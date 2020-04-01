Энергетика

РосбалтРосбалтЗакончилось действие сделки ОПЕК+ по сокращению поставок нефти

В среду, 1 апреля, сделка по сокращению добычи нефти ОПЕК+ прекратила действие. Она была заключена в конца 2016 года между странами ОПЕК, Россией и еще несколькими нефтедобывающими государствами и позволяла поддерживать цены на нефтепродукты не ниже $50 за баррель.
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Удерживать добычу нефти на прежнем уровне не имеет смысла – эксперт

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Что повлияло на падение цен в нефтяной отрасли?

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Закончилось действие сделки ОПЕК+ по сокращению поставок нефти

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Страны ОПЕК могут увеличить долю на рынке после развала сделки с РФ

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Сделка ОПЕК+ по сокращению поставок нефти прекратила действие

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День дурака или нужно ли увеличивать добычу нефти на рухнувшем рынке. Обзор

Интерфаксвчера в 13:11

Ограничения сделки ОПЕК+ официально перестают действовать с сегодняшнего дня

Эхо Москвы00:00
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Яркий неопознанный объект появился на поверхности Луны

Исследователи стали очевидцами неопознанного летающего объекта, который засветился в небе ярким светом 29 марта 2020 года.
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Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно

Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Нефтяному рынку предрекли апрельский «апокалипсис»

Мировой нефтяной рынок ожидает «апокалиптический» апрель из-за завершения действия сделки ОПЕК+ и беспрецедентного снижения спроса на сырье на мировом рынке, прогнозируют опрошенные агентством Bloomberg аналитики.
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Второй пациент с коронавирусом скончался в Белоруссии

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