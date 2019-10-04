Политика

РЕН ТВРЕН ТВЗакон об особом статусе Донбасса не вынесут на референдум на Украине

На Украине заявили о том, что не будут выносить закон о предоставлении особого статуса Донбассу на референдум. Об этом сообщил глава парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

На Украине не станут выносить закон о статусе Донбасса на референдум

RT на русскомвчера в 17:58

Украина не будет выносить на референдум закон о статусе Донбасса

Газета.Ruвчера в 21:58

В Киеве ответили на вопрос о референдуме по особому статусу Донбасса

News.ruвчера в 18:08

Закон об особом статусе Донбасса не вынесут на референдум на Украине

Известиявчера в 23:09

Проект об особом статусе Донбасса не будут выносить на референдум, заявили в Раде

Народные новостивчера в 17:22

Закон об особом статусе Донбасса не вынесут на референдум на Украине

РЕН ТВвчера в 17:06

На Украине не вынесут на референдум проект об особом статусе Донбасса

РИА Новостивчера в 16:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 07:29, Ашберн
Происшествия

Мэр Львова назвал груз причиной гибели людей при крушении Ан-12

РИА Новости 07:19
Спорт

ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова

Спорт день за днем вчера в 15:40
Общество

Россияне назвали необходимую для «полного счастья» зарплату

Чтобы чувствовать себя счастливым, мужчине необходима зарплата в 181 тысячу рублей, а женщине — 138 тысяч, следует из результатов опроса.
BFM.ru 01:12
Политика

Силовики предотвратили теракты в четырех городах России

Силовые структуры с января предотвратили четыре теракта в крупных городах России.
Lenta.ru 06:53
Армия и оружие

Госдеп США одобрил продажу комплексов Javelin Украине

Life.ru вчера в 16:55
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье

Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 02 октября в 16:18
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Экономика

Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Политика

В ЕК назвали дату новых переговоров с Россией и Украиной по газу

«Рад провести следующий раунд трёхсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной 28 октября», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском 04:22
Кино

Представлен трейлер фильма Гая Ричи «Джентльмены»

Фильм «Джентльмены» выйдет в российский кинопрокат 13 февраля 2020 года.
Inc-news.ru вчера в 13:26
Происшествия

Задержанная в Иране россиянка не информировала посольство о проблемах

Россиянка Юлия Юзик, задержанная 2 октября в Тегеране, не информировала посольство в РФ в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии в Тегеране Андрей Ганенко.
РИА Новости 07:19
Происшествия

Между сотрудниками ФСИН Ингушетии произошла перестрелка

В Ингушетии в районе села Яндаре произошла перестрелка между сотрудниками федеральной службы исполнения наказания.
Российская газета 05:14
Здоровье

В Дергачах пациентов больницы перевозили в набитом овощами «УАЗике»

Ранее «Четвертая Власть» писала о подобной ситуации в Красном Куте, где пациентов возили на гемодиализ в разваливающемся «УАЗике» так же в Энгельс.
Четвертая Власть 06:17
Политика

Порошенко заявил о готовности помогать в реализации минских соглашений

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что услышал призыв нынешнего главы государства Владимира Зеленского к единству и готов помогать нынешней власти в реализации минских соглашений.
Lenta.ru 05:17
Экономика

Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:36
Политика

Польша намерена отказаться от российского газа после 2022 года

По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Коммерсантъ 04:19
Политика

Генпрокуратура Украины пересмотрит дело сына Байдена

Основания для закрытия дела против компании Burisma, где пост в совете директоров занимал сын бывшего вице-президента США Джона Байдена, пересмотрит Генпрокуратура Украины.
Телеканал 360° 05:42
Политика

Песков рассказал, как Путин проведет свой день рождения

Президент России Владимир Путин проведет свой день рождения, 7 октября, на природе в компании родных и близких людей.
ТАСС 07:00
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту

Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости вчера в 18:42
Шоу-бизнес

Солистке «ВИА Гра» Эрике Герцег приписали роман с Меладзе: фотоинтрига

В 2013 году Эрика приняла участи в кастинге солисток для поп-группы "ВИА Гра", успешно прошла отбор и с тех пор уже шесть лет выступает в ее составе.
Московский Комсомолец 05:44
Игры

Новоприбывшие — четвёртая фракция Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Игромания.ру вчера в 03:49
Происшествия

Россиянин в Лондоне признался в убийстве родителей из-за собаки

Газета.Ru 02:01
Футбол

Павел Мамаев провел первую тренировку в «Ростове»

Полузащитник Павел Мамаев провел первую тренировку в составе "Ростова".
Вести.Ru 06:49
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас показал подрастающего сына Николаса

Актуальные Новости 06:07
Транспорт

В Петербурге открыли три новые станции метро

РИА Новости вчера в 09:54
Культура

Сегодня выйдет выпуск «Вечернего Урганта» с Хидэо Кодзимой

Cyber.sports.ru вчера в 14:59
Политика

Соловьев заявил о травле против него

Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Музыка

В Новокузнецке на концерте Ольги Бузовой произошла давка

2 октября состоялся концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке.
Discover24 04:44
Технологии

Смартфоны 800 тысяч россиян заразили банковским вирусом

Хакерскую атаку, жертвами которой стали более 800 тысяч россиян, раскрыли специалисты.
Народные новости 00:07
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное