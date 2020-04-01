Энергетика

РосбалтРосбалтЗакончилось действие сделки ОПЕК+ по сокращению поставок нефти

В среду, 1 апреля, сделка по сокращению добычи нефти ОПЕК+ прекратила действие. Она была заключена в конца 2016 года между странами ОПЕК, Россией и еще несколькими нефтедобывающими государствами и позволяла поддерживать цены на нефтепродукты не ниже $50 за баррель.
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Россия не собирается увеличивать нефтедобычу

Вести.Ru09:42

Сделка ОПЕК+, балансировавшая рынок нефти более трех лет, завершена

ПРАЙМвчера в 18:10

Удерживать добычу нефти на прежнем уровне не имеет смысла – эксперт

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С сегодняшнего дня прекращается действие соглашения об ограничении добычи нефти между Россией и странами ОПЕК

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Закончилось действие сделки ОПЕК+ по сокращению поставок нефти

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ТАССвчера в 18:26

От создания ОПЕК до развала ОПЕК+: самое главное о рынке нефти

РБК09:22
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Московский референс-центра подтвердил коронавирус у еще семи череповчан.
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В Москве готовят QR-коды для контроля режима изоляции

1. Власти Москвы подтвердили, что для контроля за режимом изоляции введут QR-коды В Москве будут использовать специальные QR-коды для контроля за соблюдением жителями города режима изоляции.
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Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
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В Минздраве заявили о передаче коронавируса половым путем

Коронавирус SARS-CoV-2 может передаваться половым путем.
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Госдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса

Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса из-за коронавируса.
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Три больницы Петербурга приостановили прием из-за коронавируса

Александровская, Введенская и больница святого Георгия в Санкт-Петербурге приостановили прием новых пациентов из-за выявления коронавируса на территории учреждений, сообщила в среду пресс-служба городского комитета по здравоохранению.
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Президент России Владимир Путин наделил правом Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в "определенных законодательством случаях и порядке".
Газета.Ru 09:53
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При обстрелах в ДНР пострадали автобусы и жилые дома

В Донецке при обстреле за последние сутки были повреждены семь домов.
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Госдума разрешила уголовное наказание за нарушение карантина

Если же, вследствие нарушения карантина, умерли двое и более людей, свободы могут лишать на срок до 7 лет.
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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили вопросы сирийского урегулирования, включая ситуацию в Идлибе.
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В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом

В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки.
RT на русском 10:55
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«КиноПоиск» назвал фильмы, интересующие россиян во время пандемии

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Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
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Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
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В России упростили правила техосмотра автомобилей

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В Москве ограничат передвижения горожан из-за коронавируса

С понедельника в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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В Саратовской области отложили введение пропускного режима

Согласно решению председателя правительства Саратовской области Александра Стрелюхина, пропускной режим на территории региона будет введен с 4 апреля.
Коммерсантъ 11:42
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Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
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Общество

В Крыму вводят карантин из-за коронавируса

В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Коммерсантъ 04:42
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Песков не стал комментировать продажу активов «Роснефти» в Венесуэле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался дать пояснения по сделке о продаже "Роснефтью" активов в Венесуэле правительству России.
Вести.Ru 30 марта в 10:30
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Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
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Выписан первый пациент, госпитализированный с диагнозом коронавирусной инфекции, сообщила заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Ольга Дроздецкая на ежедневном брифинге.
Кавказский узел 06:56
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