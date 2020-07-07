Экономика
REGNUMЗаконопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
Читать в источнике
Оценить463
Подробнее о событии
Показать все источники
В Госдуму внесен проект о повышенной выплате к пенсии для граждан старше 75
Аргументы и Фактывчера в 10:38
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 11:45, Ашберн
Общество
Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене
Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 14:49
Экономика
Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 10:28
Происшествия
Глава «Газпром трансгаз Нижний Новгород» задержан по делу о взятке
По подозрению во взяточничестве в крупном размере задержан генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслав Югай.
Российская газета 09:13
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова подтвердила свой роман с Ильей Авербухом
Звезда сериала «Папины дочки», 25-летняя Лиза Арзамасова подтвердила, что встречается с известным российским фигуристом Ильей Авербухом, который старше её на 21 год.
Gazeta.SPb вчера в 10:28
Автоспорт
Фернандо Алонсо подписал контракт с командой «Формулы-1» «Рено»
Двукратный чемпион "Формулы-1" испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал контракт с "Рено" на сезон-2021, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости 07:04
Игры
Авторы ремейка Mafia представили тизер геймплея
Ремейк оригинальной Mafia должен был выйти 28 августа, однако разработчики перенесли дату релиза на 25 сентября.
CyberSport.ru вчера в 11:33
Армия и оружие
ЛНР обвинила Киев в подготовке информационных провокаций
Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики обнародовало имена украинских силовиков, причастных, по данным ведомства, к подготовке информационных провокаций против политического руководства республик Донбасса.
РИА Новости 07:01
Шоу-бизнес
Иван Телегин скрыл имущество на 45 млн рублей при разводе с Пелагеей
Изучив все документы, адвокаты певицы узнали, что Телегин умышленно скрыл "большую часть семейного имущества" от раздела.
iReactor 06:06
Происшествия
В Москве задержали Петра Верзилова
Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в среду, что его вновь задержали в Москве, по какому поводу – пока неясно.
РИА Новости 11:04
Кино
Актёр, озвучивший Нейтана Дрейка, назвал лучшего кандидата на роль главного героя в экранизации Uncharted
Нолан Норт — актёр, озвучивший Нейтана Дрейка, — считает, что на главную роль в экранизации Uncharted отлично бы подошёл Крис Пайн («Звёздный путь», «Чудо-женщина»).
CyberSport.ru 05:15
Политика
Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
Газета.Ru 08:34
Политика
Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РБК вчера в 20:09
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
Кино
Джуд Лоу сыграет Капитана Крюка в новой экранизации «Питера Пэна»
Многие другие студии выпустили свои версии этой истории на большие и маленькие экраны, включая картины Стивена Спилберга «Капитан Крюк» (1991) и Джо Райта «Пэн: Путешествие в Нетландию» (2015).
Inc-news.ru 08:02
Фигурное катание
Фигуристка Мария Сотскова объявила о завершении карьеры
Российская фигуристка Мария Сотскова объявила о своем уходе из большого спорта в социальной сети.
NewInform 11:04
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Армия и оружие
ООН обвинила российских военных в преступлениях в Сирии
Комиссия считает, что Сирия и РФ причастны к атакам на гражданские объекты. ООН обвинила российских военных в преступлениях в Сирии.
Piter.tv 01:02
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
Футбол
«Спартак» выступил с заявлением в отношении Селихова
"Спартак" в среду встретится с московским "Локомотивом" в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 08:30
Футбол
СМИ: «Спартак» объявит о назначении Газизова на текущей неделе
Если верить источнику, о назначении Газизова будет объявлено до конца текущей недели.
RT на русском 11:17
Экономика
Оценен ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС
KPMG представила три сценария введения углеродного налога в ЕС.
Газета.Ru вчера в 16:08
Происшествия
Вертолет Ми-8 вылетел в Волгоградскую область, где горят частные дома
РИА Новости 10:30
Футбол
Василий Уткин: «Локомотив» был и остаётся пятым колесом
Болельщики и люди близкие к футболу, стали называть клуб «пятым колесом», намекая, что «Локомотив» является наиболее слабой командой из Москвы.
ГЛАС.RU 09:25
Общество
Пляжи и аттракционы откроются в Подмосковье к 15 июля
Российская газета 10:53
Футбол
Зенит — Сочи 1:1 (Перерыв)
RT на русском 11:12
Здоровье
Кабмин утвердил правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях
Правительство РФ утвердило правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях.
KM.ru 03:29
Общество
СПЧ предложил отменить все штрафы за нарушение самоизоляции
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил провести административную амнистию по штрафам, начисленным гражданам за нарушения «режима самоизоляции», который был объявлен из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 10:38
Происшествия
В Альметьевске частично сгорел крупнейший торговый центр
В Татарстане загорелся крупнейший торговый центр Альметьевска — "Панорама".
Вести.Ru 09:06