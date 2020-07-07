Экономика

REGNUMREGNUMЗаконопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
Читать в источнике
Комментировать411
с чего всё началось
"Справедливая Россия" во главе с лидером Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект
 о выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет.
Российская газета07 июля в 05:31

Подробнее о событии

Справороссы внесли в Думу проект о повышенной выплате к пенсии для граждан старше 75 лет

ТАСС07 июля в 09:23

У россиян появился шанс получить повышенную пенсию

URA.Ru00:38

ЛДПР обвинила «Справедливую Россию» в плагиате идеи из-за проекта по доплатам к пенсии для 75-летних

ИА Клерк.Рувчера в 08:59

Россиянам старше 75 лет предлагают повысить пенсию на 5 тыс. руб

Газета.Ru03:14

Нилов раскрыл детали законопроекта о надбавке в 5000 рублей пенсионерам

ФАН07 июля в 10:22

В Госдуму внесен проект о дополнительных выплатах пенсионерам

Российская газета07 июля в 05:31

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

REGNUM07 июля в 04:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 03:21, Ашберн
Общество

В Туле последствия непогоды ликвидируют более 100 спасателей

Тульские Известия вчера в 18:21
5
Политика

В МИД Китая оценили отношения Пекина с Вашингтоном

Ван И отметил, что по мере развития Китая некоторые «американские друзья» начинают опасаться его и не доверять Пекину, однако КНР никогда не стремилась занять место США или противостоять Америке.
РБК 02:46
3
Происшествия

Губернатор Хабаровского края Фургал задержан в рамках уголовного дела

RT на русском вчера в 19:11
2,5K
Экономика

Состояние Безоса превысило рекордные $180 млрд

Состояние самого богатого в мире человека — главы Amazon Джеффа Безоса — превысило $180 млрд, сообщил журнал Forbes.
РБК 02:04
Космос

Добычу полезных ископаемых на Луне могут начать в 2025 году

Ведущие космические державы могут начать добычу полезных ископаемых на поверхности Луны в 2025 году.
Актуальные Новости 06 июля в 04:46
4
Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Власти Московской области окажут помощь жителям Рузского городского округа, пострадавшим из-за прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
РИА Новости 00:39
331
Армия и оружие

ЗРК С-500 «Прометей» поступит в войска России до конца года

Командующий зенитно-ракетными войсками ВКС Сергей Бабаков подчеркнул, что ЗРК С-500 «Прометей» поступит в войска России до конца года.
HotGeo вчера в 02:43
10
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе с Арзамасовой из «Папиных дочек»

Как сообщает «Общественная служба новостей», профессиональный фигурист, тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал свой роман с звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой.
CT news вчера в 17:29
307
Общество

В деле Сафронова есть подтверждения передачи секретных сведений

Адвокат задержанного по обвинению в госизмене помощника главы Роскосмоса сообщил, что ФСБ приобщила к делу два заключения экспертов, подтверждающих секретность переданных им сведений, об этом адвокат заявил в разговоре с ТАСС.
РЕН ТВ вчера в 13:41
534
Армия и оружие

ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США

RT на русском вчера в 15:49
151
Футбол

Киевское «Динамо» в 12-й раз выиграло Кубок Украины

Soccer.ru вчера в 17:28
Армия и оружие

Талин собирается передать Украине крупную партию пистолетов Макарова

Украина собирается дооснастить свои Вооруженные силы пистолетами Макарова, которые в ближайшее время передаст Киеву Эстония.
ГЛАС.RU 07 июля в 09:52
20
Общество

У сотрудников «Открытой России» и депутата Галяминой проходят обыски

В Москве проходят обыски у муниципального депутата Юлии Галяминой, координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, а также у шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова.
Коммерсантъ вчера в 23:51
240
Общество

За сутки 94 человека заразились коронавирусом в Саратовской области

На 9 июля в Саратовской области у 7 325 человек выявлено инфицирование коронавирусом, переболели уже более половины зараженных — 4 044, за сутки выздоровели еще 56 человек.
Kursk.com 02:46
1,3K
Происшествия

На Украине рассказали о ситуации с лесными пожарами в Луганской области

RT на русском 02:05
Авто

Названы причины быстрого износа двигателей в РФ

Моя Москва.онлайн 07 июля в 10:00
161
Армия и оружие

Турция испытала С-400 против самолётов F-16

Evo-rus.com 02:48
705
Футбол

Шамиль Газизов назначен новым гендиректором ФК «Спартак»

Шамиль Газизов назначен новым генеральным директором футбольного клуба "Спартак".
Москва 24 вчера в 16:22
Политика

Козак: вопрос о вхождении Донбасса в состав РФ на государственном уровне не обсуждался

Вопрос о возможности вхождения республик Донбасса в состав Российской Федерации на государственном уровне никогда не обсуждался.
ТАСС 02:03
1
Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости вчера в 09:38
2,9K
Авто

Mercedes-Benz официально показала интерьер S-Class нового поколения

Компания Mercedes-Benz опубликовала официальные снимки интерьера флагманского седана Mercedes-Benz S-Class.
Деловое.ТВ вчера в 09:40
12
Политика

Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве чеченца в Австрии

ТАСС вчера в 21:16
254
Политика

Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля

Ирина Волынец, политический деятель и кандидат в президенты в 2018-м году, выступила с предложением для Владимира Путина по поводу изменения даты празднования Дня России.
CT news вчера в 05:20
2,9K
Авто

Стало известно, из-за чего в жару лучше включать печку в автомобиле

ToDay News Ufa вчера в 09:16
30
Авто

Hyundai представил новый компактный седан Elantra N Line

Новая спортивная версия седана Elantra, как ожидается, появится на рынке уже в этом году.
Evo-rus.com вчера в 10:02
8
Футбол

Тренер ЦСКА Гончаренко посвятил победу над «Оренбургом» умершей маме

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что посвятил победу над «Оренбургом» (4:0) своей умершей маме.
Metaratings вчера в 16:26
Политика

Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России

Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России.
Известия вчера в 20:40
234
Общество

В России предложили запретить алкоголь в поездах

Член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить продавать алкоголь в поездах.
Lenta.ru 02:24
126
Политика

Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму

Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM вчера в 10:13
1,9K
Политика

Медведев назвал непростой внутреннюю ситуацию в США

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил надежду, что США смогут справиться с непростой внутренней ситуацией, так как она негативно отражается на всем мире.
ТАСС 03:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное