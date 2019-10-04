Политика
РЕН ТВЗакон об особом статусе Донбасса не вынесут на референдум на Украине
На Украине заявили о том, что не будут выносить закон о предоставлении особого статуса Донбассу на референдум. Об этом сообщил глава парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко.
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Проект об особом статусе Донбасса не будут выносить на референдум, заявили в Раде
Народные новостивчера в 17:22
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ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова
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BFM.ru 01:12
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Силовые структуры с января предотвратили четыре теракта в крупных городах России.
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Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
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Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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RT на русском 04:22
Кино
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Фильм «Джентльмены» выйдет в российский кинопрокат 13 февраля 2020 года.
Inc-news.ru вчера в 13:26
Происшествия
Задержанная в Иране россиянка не информировала посольство о проблемах
Россиянка Юлия Юзик, задержанная 2 октября в Тегеране, не информировала посольство в РФ в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии в Тегеране Андрей Ганенко.
РИА Новости 07:19
Происшествия
Между сотрудниками ФСИН Ингушетии произошла перестрелка
В Ингушетии в районе села Яндаре произошла перестрелка между сотрудниками федеральной службы исполнения наказания.
Российская газета 05:14
Здоровье
В Дергачах пациентов больницы перевозили в набитом овощами «УАЗике»
Ранее «Четвертая Власть» писала о подобной ситуации в Красном Куте, где пациентов возили на гемодиализ в разваливающемся «УАЗике» так же в Энгельс.
Четвертая Власть 06:17
Политика
Порошенко заявил о готовности помогать в реализации минских соглашений
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что услышал призыв нынешнего главы государства Владимира Зеленского к единству и готов помогать нынешней власти в реализации минских соглашений.
Lenta.ru 05:17
Экономика
Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:36
Политика
Польша намерена отказаться от российского газа после 2022 года
По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Коммерсантъ 04:19
Политика
Генпрокуратура Украины пересмотрит дело сына Байдена
Основания для закрытия дела против компании Burisma, где пост в совете директоров занимал сын бывшего вице-президента США Джона Байдена, пересмотрит Генпрокуратура Украины.
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Президент России Владимир Путин проведет свой день рождения, 7 октября, на природе в компании родных и близких людей.
ТАСС 07:00
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту
Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
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Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Шоу-бизнес
Солистке «ВИА Гра» Эрике Герцег приписали роман с Меладзе: фотоинтрига
В 2013 году Эрика приняла участи в кастинге солисток для поп-группы "ВИА Гра", успешно прошла отбор и с тех пор уже шесть лет выступает в ее составе.
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Новоприбывшие — четвёртая фракция Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
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Павел Мамаев провел первую тренировку в «Ростове»
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Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал подрастающего сына Николаса
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В Петербурге открыли три новые станции метро
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Сегодня выйдет выпуск «Вечернего Урганта» с Хидэо Кодзимой
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Соловьев заявил о травле против него
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РИА Новости вчера в 17:30
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В Новокузнецке на концерте Ольги Бузовой произошла давка
2 октября состоялся концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке.
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Смартфоны 800 тысяч россиян заразили банковским вирусом
Хакерскую атаку, жертвами которой стали более 800 тысяч россиян, раскрыли специалисты.
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