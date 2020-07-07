Экономика
REGNUMЗаконопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
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Армия и оружие
Российскому электромагнитному оружию увеличили дальность поражения
Популярная механика вчера в 02:49
Финансы
Официальный курс евро достиг 81,47 рубля
Официальный курс евро вырос на 90,95 копейки и достиг 81,4676 рубля. Соответствующие данные опубликовал Центробанк России.
Газета.Ru 07:06
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Общество
Липчане не смогут пополнять транспортные карты наличными
Как сообщается Instagram-аккаунте липецкого автовокзала, пополнение транспортных карт наличными через терминалы самообслуживания прекращается в связи с вступлением в силу изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе».
Gorod48 06:51
Авто
Продажи новых легковых машин и LCV в РФ в июне снизились на 14,6%
Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России по итогам июня 2020 года снизились на 14,6% по сравнению с июнем 2019 года и составили 122 622 единиц.
Автоновости дня 07:00
Происшествия
В отношении Верзилова возбуждено дело за сокрытие гражданства Канады
В Следственном комитете России (СКР) подтвердили информацию о возбуждении в отношении издателя портала "Медиазона" Петра Верзилова уголовного дела.
Российская газета 07:36
Общество
В Москве начались задержания на акции в поддержку Сафронова
В Москве у здания ФСБ начались пикеты в поддержку задержанного по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
BFM.ru 08:14
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани
Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
Общество
В Геленджике из-за засухи остановлена часть водозаборных скважин
Как сообщает пресс-служба администрации курорта, из-за жары остановлены 18 из 35 скважин Дивноморского водозабора.
Коммерсантъ Краснодар 08:49
Общество
Большинство жителей России удовлетворены голосованием по Конституции
Москва, 7 июля 2020, 13:49 — REGNUM Большинство жителей России (71%) удовлетворены организацией голосования по поправкам к Конституции, среди проголосовавших — 88%.
REGNUM 06:49
Политика
Путин оценил принятые поправки к Конституции
Президент России Владимир Путин в эфире "России 1" оценил поправки к Конституции, которые вступили в силу накануне, и заявил, что это правильный шаг, так как нормы укрепят государственность и создадут условия для развития страны на десятилетия вперед.
РИА Новости 05 июля в 14:52
Футбол
«Зенит» второй раз подряд стал чемпионом России
МР7.ру вчера в 00:28
Общество
Онищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию
Ранее, 30 июня, Онищенко говорил «Интерфаксу», что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не нужно.
Известия 06:36
Технологии
Microsoft научила Windows 10 управлять фотографиями на смартфоне
Ранее в приложении Your Phone появилась возможность управлять воспроизведением музыки на подключённом смартфоне.
iXBT.com 08:40
Политика
Конституционный суд Украины начал рассматривать «языковой» закон
Киев, 7 июля 2020, 11:10 — REGNUM Конституционный суд Украины (КСУ) сегодня, 7 июля, начал рассматривать дело о конституционности т.н. «языкового» закона, который был принят Верховной радой предыдущего созыва при президентстве Петра Порошенко.
REGNUM 04:10
Общество
Доля россиян с доходами меньше 15 тыс. рублей выросла до 45%
Количество россиян с доходами ниже 15 тыс. руб. выросло до 44,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива», опубликованные 7 июля РБК.
Известия 04:30
Политика
МИД: Россия не намерена уговаривать США сохранить место в ДОН
Начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев заявил, что Россия не намерена уговаривать США остаться в Договоре по открытому небу.
Газета.Ru 08:42
Происшествия
Самолёт авиакомпании Победа приземлился в Махачкале
Лайнер авиакомпании Победа, летевший из Москвы в Махачкалу, примерно час совершал круги над аэропортом "Уйташ".
Замана 08:38
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Общество
В Воронежской области сняли ряд ограничений из-за коронавируса
Режим всеобщей самоизоляции на территории Воронежской области продлили до понедельника, 10 июля, включительно.
Обозреватель Врн 07:52
Политика
Песков назвал недружественными шагами британские санкции против России
Представитель Кремля сказал, что сожалеет в связи с такими шагами в отношении России и считает их недружественными.
Газета.Ru 07:02
Шоу-бизнес
Меган Маркл ждет второго ребенка
Британские таблоиды заявили, что 38-летняя герцогиня Сассекская собирается стать мамой во второй раз.
Дни.ру 06:56
Происшествия
На юге Москвы автомобиль въехал в веранду ресторана
На юге Москвы водитель автомобиля въехал в летнюю веранду одного из ресторанов на улице Генерала Белова.
RT на русском 09:08
Политика
В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ
Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Алексей Резников.
RT на русском вчера в 20:59
Армия и оружие
Россия планирует экспортировать танки Т-14 «Армата»
В России даже не исключают обмен танков Т-14 «Армата» по бартеру.
Актуальные Новости вчера в 11:58
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Футбол
«Спартак» объявит имя нового генерального директора до 15 июля
Сообщается, что "Спартак" планирует объявить имя нового генерального директора не позднее 15 июля.
Soccer.ru 09:05
Армия и оружие
Индийцы намерены купить более 30 тульских ЗРПК «Панцирь-С»
30-36 ЗРПУ "Панцирь-С" планируют приобрести представители вооруженных сил Индии.
Тульская служба новостей 09:01