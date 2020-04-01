Энергетика

РосбалтРосбалтЗакончилось действие сделки ОПЕК+ по сокращению поставок нефти

В среду, 1 апреля, сделка по сокращению добычи нефти ОПЕК+ прекратила действие. Она была заключена в конца 2016 года между странами ОПЕК, Россией и еще несколькими нефтедобывающими государствами и позволяла поддерживать цены на нефтепродукты не ниже $50 за баррель.
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Сделка ОПЕК+ по сокращению поставок нефти прекратила действие

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Соглашение ОПЕК+ прекратило своё действие

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