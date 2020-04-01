В среду, 1 апреля, сделка по сокращению добычи нефти ОПЕК+ прекратила действие. Она была заключена в конца 2016 года между странами ОПЕК, Россией и еще несколькими нефтедобывающими государствами и позволяла поддерживать цены на нефтепродукты не ниже $50 за баррель.

Здоровье В три больницы Петербурга занесли коронавирус Ограничительные мероприятия введены в трех больницах Петербурга из-за занесенных в учреждения случаев коронавируса, сообщила в среду пресс-служба городского комитета здравоохранения.

Наука Назван самый явный признак заражения коронавирусом Joaquin Corchero / Globallookpress Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали самый явный признак заражения коронавирусом.

Здоровье Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.

Армия и оружие Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.

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Биатлон Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.

Общество В Саратове за спецпропусками выстроились огромные очереди Саратов, 1 апреля 2020, 17:41 — REGNUM Из-за объявленного ранее введения пропускного режима саратовцы выстроились в длинные очереди за пропусками во все районные администрации города.

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Здоровье На Украине ужесточат ограничения из-за коронавируса Правительство Украины намерено усилить меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится на сайте кабмина 1 апреля.

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