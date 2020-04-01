Энергетика
РосбалтЗакончилось действие сделки ОПЕК+ по сокращению поставок нефти
В среду, 1 апреля, сделка по сокращению добычи нефти ОПЕК+ прекратила действие. Она была заключена в конца 2016 года между странами ОПЕК, Россией и еще несколькими нефтедобывающими государствами и позволяла поддерживать цены на нефтепродукты не ниже $50 за баррель.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 12:36, Ашберн
Комментарии
Происшествия
Коронавирус подтвержден еще у 7 череповчан
Московский референс-центра подтвердил коронавирус у еще семи череповчан.
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется
Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю
Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
В Минкомсвязи рассказали о системе отслеживания нарушений карантина
Минкомсвязь создает систему отслеживания нарушений условий карантина и изоляции на основе данных операторов, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.
Политика
Посол РФ Антонов: Россия протягивает руку помощи американскому народу
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российский самолет ВКС с гумпомощью приземлится в Нью-Йорке около 20.30 мск, передает РИА "Новости".
Общество
Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции
Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.
Общество
Названа доля тяжелых и бессимптомных пациентов с коронавирусом
Чуть более 20% пациентов с коронавирусом в РФ на сегодняшний день не имеют симптомов, только у 14% больных есть признаки пневмонии, тяжелое или средне тяжелое течение заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
В Москве готовят QR-коды для контроля режима изоляции
1. Власти Москвы подтвердили, что для контроля за режимом изоляции введут QR-коды В Москве будут использовать специальные QR-коды для контроля за соблюдением жителями города режима изоляции.
Политика
Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ
Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
Здоровье
В Минздраве заявили о передаче коронавируса половым путем
Коронавирус SARS-CoV-2 может передаваться половым путем.
Экономика
Госдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса
Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса из-за коронавируса.
Общество
Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции
Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции. Об этом информирует РИА "Новости".
Здоровье
Три больницы Петербурга приостановили прием из-за коронавируса
Александровская, Введенская и больница святого Георгия в Санкт-Петербурге приостановили прием новых пациентов из-за выявления коронавируса на территории учреждений, сообщила в среду пресс-служба городского комитета по здравоохранению.
Политика
Путин разрешил ФСО использовать боевую технику
Президент России Владимир Путин наделил правом Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в "определенных законодательством случаях и порядке".
Армия и оружие
При обстрелах в ДНР пострадали автобусы и жилые дома
В Донецке при обстреле за последние сутки были повреждены семь домов.
Общество
Госдума разрешила уголовное наказание за нарушение карантина
Если же, вследствие нарушения карантина, умерли двое и более людей, свободы могут лишать на срок до 7 лет.
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили вопросы сирийского урегулирования, включая ситуацию в Идлибе.
Здоровье
В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом
В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки.
Кино
«КиноПоиск» назвал фильмы, интересующие россиян во время пандемии
Экономика
Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам
Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
Общество
Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия
Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
Общество
В России упростили правила техосмотра автомобилей
Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.
Общество
В Москве ограничат передвижения горожан из-за коронавируса
С понедельника в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Общество
В Саратовской области отложили введение пропускного режима
Согласно решению председателя правительства Саратовской области Александра Стрелюхина, пропускной режим на территории региона будет введен с 4 апреля.
Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
Общество
В Крыму вводят карантин из-за коронавируса
В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Экономика
Песков не стал комментировать продажу активов «Роснефти» в Венесуэле
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался дать пояснения по сделке о продаже "Роснефтью" активов в Венесуэле правительству России.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Происшествия
В Екатеринбурге умер отец больного коронавирусом
67-летний пациент поступил к врачам с инфарктом 30 марта 2020 года. Сын пожилого человека ранее заболел COVID-19.
Здоровье
Первый пациент с коронавирусом выздоровел на Ставрополье
Выписан первый пациент, госпитализированный с диагнозом коронавирусной инфекции, сообщила заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Ольга Дроздецкая на ежедневном брифинге.