком печени и жировой дистрофией печени.
Политика
ФСБ предотвратила четыре теракта в городах ЦФО
За последние восемь месяцев силовики предотвратили четыре теракта, которые готовились в крупных городах Центрального федерального округа: Воронеже, Туле, Владимире и Тамбове - об этом рассказал секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании в Туле.
Футбол
Вратарь «Краснодара-3» забил победный мяч в матче ПФЛ на 94-й минуте
Кино
Ninja и Райан Рейнольдс снимутся в комедии о видеоигре
Популярный стример Fortnite Тайлер Ninja Блевинс сыграет виртуальную копию себя в фильме про вымышленную видеоигру — «Свободный» (Free Guy).
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Происшествия
Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках
Ростовской областной суд признал трех человек виновными в покушении на подготовку и участие в массовых беспорядках, сообщается на сайте суда.
Политика
Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации
Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своего общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
Единоборства
Головкин и Деревянченко провели дуэль взглядов
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и украинец Сергей Деревянченко провели дуэль взглядов в преддверии боя, который состоится ранним утром 6 октября мск.
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
Технологии
На самом мощном в мире атомном ледоколе «Арктика» запустили реактор
На борту новейшего российского атомного ледокола «Арктика» состоялся запуск реакторной установки.
Музыка
В Сумах сорвали концерт Винника, поддержавшего российский флешмоб
Украинский певец Олег Винник не смог провести концерт в Сумах, так как неизвестные «заминировали» здание, в котором должно было пройти выступление.
Политика
Трамп шлепнул по колену президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
Политика
СМИ высмеяли Трампа за визит Тома Круза на Украину
Ведущий американской сатирической программы The Daily Show на канале Comedy Central Тревор Ной с иронией отнесся к визиту голливудского актера Тома Круза на Украину и его встречу с президентом Владимиром Зеленским.
Наука
Полностью парализованный француз смог пройти более 100 м в экзоскелете
Экономика
Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании
Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.
Авто
Пикап Isuzu D-Max представлен в новой версии
Последняя выпущенная версия Isuzu D-Max представлена в 2011 году. Спустя 8 лет производитель готов показать обновленную модель.
Театры
Худруком «Ленкома» после смерти Марка Захарова стал Марк Варшавер
Стало известно, что после смерти бессменного худрука Марка Захарова столичный театр «Ленком» возглавил сотрудник культурного учреждения Марк Варшавер.
Хоккей
Лучич не смог навязать драку Задорову в матче НХЛ
Канадец несколько раз ударил защитника "Колорадо" по лицу, однако не смог навязать российскому хоккеисту драку.
Авто
6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой
Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.
Происшествия
Житель страны получил первый штраф за курение на балконе
Из-за неосторожности при курении загорелась квартира Одним из первых штраф за курение на балконе может получить житель Ставрополья.
Технологии
Российские истребители испытали цифровой камуфляж нового поколения
Стало известно, что в России продолжаются испытания истребителей последнего поколения Су-57.
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
Музыка
Макаревич оценил «Вечерний М» Гребенщикова
Экономика
Минфин предложил составить список профессий для самозанятых
Перечень профессий, представители которых могут зарегистрироваться в качестве самозанятых, должен быть зафиксирован.
Политика
Грузинского журналиста Габунию, оскорбившего Путина, вызвали на допрос
В начале июля Габуния, выступая в прямом эфире своей авторской программы «P. S.», оскорбил президента РФ Владимира Путина.