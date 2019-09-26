Общество
ТАССВ МЧС предупредили об ответственности за курение на балконах
МЧС России предупредило, что с 1 октября курильщики будут привлекаться к ответственности за курение на балконах квартир в случае пожара. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС. Ранее правительство РФ одобрило ряд требований, которые направлены на обеспечение пожарной безопасности.
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Происшествия
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Политика
Лавров рассказал о действиях РФ в случае вступления Грузии в НАТО
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вступление Грузии в НАТО подорвет отношения России с Альянсом.
iReactor вчера в 18:03
Происшествия
Адвокат Кокорина найден мертвым
Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.
Lenta.ru 14:53
Технологии
Экс-глава Nokia в России займется внедрением систем «суверенного Рунета»
Для внедрения систем фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) на сетях операторов связи России с целью реализации закона о «суверенном Рунете» была создана компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА).
РБК 12:22
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия 15:05
Шоу-бизнес
Эштон Кутчер отреагировал на обвинения Деми Мур в изменах и разврате
Сам Кутчер не смог долго молчать и своеобразно отреагировал на обвинения. Я сейчас собирался отправить действительно язвительный твит.
Popcornnews.ru вчера в 18:00
Экономика
РБК: Козак разработал свою версию проекта «инвестиционного кодекса»
Вице-премьер Дмитрий Козак подготовил свой вариант законопроекта о защите инвестиций, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 15:34
Политика
Зеленский раскрыл детали краткой беседы с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с главой МИД России Сергеем Лавровым во время их встрече в Нью-Йорке.
Политическая Экспертиза вчера в 20:34
Игры
Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare
Activision и Infinity Ward выпустили сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare.
Cyber.sports.ru вчера в 01:50
Футбол
МЭР назвало предельные цены на гостиницы в Петербурге во время ЧЕ-2020
Минэкономразвития (МЭР) подготовило проект постановления правительства, устанавливающий предельные цены на гостинцы в Санкт-Петербурге в период госрегулирования стоимости гостиничного обслуживания во время проведения Чемпионата Европы по футболу в 2020 году.
Rambler News Service 15:19
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Известия вчера в 09:12
Общество
Российскую учительницу уволили за старые эротические фото с мужем
«В ходе проверки установлено, что в свободном доступе содержатся фотографии педагога, а также мужчины (мужа) в обнаженных видах, что свидетельствует о нарушении нравственных и этических норм, ущемляющих права несовершеннолетних обучающихся», — сказала изданию старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Lenta.ru 13:43
Политика
МИД РФ предложил перенести заседание комитета ГА ООН из США
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона в качестве ответных мер на невыдачу виз ряду членов делегации России выступила с предложением перенести заседание Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН и Комиссии по разоружению из США в другое место.
Газета.Ru 11:36
Политика
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Коммерсантъ 06:24
Кино
Режиссер «Джокера» ответил на критику насилия в фильме
Культуромания 14:22
Политика
США ввели санкции против трех россиян
Власти Соединенных Штатов ввели санкции в отношении трех граждан России.
Газета.Ru 11:04
Экономика
X5 закроет 20 гипермаркетов «Карусель» в арендованных помещениях
К 2021 году 34 гипермаркета (8 арендованных и 26 собственных) будут трансформированы в "Перекрестки" и переданы в управление этой сети.
Интерфакс 05:17
Политика
Посольство: экспертизы Лондона не подтверждают причастность Москвы к отравлению Скрипалей
Посольство России в Великобритании в ответ на озвученные Скотленд-Ярдом новые результаты экспертиз заявило, что у Лондона нет никаких доказательств причастности Москвы или граждан РФ к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея и Юлии Скрипаль.
ТАСС 11:53
Экономика
Российские семьи могут подавать заявки на компенсацию ипотеки
REGNUM вчера в 04:31
Здоровье
Ядовитый свинец обнаружили в куркуме
iReactor вчера в 22:27
Политика
Опубликован текст жалобы разведчика на Трампа
Комитет по разведке палаты представителей США опубликовал текст жалобы разведчика на американского лидера Дональда Трампа.
Газета.Ru 09:22
Общество
В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы
Доверять можно только двум народным приметам, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета 11:05
Политика
Сенцов назвал Россию более комфортной для крымчан
Освобожденный в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом украинский режиссер Олег Сенцов считает, что жители Крыма всегда были ориентированы на Россию.
Lenta.ru вчера в 10:06
Шоу-бизнес
Муж Екатерины Архаровой Артём Ильясов показал фото их сына
Екатерина Архарова прежде не предоставляла в общий доступ кадры, где было бы видно лицо ребенка, однако на днях Артём Ильясов показал в Instagram фото, на котором он кормит сына из бутылочки.
Дни24 12:45
Политика
В Польше рассказали, что уберегло страну от нехватки газа
Ограничение доступа "Газпрома" к газопроводу Opal уберегло Польшу от нехватки газа, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк в ходе Всепольского экономического форума.
ПРАЙМ 09:42
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27