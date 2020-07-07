Экономика

REGNUMREGNUMЗаконопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
Читать в источнике
Комментировать297

Подробнее о событии

ЛДПР обвинила «Справедливую Россию» в плагиате идеи из-за проекта по доплатам к пенсии для 75-летних

ИА Клерк.Ру08:59

Законопроект о повышенных выплатах пенсионерам внесен в ГД

Газета.Ruвчера в 14:37

В Госдуму внесен проект о дополнительных выплатах пенсионерам

Российская газетавчера в 05:31

Справороссы внесли в Думу проект о повышенной выплате к пенсии для граждан старше 75 лет

ТАССвчера в 09:23

Нилов раскрыл детали законопроекта о надбавке в 5000 рублей пенсионерам

ФАНвчера в 10:22

В Госдуму внесен проект о повышенной выплате к пенсии для граждан старше 75

Аргументы и Фактывчера в 10:38

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

REGNUMвчера в 04:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 11:45, Ашберн
Общество

Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене

Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 14:49
614
Экономика

Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 10:28
1,1K
Происшествия

Глава «Газпром трансгаз Нижний Новгород» задержан по делу о взятке

По подозрению во взяточничестве в крупном размере задержан генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслав Югай.
Российская газета 09:13
83
Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова подтвердила свой роман с Ильей Авербухом

Звезда сериала «Папины дочки», 25-летняя Лиза Арзамасова подтвердила, что встречается с известным российским фигуристом Ильей Авербухом, который старше её на 21 год.
Gazeta.SPb вчера в 10:28
298
Автоспорт

Фернандо Алонсо подписал контракт с командой «Формулы-1» «Рено»

Двукратный чемпион "Формулы-1" испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал контракт с "Рено" на сезон-2021, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости 07:04
Игры

Авторы ремейка Mafia представили тизер геймплея

Ремейк оригинальной Mafia должен был выйти 28 августа, однако разработчики перенесли дату релиза на 25 сентября.
CyberSport.ru вчера в 11:33
10
Армия и оружие

ЛНР обвинила Киев в подготовке информационных провокаций

Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики обнародовало имена украинских силовиков, причастных, по данным ведомства, к подготовке информационных провокаций против политического руководства республик Донбасса.
РИА Новости 07:01
Шоу-бизнес

Иван Телегин скрыл имущество на 45 млн рублей при разводе с Пелагеей

Изучив все документы, адвокаты певицы узнали, что Телегин умышленно скрыл "большую часть семейного имущества" от раздела.
iReactor 06:06
29
Происшествия

В Москве задержали Петра Верзилова

Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в среду, что его вновь задержали в Москве, по какому поводу – пока неясно.
РИА Новости 11:04
132
Кино

Актёр, озвучивший Нейтана Дрейка, назвал лучшего кандидата на роль главного героя в экранизации Uncharted

Нолан Норт — актёр, озвучивший Нейтана Дрейка, — считает, что на главную роль в экранизации Uncharted отлично бы подошёл Крис Пайн («Звёздный путь», «Чудо-женщина»).
CyberSport.ru 05:15
Политика

Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
Газета.Ru 08:34
50
Политика

Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РБК вчера в 20:09
575
Общество

«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива

"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
653
Кино

Джуд Лоу сыграет Капитана Крюка в новой экранизации «Питера Пэна»

Многие другие студии выпустили свои версии этой истории на большие и маленькие экраны, включая картины Стивена Спилберга «Капитан Крюк» (1991) и Джо Райта «Пэн: Путешествие в Нетландию» (2015).
Inc-news.ru 08:02
2
Фигурное катание

Фигуристка Мария Сотскова объявила о завершении карьеры

Российская фигуристка Мария Сотскова объявила о своем уходе из большого спорта в социальной сети.
NewInform 11:04
Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
3,3K
Армия и оружие

ООН обвинила российских военных в преступлениях в Сирии

Комиссия считает, что Сирия и РФ причастны к атакам на гражданские объекты. ООН обвинила российских военных в преступлениях в Сирии.
Piter.tv 01:02
9
Политика

Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
260
Футбол

«Спартак» выступил с заявлением в отношении Селихова

"Спартак" в среду встретится с московским "Локомотивом" в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 08:30
Футбол

СМИ: «Спартак» объявит о назначении Газизова на текущей неделе

Если верить источнику, о назначении Газизова будет объявлено до конца текущей недели.
RT на русском 11:17
Экономика

Оценен ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

KPMG представила три сценария введения углеродного налога в ЕС.
Газета.Ru вчера в 16:08
55
Происшествия

Вертолет Ми-8 вылетел в Волгоградскую область, где горят частные дома

РИА Новости 10:30
11
Футбол

Василий Уткин: «Локомотив» был и остаётся пятым колесом

Болельщики и люди близкие к футболу, стали называть клуб «пятым колесом», намекая, что «Локомотив» является наиболее слабой командой из Москвы.
ГЛАС.RU 09:25
Общество

Пляжи и аттракционы откроются в Подмосковье к 15 июля

Российская газета 10:53
57
Транспорт

В ГИБДД сочли возможным увеличение максимальной скорости на дорогах

Известия 11:30
Происшествия

По факту нарушения ПДД губернаторским кортежем заведено дело

Взгляд-инфо 11:05
29
Футбол

Зенит — Сочи 1:1 (Перерыв)

RT на русском 11:12
Здоровье

Кабмин утвердил правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях

Правительство РФ утвердило правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях.
KM.ru 03:29
25
Общество

СПЧ предложил отменить все штрафы за нарушение самоизоляции

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил провести административную амнистию по штрафам, начисленным гражданам за нарушения «режима самоизоляции», который был объявлен из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 10:38
44
Происшествия

В Альметьевске частично сгорел крупнейший торговый центр

В Татарстане загорелся крупнейший торговый центр Альметьевска — "Панорама".
Вести.Ru 09:06
4
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное