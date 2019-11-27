с чего всё началось

Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова рассказала о том, что украинские власти совместно с ДНР начали обсуждение поправок к закону об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Закон об особом статусе Донбасса обсудили ДНР и Киев

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