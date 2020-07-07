с чего всё началось

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Автоспорт Квят объяснил отказ становиться на колено перед Гран-при Австрии Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят объяснил отказ становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".

Политика Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун. 143

Политика Суд Киева продлил до 10 октября следствие по делу Порошенко Печерский районный суд Киева продлил до 10 октября следствие в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки (СВР) страны. 1

Футбол ФК «Милан» обыграл «Ювентус» в матче чемпионата Италии Футболисты «Милана» одержали волевую победу над соперниками из «Ювентуса» в матче 31-го тура чемпионата Италии.

Политика В Петербурге поддержали кандидатуру «молодёжного» вице-губернатора Санкт-Петербург, 8 июля 2020, 11:31 — REGNUM В Петербурге появится новый вице-губернатор, который будет курировать исключительно молодежную политику, передает 8 июля корреспондент ИА REGNUM. 25

Здоровье У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета. 873

Общество В российских аптеках вырос спрос на спиртосодержащие настойки В аптечных сетях России вырос спрос на спиртосодержащие настойки (настойки боярышника, пустырника и т. п.). Продажи спиртосодержащих настоек в аптеках с января по конец июня выросли на 8% до 57,4 млн упаковок, а в деньгах – на 38% до 1,6 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленное для него исследование DSM Group. 18

Политика Байден пообещал ввести ограничения на импорт из России Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступил с предложением ввести целевые ограничения на импорт из России и Китая. 46

Экономика Акционеры Мостотреста предъявили к выкупу 3% акций на 1,72 млрд руб Акционеры "Мостотреста" предъявили к выкупу 3% акций на 1,72 миллиарда рублей в рамках выделения из строительной компании нового общества "Дороги и мосты", говорится в сообщении "Мостотреста".

Общество ФСБ прослушивала телефон и читала почту Ивана Сафронова Накануне господина Сафронова арестовали до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ), его подозревают в передаче данных чешской спецслужбе, которая действовала под руководством США. 195

Политика Глава МВД Чехии отказался от комментариев по делу Сафронова Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек отказался комментировать сообщения о том, что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передавал сведения чешским спецслужбам.

Футбол Гризманн не покинет «Барселону» в ближайшее трансферное окно Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн не покинет клуб в ближайшее трансферное окно.

Общество В Петербурге запретили рюмочные и бары площадью меньше 50 кв. метров Санкт-Петербург, 8 июля 2020, 11:14 — REGNUM В Петербурге городской парламент принял в третьем чтении законопроект о запрете продажи алкоголя в барах и рюмочных с площадью зала меньше 50 кв. метров, расположенных в жилых домах. 11

Финансы Минфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей. 52