МЧС России предупредило, что с 1 октября курильщики будут привлекаться к ответственности за курение на балконах квартир в случае пожара. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС. Ранее правительство РФ одобрило ряд требований, которые направлены на обеспечение пожарной безопасности.

В МЧС предупредили об ответственности за курение на балконах

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