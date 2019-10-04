Политика
РЕН ТВЗакон об особом статусе Донбасса не вынесут на референдум на Украине
На Украине заявили о том, что не будут выносить закон о предоставлении особого статуса Донбассу на референдум. Об этом сообщил глава парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко.
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Проект об особом статусе Донбасса не будут выносить на референдум, заявили в Раде
Народные новостивчера в 17:22
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Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
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Слово и Дело 02 октября в 16:09
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RT на русском 09:51
Происшествия
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Мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал крушение грузового самолета Ан-12.
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Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
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«Союз МС-12» с тремя членами экипажа МКС на борту начал спуск с орбиты
Пилотируемый космический корабль "Союз МС-12" с тремя членами экипажа, несколько часов назад покинувший Международную космическую станцию, включил двигатели на торможение и начал спуск с околоземной орбиты.
ТАСС вчера в 06:09
Политика
Эксперт оценил слова депутата Рады об особом статусе Донбасса
Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков прокомментировал RT слова главы внешнеполитического комитета Верховной рады Богдана Яременко, который заявил, что позиция Украины по законодательному закреплению особого статуса Донбасса будет согласовываться с Россией.
RT на русском 05:25
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Юран подтвердил, что готов возглавить «Спартак»
Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран сообщил, что в любой момент готов возглавить красно-белых.
Матч ТВ 08:31
Транспорт
В Крым передали новые локомотивы для запуска движения поездов по мосту
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Употребление алкоголя в России с 2003 по 2016 год снизилось на 43%. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РБК 01 октября в 12:35
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Происшествия
В Волгограде умерла двухмесячная пассажирка рейса из Грозного в Москву
Самолет, летевший из Грозного в Москву, экстренно приземлился накануне вечером в аэропорту Волгограда из-за ухудшения состояния здоровья ребенка, который находился на борту.
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Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
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В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
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Сын Боярского уличил спецсвязь в неправильной парковке
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Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
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