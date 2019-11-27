Политика

Газета.RuГазета.RuЗакон об особом статусе Донбасса обсудили ДНР и Киев

Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова рассказала о том, что украинские власти совместно с ДНР начали обсуждение поправок к закону об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
Читать в источнике
Комментировать37
с чего всё началось
Как сообщает
 Донецкое агентство новостей, подгруппа по политическим вопросам приступила к обсуждению необходимых поправок к закону об особом статусе Донбасса.
RT на русском12:47

Подробнее о событии

МИД ДНР: Киев и Донецк начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса

Комсомольская правда12:58

Киев и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса

Известия14:17

Украина начала обсуждать с республиками Донбасса закон об их особом статусе

Lenta.ru13:02

МИД ДНР сообщил о начале обсуждения с Киевом закона о статусе Донбасса

РБК14:53

Киев и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса

RT на русском12:47

Киев и ДНР начали переговоры об особом статусе Донбасса

BFM.ru12:32

ДНР и Киев начали обсуждение закона «об особом статусе» Донбасса

News.ru12:49
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 20:51, Ашберн
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Вести.Ru 10:52
Футбол

Зенит — Лион 2:0

Петербургский «Зенит» одержал победу над французским «Лионом» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Lenta.ru 14:46
Политика

США намерены сократить выплаты в бюджет НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа намерена существенно сократить выплаты в бюджет НАТО.
ФАН 18:16
Общество

Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Суд шведского округа Свеа не удовлетворил первую апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража в споре с «Нафтогазом».
Коммерсантъ 05:42
Политика

Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге

Президент США Дональд Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Газета.Ru 18:37
Происшествия

Семь пострадавших в Доминикане россиян вылетели в Москву

Семь российских туристов, пострадавших в аварии в Доминикане, вылетели в Москву, сообщило посольство России в Венесуэле на своей странице в Facebook.
РБК 20:12
Политика

Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам

Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
REGNUM 16:55
Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости 11:13
Общество

Экс-президента Бразилии приговорили к 17 годам тюрьмы за коррупцию

Региональный федеральный суд 4-го округа Бразилии признал виновным и постановил увеличить срок наказания по делу о коррупции в Атибайе экс-президенту Луису Инасиу Луле да Силве до 17 лет и одного месяца.
РИА Новости 17:09
Происшествия

Второй мощный взрыв прогремел на химзаводе в Техасе

Второй за сутки мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе TPC Group в американском городе Нечес (штат Техас), пишет Reuters.
Известия 17:46
Общество

Школьницу из Новосибирска избили после инцидента с чаепитием

Школьницу из Новосибирска, которую выгнали с чаепития из-за того, что родители не сдали деньги, избили одноклассники, рассказала ее мама.
Взгляд.ру 12:41
Общество

Россиян ждут двухдневные рабочие недели

Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут состоять всего из двух дней каждая, следует из производственных календарей, утвержденных правительством РФ на 2019 и 2020 годы.
BFM.ru 11:26
Общество

ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».
Коммерсантъ 11:19
Здоровье

Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака

Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Газета.Ru 16:02
Политика

Путин прибыл в Бишкек, где примет участие в заседании глав стран ОДКБ

Президент России Владимир Путин прилетел в Бишкек, где совместно с лидерами стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудит международную и региональную безопасность.
РИА Новости 19:50
Космос

Космонавты остались без туалетов на МКС

На МКС установлены два туалета российского производства. Они находятся в российском и американском модулях.
Радио Комсомольская правда 07:58
Общество

Названа стоимость новогодних корпоративов Ротару в России

Представители украинской певицы Софии Ротару озвучили стоимость новогодних корпоративов знаменитости в России.
iReactor 12:47
Политика

Китайские СМИ оценили, насколько сильным был бы современный СССР

По мнению автора, даже при отсутствии прогресса в развитии науки и техники СССР оставался бы второй сильнейшей страной в мире.
РИА Новости 18:40
Происшествия

Протестующие в Ираке подожгли иранское консульство

Демонстранты подожгли здание консульства Ирана в иракском городе Наджаф, сообщают местные СМИ.
Интерфакс 18:00
Политика

США заявили о готовности продолжить давление на Россию из-за Украины

США планируют продолжить оказывать давление на Россию в вопросе выполнения Минских соглашений.
РИА Новости 17:47
Армия и оружие

Турецкие СМИ опубликовали видео испытаний С-400 на истребителях F-16

На представленном видео показано, как американский истребитель F-16 выполняет полёты на различных высотах вблизи работы ЗРК.
REGNUM 19:45
Наука

В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире

На берегу реки Индигирки в Якутии обнаружены останки щенка самой древней собаки в мире.
Профиль 14:00
Политика

Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе

Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.
Коммерсантъ 14:33
Хоккей

«Ак Барс» по буллитам переиграл «Сибирь», одержав седьмую победу кряду

Советский спорт 13:42
Происшествия

Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году

РБК 15:55
Хоккей

Вашингтон Кэпиталз — Флорида Пантерз 2:2

Идёт второй период, счёт 2:2. Счёт был открыт в конце 1-го периода, после оставления шайбы от нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова, который увёл за собой одного защитника, Александр Овечкин разобрался с обороной «Флориды» и уверенно обыграл вратаря.
Чемпионат 20:42
Хоккей

Панарин опубликовал коллаж с упавшим на лед Путиным

Газета.Ru 15:08
Политика

Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям

Украинские власти предварительно оценили сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в минимум 2,3 миллиона долларов, сообщил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.
РИА Новости 15:44
Общество

Российский снайпер поразил цель на расстоянии 2 км в полной темноте

Российский стрелок Сергей Шмаков побил мировой рекорд по дальности точного выстрела, поразив цель на расстоянии 1920 м в полной темноте и при неблагоприятных погодных условиях.
Известия 17:47
Спорт

МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Труд вчера в 10:14
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное