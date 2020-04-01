В среду, 1 апреля, сделка по сокращению добычи нефти ОПЕК+ прекратила действие. Она была заключена в конца 2016 года между странами ОПЕК, Россией и еще несколькими нефтедобывающими государствами и позволяла поддерживать цены на нефтепродукты не ниже $50 за баррель.

Общество Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Общество В Минкомсвязи рассказали о системе отслеживания нарушений карантина Минкомсвязь создает систему отслеживания нарушений условий карантина и изоляции на основе данных операторов, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

Общество Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.

Общество Названа доля тяжелых и бессимптомных пациентов с коронавирусом Чуть более 20% пациентов с коронавирусом в РФ на сегодняшний день не имеют симптомов, только у 14% больных есть признаки пневмонии, тяжелое или средне тяжелое течение заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Общество В Москве готовят QR-коды для контроля режима изоляции 1. Власти Москвы подтвердили, что для контроля за режимом изоляции введут QR-коды В Москве будут использовать специальные QR-коды для контроля за соблюдением жителями города режима изоляции.

Политика Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.

Здоровье Три больницы Петербурга приостановили прием из-за коронавируса Александровская, Введенская и больница святого Георгия в Санкт-Петербурге приостановили прием новых пациентов из-за выявления коронавируса на территории учреждений, сообщила в среду пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

Политика Путин разрешил ФСО использовать боевую технику Президент России Владимир Путин наделил правом Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в "определенных законодательством случаях и порядке".

Общество Госдума разрешила уголовное наказание за нарушение карантина Если же, вследствие нарушения карантина, умерли двое и более людей, свободы могут лишать на срок до 7 лет.

Политика Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили вопросы сирийского урегулирования, включая ситуацию в Идлибе.

Здоровье В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки.

Экономика Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.

Общество В Москве ограничат передвижения горожан из-за коронавируса С понедельника в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Общество В Саратовской области отложили введение пропускного режима Согласно решению председателя правительства Саратовской области Александра Стрелюхина, пропускной режим на территории региона будет введен с 4 апреля.

Здоровье Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.

Происшествия В Екатеринбурге умер отец больного коронавирусом 67-летний пациент поступил к врачам с инфарктом 30 марта 2020 года. Сын пожилого человека ранее заболел COVID-19.