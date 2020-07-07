Экономика

REGNUMREGNUMЗаконопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
Читать в источнике
Комментировать51
с чего всё началось
"Справедливая Россия" во главе с лидером Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект
 о выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет.
Российская газета05:31

Подробнее о событии

В Госдуму внесен проект о повышенной выплате к пенсии для граждан старше 75

Аргументы и Факты10:38

Справороссы внесли в Думу проект о повышенной выплате к пенсии для граждан старше 75 лет

ТАСС09:23

В Госдуму внесен законопроект о ежемесячных выплатах пенсионерам от 75 лет

Народные новости05:08

Госдума рассмотрит законопроект о ежемесячных выплатах пенсионерам от 75 лет

Невские Новости06:02

В Госдуму внесен проект о дополнительных выплатах пенсионерам

Российская газета05:31

Нилов раскрыл детали законопроекта о надбавке в 5000 рублей пенсионерам

ФАН10:22

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

REGNUM04:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 14:24, Ашберн
Общество

Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей

Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском вчера в 12:54
228
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
182
Общество

Обвинение попросило 15 лет колонии для главы карельского «Мемориала»

Газета.Ru 11:51
476
Общество

Суд арестовал подозреваемого в госизмене Сафронова на два месяца

Столичный суд арестовал подозреваемого в государственной измене Ивана Сафронова на два месяца.
ФАН 13:53
17
Здоровье

Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу

Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
1,1K
Общество

Скриншоты Watch Dogs: Legion слили в сеть

В сети появились скриншоты Watch Dogs Legion. Их опубликовал один из пользователей реддита, который взял фото с китайского игрового журнала.
Cyber.sports.ru 09:22
Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК 06:54
154
Футбол

Гендиректору «Уфы» Газизову предлагали работу в «Спартаке» в 2019 году

Ранее сообщалось, что московский "Спартак" назначит нового генерального директора до 15 июля.
Газета.Ru 11:46
Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции

Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
392
Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
128
Общество

Онищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию

Ранее, 30 июня, Онищенко говорил «Интерфаксу», что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не нужно.
Известия 06:36
1,5K
Общество

Правительство разрешило выдавать ваучеры вместо денег за авиабилеты

Правительство утвердило постановление, позволяющее выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата средств за авиабилеты.
РИА Новости 13:41
285
Происшествия

Задержан гендиректор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай

По некоторой информации, 8 июля Вячеславу Югаю могут избрать меру пресечения.
Нижегородская Правда 13:47
17
Происшествия

У бывшего замглавы петербургской полиции прошли обыски

Кроме дома Абакумова обыски прошли в его квартире, в помещениях Фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также у нескольких бывших и действующих сотрудников полиции.
Коммерсантъ 09:06
91
Общество

В России предложили изменить водительские права и ПТС

МВД России разработало приказ, предлагающий внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства (ПТС).
Lenta.ru 13:18
375
Футбол

«Ростов» подписал контракт с нападающим молодежной сборной Македонии

Советский спорт 13:15
Общество

Ливень, град и шквалистый ветер ожидаются в Московском регионе

Ливень, град, шквалистый ветер с порывами до 22 м/с прогнозируются в Москве и Подмосковье во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
ТАСС 04:15
102
Авто

Названы причины быстрого износа двигателей в РФ

Моя Москва.онлайн 10:00
75
Происшествия

В Луганской области Украины сгорели 110 домов, есть жертвы

Газета.Ru 11:23
10
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
3,6K
Происшествия

Почти сто деревьев упали в Подмосковье из-за сильного ветра

Почти сто деревьев упали в Подмосковье из-за сильных порывов ветра, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 14:00
1
Общество

Способная достроить «Северный поток-2» баржа вышла из порта в Германии

Трубоукладочная якорная баржа «Фортуна», которая может быть использована для строительства газопровода «Северный поток — 2», вышла из порта Германии после того, как Дания смягчила требование к способным достроить трубопровод судам.
РБК 14:07
271
Транспорт

Международный терминал D «Шереметьево» возобновит работу 27 июля

Аэропорт «Шереметьево» 27 июля откроет международный терминал D, закрытый в апреле из-за снижения количества пассажиров на фоне распространения коронавируса.
Ведомости 12:14
26
Общество

Суд оштрафовал псковскую журналистку по делу об оправдании терроризма

Аргументы и Факты вчера в 05:54
2K
Футбол

Медведев – о ситуации в раздевалке «Зенита»: «Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со „Спартаком“ в кубковом матче»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию в раздевалке клуба из Санкт-Петербурга после матча с «Краснодаром».
Евро-футбол.ру 13:12
Шоу-бизнес

Седокова получила травмы во время падения на съемках клипа

Седокова получила травмы во время падения на съемках клипа Певица пострадала, распластавшись на асфальте.
Экспресс газета 08:18
4
Кино

Брэд Питт сыграет в боевике режиссера «Джона Уика» и «Дэдпула 2»

Брэд Питт подписался на роль в боевике «Скоростной поезд» (Bullet Train), постановкой которого займется режиссер «Джона Уика», «Взрывной блондинки» и «Дэдпула 2» Дэвид Литч.
Кinomania 11:37
Политика

Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
2,2K
Происшествия

В Волгоградской области один человек погиб в ДТП с фурами

Водитель Chevrolet Aveo погиб, а трое его пассажиров, в том числе две девочки, пострадали после столкновения с двумя грузовиками под Волгоградом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости 10:46
3
Шоу-бизнес

Мадонна позировала топлес на костылях

Многие юзеры сочли кадр весьма провокационным, ведь 61-летняя знаменитость позировала топлес в черных трусах и панаме в тон, опираясь на один костыль.
WomanHit.ru 09:28
5
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное