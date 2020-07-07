с чего всё началось

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

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Политика Володин предложил провести анализ международных соглашений России Москва, 9 июля 2020, 10:33 — REGNUM Провести анализ всех международных соглашений РФ на предмет соответствия поправкам к Конституции предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля. 2

Шоу-бизнес Звезда сериала «Хор» утонула в озере Звезда сериала "Хор" Ная Ривера погибла при купании в рукотворном озере Пиру, сообщает Daily Mail со ссылкой на шерифа округа Вентура (Калифорния, США).