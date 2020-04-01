Энергетика

РосбалтРосбалтЗакончилось действие сделки ОПЕК+ по сокращению поставок нефти

В среду, 1 апреля, сделка по сокращению добычи нефти ОПЕК+ прекратила действие. Она была заключена в конца 2016 года между странами ОПЕК, Россией и еще несколькими нефтедобывающими государствами и позволяла поддерживать цены на нефтепродукты не ниже $50 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

С сегодняшнего дня прекращается действие соглашения об ограничении добычи нефти между Россией и странами ОПЕК

Эхо Москвывчера в 23:01

От создания ОПЕК до развала ОПЕК+: самое главное о рынке нефти

РБК09:22

Удерживать добычу нефти на прежнем уровне не имеет смысла – эксперт

REGNUM05:55

Россия не собирается увеличивать нефтедобычу

Вести.Ru09:42

Закончилось действие сделки ОПЕК+ по сокращению поставок нефти

Росбалтвчера в 20:40

Страны ОПЕК могут увеличить долю на рынке после развала сделки с РФ

ТАССвчера в 18:26

День дурака или нужно ли увеличивать добычу нефти на рухнувшем рынке. Обзор

Интерфаксвчера в 13:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 11:01, Ашберн

Комментарии

Авто

Новая Lada Vesta FL получит светодиодные фары

Автоновости дня 01:37
Политика

Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавиусного заболевания.
РИА Новости 10:48
Здоровье

В Коми более 50 пациентов одной больницы заразились коронавирусом

Более 50 человек в Эжвинской больнице Сыктывкара Республики Коми заразилась коронавирусом.
Известия 09:35
Здоровье

В три больницы Петербурга занесли коронавирус

Ограничительные мероприятия введены в трех больницах Петербурга из-за занесенных в учреждения случаев коронавируса, сообщила в среду пресс-служба городского комитета здравоохранения.
Интерфакс 10:48
Общество

Жившей с рождения в частной клинике девочке нашли новую семью

Для пятилетней девочки, которая с рождения жила в перинатальном центре «Мать и дитя», нашли новую семью.
РБК 09:31
Экономика

В России выдан первый беспроцентный кредит для поддержки бизнеса

Сбербанк выдал первый кредит малому бизнесу на зарплату под 0% годовых по антикризисной госпрограмме, сообщили в пресс-службе крупнейшего банка страны.
Вести.Ru 30 марта в 10:36
Наука

Назван самый явный признак заражения коронавирусом

Joaquin Corchero / Globallookpress Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали самый явный признак заражения коронавирусом.
РЕН ТВ 07:10
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service вчера в 06:44
Армия и оружие

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Известия 00:55
Энергетика

Bloomberg узнал об отказе России наращивать добычу нефти

Хотя соглашение об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+ с 1 апреля утратило свою силу, Россия не планирует наращивать нефтедобычу, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника одного из профильных министерств.
РБК 09:48
Биатлон

Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке

Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Известия 06:05
Авто

Объявлены цены на УАЗ «Пикап» с «автоматом»

Дороже всего обойдется УАЗ «Пикап» в исполнении «Статус» - от 1 420 000 рублей.
CarsWeek.ru 08:48
Музыка

Лев Лещенко поблагодарил участников флешмоба «Надежда» за поддержку

РИА Новости 09:29
Шоу-бизнес

Кристина Асмус не может наладить отношения с матерью

Актриса Кристина Асмус призналась, что не может наладить отношения с матерью.
ФАН вчера в 18:36
Общество

В Саратове за спецпропусками выстроились огромные очереди

Саратов, 1 апреля 2020, 17:41 — REGNUM Из-за объявленного ранее введения пропускного режима саратовцы выстроились в длинные очереди за пропусками во все районные администрации города.
REGNUM 10:41
Общество

Евгений Куйвашев ответил на популярные вопросы о режиме изоляции

Губернатор Евгений Куйвашев продолжает отвечать на вопросы по поводу эпидемиологической обстановки в Свердловской области.
Телеканал ОТВ 09:43
Политика

В СБУ ждут визита Гео Лероса для дачи показаний по инциденту с Ермаком

В Службе безопасности Украины прокомментировали отказ депутата от партии «Слуга народа» Гео Лероса получить повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака.
SM News 10:30
Экономика

Госдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса

Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса из-за коронавируса.
Известия 06:36
Политика

Самолет ВКС России вылетел в США с грузом медпомощи

BFM.ru вчера в 21:44
Общество

В РФ за сутки обнаружили 440 случаев заболевания коронавирусом

Еще 440 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали за сутки в 35 регионах России, общее число заболевших по стране сейчас составляет 2777.
Радио Sputnik 04:14
Политика

Путин перестал здороваться за руку из-за ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин, естественно, изменил манеру приветствия и сейчас не здоровается за руку при личных встречах, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:08
Экономика

Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам

Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
Дума ТВ вчера в 07:58
Общество

Названы регионы России без случаев заражения коронавирусом

В 10 регионах России не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом 1 апреля сообщает «РИА Новости».
Известия 09:49
Гаджеты

Sony представила новые 8К-телевизоры

Megaobzor.com 06:37
Футбол

В Таджикистане 4 апреля стартует футбольный сезон

В субботу, 4 апреля, в Таджикистане стартует футбольный сезон-2020.
Sports.ru 08:13
Здоровье

На Украине ужесточат ограничения из-за коронавируса

Правительство Украины намерено усилить меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится на сайте кабмина 1 апреля.
Известия 09:21
Наука

Как вулканы погубили 90% всех живых существ на Земле

Популярная механика 09:59
Общество

Генпрокуратура выявила в соцсетях новые фейки о коронавирусе

Генеральная прокуратура России выявила в социальных сетях, в том числе Facebook и «ВКонтакте», несколько новых недостоверных сообщений о распространении коронавируса COVID-19 в России.
Коммерсантъ 08:47
Единоборства

В Росавиации рассказали, как Хабибу покинуть Россию

В пресс-службе Росавиации рассказали, как чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову вылететь из России на поединок против американца Тони Фергюсона.
Газета.Ru 09:12
Происшествия

В Ленобласти задержали сбежавшую из карантина гражданку Украины

Под Лугой в Ленинградской области полицейские задержали женщину, бежавшую из Санкт-Петербурга после получения положительного результата теста на коронавирус.
Вести.Ru 06:26
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное