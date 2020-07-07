Экономика

REGNUMREGNUMЗаконопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
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В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов

В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.
Коммерсантъ вчера в 18:15
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Лидер комитета «Нет!» Галямина сообщила об обыске

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Как сообщает «Общественная служба новостей», профессиональный фигурист, тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал свой роман с звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой.
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Общество

В «Екатеринбург-ЭКСПО» открывают госпиталь для лечения COVID-19

Екатеринбург, 8 июля 2020, 20:19 — REGNUM На площадях выставочного комплекса «Екатеринбург-ЭКСПО» откроется госпиталь для пациентов с COVID-19.
REGNUM вчера в 13:19
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Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни.
ToDay News Ufa вчера в 05:36
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Общество

В США число случаев коронавируса превысило три миллиона

В среду число зараженных коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах Америки достигло трех с половиной миллионов человек.
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Венедиктов раскрыл имена возможных преемников Путина

Алексей Венедиктов считает, что Дмитрий Медведев и Сергей Нарышкин являются наиболее вероятными преемниками Владимира Путина на посту президента России.
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Наука

Запрограммировали на съемки: искусственный интеллект впервые исполнит роль в кино

Робот Эрика, обладающий искусственным интеллектом, исполнит роль в фильме под названием «Б». Это первый подобный случай в кинематографе.
Вечерняя Москва вчера в 09:54
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Под Тулой в лесу обнаружили тело, примотанное скотчем к дереву

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МВД предложило изменить водительские права и ПТС

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Сергей Жуков назвал причины распада группы «Руки вверх»

Сегодня Сергей Жуков поделился своими воспоминаниями о работе в коллективе «Руки Вверх» и назвал причины распада группы.
Bimru.ru 07 июля в 12:43
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Общество

В результате протестов в Белграде пострадали 10 полицейских

ТАСС вчера в 18:18
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Транспорт

В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах

RT на русском вчера в 12:23
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Политика

В МИД Китая оценили отношения Пекина с Вашингтоном

Глава китайского МИД Ван И на проходящем в режиме видеоконференции китайско-американском форуме оценил отношения Пекина с Вашингтоном.
RT на русском вчера в 23:44
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Кадыров назвал убитого в Австрии жертвой иностранных спецслужб

РБК вчера в 21:08
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Общество

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Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

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Здоровье

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Армия и оружие

Минобороны Казахстана ответило на слухи о «вертолетах с коронавирусом»

Слухи о военных «вертолетах с коронавирусом», которые распыляют дезинфицирующие вещества над населенными пунктами Казахстана, опровергла 8 июля пресс-служба минобороны республики.
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«Это позор»: Лоза раскритиковал КВН

Студенты, задействованные в КВН, не доучиваются как следует и позорят этим свои вузы, заявил певец Юрий Лоза в интервью "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 22:16
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Футболист НФЛ Махоумс подписал крупнейший контракт в истории спорта

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Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
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Общество

Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по делу о госизмене

Иван Сафронов — советник главы Роскосмоса, ранее работал в «Ведомостях» и «Коммерсанте».
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Политика

МИД РФ жестко ответил дипломатам США о задержаниях в России

Накануне в Москве по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ) был задержан бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов.
Ридус вчера в 03:41
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