Экономика
REGNUMЗаконопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
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с чего всё началось
"Справедливая Россия" во главе с лидером Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет.Российская газетавчера в 05:31
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В Госдуму внесен проект о повышенной выплате к пенсии для граждан старше 75
Аргументы и Фактывчера в 10:38
В Госдуму внесен законопроект о ежемесячных выплатах пенсионерам от 75 лет
Народные новостивчера в 05:08
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Украина останется без помощи НАТО в случае войны с РФ
Напомним, ранее командующий украинским флотом, контр-адмирал Алексей Неижпапа сделал заявление, в котором предупредил о том, что страна готовит военные действия против России для того, чтобы забрать Крым.
ФАН вчера в 20:28
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Квят объяснил отказ становиться на колено перед Гран-при Австрии
Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят объяснил отказ становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
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Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
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ТАСС 03:27
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Общество
На Кубани 8 июля отмечают День семьи, любви и верности
В Новороссийске пройдет торжественная литургия в храме святых Петра и Февронии.
Кубань 24 01:51
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ФК «Милан» обыграл «Ювентус» в матче чемпионата Италии
Футболисты «Милана» одержали волевую победу над соперниками из «Ювентуса» в матче 31-го тура чемпионата Италии.
Известия вчера в 19:48
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В Петербурге поддержали кандидатуру «молодёжного» вице-губернатора
Санкт-Петербург, 8 июля 2020, 11:31 — REGNUM В Петербурге появится новый вице-губернатор, который будет курировать исключительно молодежную политику, передает 8 июля корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 04:31
Армия и оружие
Системы С-350 «Витязь» поступят в войска в 2020 году
Российская газета 03:54
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Джей Джей Абрамс станет продюсером нового фильма о Джоне Константине
В сети продолжают расползаться слухи о перезагрузке фильма об экзорцисте и борце с исчадием ада Джоне Константине.
Piter.tv вчера в 07:24
Общество
«Ангару» назвали лучшей в мире и уступающей только ракете Илона Маска
Российская ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» уступает только ракете Илона Маска Falcon 9, однако превосходит по своим техническим характеристикам все остальные носители в мире.
Lenta.ru вчера в 23:34
Гаджеты
Когда флагманские видеокарты слишком дороги. Появились данные о параметрах GeForce RTX 3070 и RTX 3070 Ti
RTX 3070 Ti получит GPU GA104-400 с 3072 потоковыми процессорами и 8 ГБ памяти GDDR6 или GDDR6X.
iXBT.com вчера в 01:59
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RT на русском 06 июля в 22:10
Авто
Зачем в жару включать в машине печку
Daily 03:56
Общество
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В аптечных сетях России вырос спрос на спиртосодержащие настойки (настойки боярышника, пустырника и т. п.). Продажи спиртосодержащих настоек в аптеках с января по конец июня выросли на 8% до 57,4 млн упаковок, а в деньгах – на 38% до 1,6 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленное для него исследование DSM Group.
Ведомости вчера в 23:54
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Байден пообещал ввести ограничения на импорт из России
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступил с предложением ввести целевые ограничения на импорт из России и Китая.
Газета.Ru вчера в 22:42
Экономика
Акционеры Мостотреста предъявили к выкупу 3% акций на 1,72 млрд руб
Акционеры "Мостотреста" предъявили к выкупу 3% акций на 1,72 миллиарда рублей в рамках выделения из строительной компании нового общества "Дороги и мосты", говорится в сообщении "Мостотреста".
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Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию
REGNUM вчера в 13:37
Общество
ФСБ прослушивала телефон и читала почту Ивана Сафронова
Накануне господина Сафронова арестовали до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ), его подозревают в передаче данных чешской спецслужбе, которая действовала под руководством США.
Коммерсантъ 04:41
Политика
Глава МВД Чехии отказался от комментариев по делу Сафронова
Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек отказался комментировать сообщения о том, что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передавал сведения чешским спецслужбам.
РИА Новости 02:45
Общество
На Алтае в доме-интернате для престарелых выявили вспышку коронавируса
Девятнадцать человек заразились коронавирусом в Ребрихинском доме-интернате для престарелых в Алтайском крае, сообщила журналистам замглавы регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
РИА Новости 04:48
Футбол
Гризманн не покинет «Барселону» в ближайшее трансферное окно
Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн не покинет клуб в ближайшее трансферное окно.
Евро-футбол.ру вчера в 17:25
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 86 случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ВЕТТА 03:42
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В Петербурге запретили рюмочные и бары площадью меньше 50 кв. метров
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REGNUM 04:14
Общество
Прокуратура запросила для главы карельского «Мемориала» 15 лет колонии
ИА Красная Весна вчера в 13:21
Финансы
Минфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза
Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей.
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Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
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Политика
В ГД внесён проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму
В Госдуму внесён проект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности.
RT на русском 03:39
Общество
Зеленский прибыл в Донбасс из-за ситуации с лесными пожарами
«Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область в связи с масштабными лесными пожарами в Новоайдарском районе», — говорится в сообщении пресс-службы.
REGNUM 03:59
Общество
Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом
Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия вчера в 18:42