Экономика
REGNUMЗаконопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
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"Справедливая Россия" во главе с лидером Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет.Российская газета05:31
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