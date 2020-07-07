Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Футбол «Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна Томас Цорн отправлен в отставку с поста генерального директора московского "Спартака", сообщается на странице столичного футбольного клуба в Twitter.

Происшествия Порывы ветра в Саратове сорвали крышу в Заводском районе В Заводском районе порывы ветра сорвали крышу со строения на Орджоникидзе, 131.

Общество Профсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер». 354

Происшествия В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым. 25

Общество У журналистки Бекбулатовой проводятся обыски 7 июля в Москве в квартире главного редактора издания "Холод" Таисии Бекбулатовой оперативно-следственная группа проводит обыск и иные следственные действия. 85

Происшествия На юге Москвы автомобиль въехал в веранду ресторана На юге Москвы водитель автомобиля въехал в летнюю веранду одного из ресторанов на улице Генерала Белова. 18

Гаджеты За последние два года меньше всего подешевел iPhone XR Специалисты заявили, что проданный в среднем спустя два года после покупки iPhone XS Max теряет почти 57% от первоначальной цены. 8

Происшествия У бывшего замглавы петербургской полиции прошли обыски Кроме дома Абакумова обыски прошли в его квартире, в помещениях Фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также у нескольких бывших и действующих сотрудников полиции. 69

Наука ДНК, которое влияет на коронавирус, человек получил от неандертальцев Масштабное многоуровневое исследование геномов больных из Италии и Испании доказало, что тяжелейшие формы коронавирусной инфекции связаны с шестью определенными комбинациями генов на третьей хромосоме. 16

Происшествия ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания. 180

Общество Мэр Бердска Евгений Шестернин хочет объявить голодовку На заседании мэр города Евгений Шестернин публично высказал свою позицию как градоначальник, сообщает Бердск онлайн. 1