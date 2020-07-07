с чего всё началось

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Общество На президента Бразилии решили подать в суд из-за коронавируса Бразилиа, 8 июля 2020, 06:47 — REGNUM Представители Бразильской ассоциации прессы (ABI) планируют подать судебный иск против президента Бразилии Жаира Болсонару из-за нарушения им правил санитарного дистанцирования, 7 июля сообщается на сайте ABI.

Политика США введут визовые санкции против китайских чиновников из-за Тибета США введут визовые ограничения против должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которых Вашингтон считает причастными к ограничению доступа иностранцев в Тибет. 11

Общество Адвокат Сафронова не исключил допроса Рогозина по делу о госизмене По делу Ивана Сафронова о госизмене следователи ФСБ могут допросить гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

Происшествия От коронавируса в Липецкой области умер 66-летний мужчина От опасного недуга скончался 66-летний мужчина, горожанин получал лечение в стационаре по поводу двусторонней пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией.

Общество Более 700 тысяч россиян заражены коронавирусом «ФедералПресс» напоминает, что утром было известно о 694 230 случаях заражения коронавирусом и о гибели 10 494 россиянин.

Общество Суд перенес дату вынесения решения по делу о «скифском золоте» Дата вынесения решения по делу о "скифском золоте" перенесена на более поздний срок, так как один из судей был отозван, сообщили РИА Новости в Апелляционном суде Амстердама.

Общество Курьерам Delivery Club в Москве начали выплачивать зарплату Курьеры логистического партнера Delivery Club начали получать долги по заработной плате, за вторник и среду они будут полностью погашены, говорится в сообщении пресс-службы Delivery Club. 679

Общество РЖД возобновляет движение более ста поездов дальнего следования РЖД возобновит курсирование ряда поездов дальнего следования, отмененных на фоне снижения перевозок из-за пандемии коронавируса.

Экономика В российских аптеках вырос спрос на спиртосодержащие настойки В аптечных сетях России вырос спрос на спиртосодержащие настойки (настойки боярышника, пустырника и т. п.). Продажи спиртосодержащих настоек в аптеках с января по конец июня выросли на 8% до 57,4 млн упаковок, а в деньгах – на 38% до 1,6 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленное для него исследование DSM Group. 15

Экономика Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom. 998

Общество СМИ узнали о прослушке и чтении почты Сафронова сотрудниками ФСБ Во время оперативно-разыскных мероприятий по делу бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова ФСБ прослушивала его телефонные переговоры и читала его переписку по почте, сообщает «Коммерсантъ». 89